Az aszfaltcsík hibátlan, de az emelkedők, és a hőség nehezítette a mezőny dolgát. Császár Attila a Mercedes-Benz Gyár KMSE színeiben jól kapta el a rajtot, majd kissé visszacsúszott, és a 44 kilométeres táv egy részén vádligörcstől szenvedett.

- Az emelkedőket igyekeztem ülve, nagyobb pedálfordulattal leküzdeni, keveset álltam ki a nyeregből. Ez jó taktikának bizonyult, sikerült pár embert megelőznöm, ezzel megvédenem a bajnoki címemet - mondta a Nádasdladányon élő parasportoló.

Forrás: Császár Attila

Lengyel Zsófia is boldogan zárhatta az ob-t. 1:30:42-es időeredménnyel teljesítette a 11 kört a versenypályán, ezzel pedig hetedik alkalommal is megszerezte a magyar bajnoki címet. Párja ismét az a Punk Adrienn volt, akivel a Fehérvár Cycling színeiben jövőre a 2024-es párizsi paralimpiára is elkezdik a pontgyűjtést.