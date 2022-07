A klubjától kapott némi plusz szabadságot a sikeresen megvívott vb után, így van?

– Igen, míg a csapat 14-én kezdi meg a felkészülést, én majd csak 25-én csatlakozom hozzájuk. Persze előtte itthon végzek majd egyéni munkát, melyet az erőnléti edzővel egyeztettünk. Ez a hét teljes mértékben a pihenésről, regenerálódásról szól. Jövő héten tervezünk egy hetes nyaralást az egyik nővéremmel. Mivel viszonylag későn alakult ki a végleges programom ezért nincs sok konkrét tervem, szeretnék minél több időt tölteni a családommal és a barátaimmal.

Majd’ két hét telt el a szlovéniai torna óta, valamelyest leülepedtek már az ott történtek Önben?

– Az utóbbi napokban sokat gondolkodtam az ott történteken, úgy érzem nagyjából sikerült már feldolgoznom, de még mindig sok gondolat kavarog a fejemben a világbajnoksággal kapcsolatban.

A kétgólos, norvégok elleni vereséget követően ezüstéremmel a nyakában boldog vagy csalódott?

– Ha csak a norvégok elleni mérkőzést veszem figyelembe, akkor inkább csalódott vagyok, hiszen a kezünkben volt a győzelem, de sajnos elrontottuk a végjátékot, illetve rengeteg technikai hibát vétettünk, amelyek korábban nem voltak ránk jellemzőek. Azonban, ha az egész tornát tekintem, akkor boldog és büszke vagyok, hogy tagja lehettem ennek a csapatnak, és hogy közösen ilyen sikereket érhettünk el. Nagy szó a világ második legjobb csapatának lenni!

Örömteli volt nézni, hogy mennyire éretten harcolt minden mérkőzésen, minek köszönhető ez? Annak, hogy megkapta a bizalmat ifjabb Kiss Szilárd utánpótlás szövetségi edzőtől, vagy az utóbbi szezonban szerzett NB I-es rutin játszott ebben főszerepet?

– Azt hiszem nagy szerepet játszott benne mindkettő. Jó alapot adott az NB I-ben szerzett tapasztalat, azonban egy játékos teljesítményét mindig nagyban befolyásolja az edző. Sokat jelentett, hogy az elmúlt évben minden összetartáson részt vehettem, illetve a felkészülési meccseken sok lehetőséghez jutottam. Többször is beszéltünk róla, hogy számít rám, bízik bennem, tudja, hogy képes vagyok rá. Ez sokat segített abban, hogy megfelelő önbizalommal álljak neki a tornának

A vb-n az első öt meccs könnyűnek tűnt, nagy különbségű győzelmeket arattak Egyiptom, az Egyesült Államok, Lengyelország, Svájc és Horvátország ellen, majd jöttek a dán-svéd-norvég trió elleni csaták. Ezekről milyen emlékeket őriz?

– A skandináv csapatok ellen mindig nagyon nehéz játszani. Gyorsak, erősek, nagyon okosan és taktikusan játszanak. Sokat videóztunk, és készültünk ellenük, azt hiszem ez volt az egyik kulcsa a győzelmeinknek. Szoros mérkőzések voltak, minden jó megmozdulásnak közösen örültünk, ami mind a pályán, mind pedig a kispadon fantasztikus érzés volt. Sok magyar szurkoló is kilátogatott, akik velünk együtt örültek. Hihetetlen hangulat volt.

Az ősszel induló pontvadászatban innentől már még többet fog játszani, nagyobb súlyt fog kapni a játéka, hogy látja?

– Komoly célkitűzésekkel vágok neki az új szezonnak. Szeretnék minél többet segíteni a csapatnak és stabil NB I-es játékossá válni. Bízom benne, hogy csapat szinten is sikerül elérnünk a kitűzött célokat és be tudjuk bizonyítani, hogy valójában mire is vagyunk képesek.