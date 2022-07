A hölgyeknél Czifra Lili szerepelt a legjobban egyéni összetettben az EYOF-on, 48,850 ponttal a 14. pozíciót szerezte meg. Az ifjúsági bajnokság győztese szerdán lépett a szerekhez, ugrásban 12,650, felemás korláton 11,900, gerendán 12,400, talajon 11,900 pontot ért el, ezzel gerendán második számú tartalék lesz. A csapatok versenyében a mieink 94,150 ponttal a 10. helyen zártak.

A fiúknál egyéni összetettben Nagy Márk volt a legeredményesebb, aki 73,150 ponttal 46. lett. A magyar fiúcsapat végül a nemzetek versenyében a 24. helyezést érte el (142,950 pont).

A szövetség honlapja idézi Altorjai Sándort, a Magyar Torna Szövetség főtitkárát, aki elmondta, hogy az EYOF-on elsősorban a férfiaknál azok a versenyzők mutatkoztak be, akik nem kerültek be az augusztusban, Münchenben kezdődő ifi-Eb-csapatba. Az Eb-keretbe a válogatóversenyek alapján a legjobb öt ifitornász jutott be, így az EYOF-on a hatodik helyezettől kezdve léptek szerekhez a magyar sportolók. A szakmai vezetés és a szövetség döntése értelmében ugyanis ilyen rövid idő alatt nem lehet kétszer formába kerülni, a versenyek szempontjából pedig az ifjúsági-Európa-bajnokság nagyobb jelentőséggel bír.

Kisiván István női edző így értékelt: – A lányoknak ez volt az első, ilyen körülmények között megrendezett nagyversenye, ezzel együtt például Czifra Lili nagyon ügyesen, szépen tornázott, ezt mutatják a pontjai is. Balzsay Hanna korláton és gerendán, Maráczi Fruzsina ugrásban rontott, de a többi szert szépen megcsinálták. Előzetesen a nyolcadik-tizedik hely közé vártam a csapatot.

A legfontosabbGyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint a 14–18 éves korosztály számára a XVI. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál az idei év egyik legfontosabb eseménye. Gyulay hangsúlyozta, a fiatalok most lépnek be az olimpiai családba, most képviselik első alkalommal Magyarországot egy ötkarikás viadalon.