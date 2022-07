A történet tavaly augusztusra nyúlik vissza, a tokiói olimpián a női egyéniben Annika Schleu olyan előnnyel vezetett a lovaglás és a kombi előtt, hogy mindenki előre odaadta volna neki az aranyérmet. A lovas betétszám kapcsán mellé sorsolt négylábú társa, Saint Boy azonban másként gondolta, lebontotta a pályát – amiben nyilván volt szerepe a német sportolónak is -, a versenyző zokogva búcsúzott az aranytól, sőt, az értékelhető helyezéstől is. Edzője hirtelen felindultságában ököllel megütötte a lovat, a vehemens trénert azonnal kizárták az olimpiáról, valamint az állatvédők feljelentették. A lelátón ült a NOB első embere, a német Thomas Bach, valamint a nemzetközi öttusaszövetség, a UIPM szintén német elnöke, Klaus Schormann. Lehet, a dolgok mögött nincs összefüggés, de november 2-án a nemzetközi szövetség bejelentette, a lovaglást új sportág váltja fel a pentatlonban, a részletek kidolgozásra várnak. A múlt és a jelen sikeremberei érthetően tiltakoztak, mondván, ez már nem az a sportág lesz, amit ők űztek, illetve űznek, kérték a döntés felülvizsgálatát. Schormannt sportági szövetsége újabb évekre megerősítette hivatalában, nem sokkal később Thomas Bach közölte, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság várja a javaslatokat, mivel helyettesítik a lovaglást. Közben az öttusa lekerült a 2028-as, Los Angelesben következő nyári játékok előzetes programjáról - a súlyemelés és az ökölvívás mellett -, ahova persze még visszakerülhet, ha megfelel a feltételeknek. Bach jelezte, várják az ötleteket egy olyan betétszám gyanánt, amely olcsóbb, a pálya könnyen felépíthető, illeszkedik az ötkarikás játékok szellemiségéhez, megérinti a fiatalokat, nagy tömegeket vonz. A NOB végrehajtó bizottsága december 9-én hozta határozatát, majd a testület közgyűlése február 3-án hasonlóan foglalt állást.

A Nemzetközi Öttusa Szövetség május elején jelentette be, hogy akadályverseny tesztelése megkezdődik annak a folyamatnak a részeként, melynek végén a 2024-es, párizsi olimpia után a lovaglást új számmal váltják fel öttusában. Minden jel arra mutat, az illetékesek megtalálták a megoldást. A hét elején, a törökországi Ankarában rendezett öttusa világkupa-döntőt követően bemutatták a ninja warrior és az exatlon elemeiből összegyúrt új sportágat. A junioroknál a Volán Fehérvár tehetsége, Bárány Péter állt rajthoz, aki a juniorok mezőnyében az előkelő, 5. helyen zárt, a Fejér megyei sportolót a magyar szövetség főtitkára, Gallai István kísérte el az eseményre. Öt kontinens 19 országának több mint száz sportolója tesztelte az öttusalovaglás helyére szánt akadályversenyt Ankarában.

Gallai István, a hazai szövetség főtitkára a helyszínen tekintette meg az ankarai bemutatót

Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

A Nemzetközi Öttusa Szövetség tájékoztatása szerint a világkupadöntő után, hétfőn és kedden rendezett eseményen junior korú és felnőtt, női és férfi akadályversenyzők és öttusázók próbálták ki a pályát, melyet a Nemzetközi Akadályversenysport Szövetség (FISO), a Tokyo Broadcasting System Television (TBS) - a Ninja Warriors tulajdonosa -, illetve a Spartan Race szakemberei közösen állítottak össze.

- Úgy gondolom, a lovaglást nem pótolhatja semmi, nem véletlenül harcoltunk azért, hogy maradhasson a programban – mondta Gallai István. - Azonban úgy gondolom, ha érzelmileg nem érintett sportvezetőként, hanem kívülállóként vagyok jelen, pusztán belecseppenek a bemutatóba, kimondottan izgalmas, nézhető, érdekes versenyt láttam. Menet közben is alakult a pálya, volt olyan akadály, amelyet kivettek, mert a cél az, hogy az öttusázók számára megfelelő versenyformát alakítsanak ki. A japán munkatársak egyikével beszélve egyértelművé vált számomra, a Ninja Warriors részéről örülnének, ha valamilyen hasonló akadályverseny bekerülne az olimpia műsorába, akár az öttusa részeként is.

A tesztelésen hétfőn gyakorlásra nyílt lehetőség, majd kedden minden nevező kétszer mehetett végig a pályán és a jobb idő számított, ezután jöttek az érmeket eldöntő futamok. A versenyzők párosával teljesítették a feladatot.

- Fontos momentum, hogy a ninja warrior tulajdonosai által fejlesztett műsor elképesztő sikerrel fut az egész világon, 160 országban vannak jelen a produkcióval. Őket nagyon érdekli a lehetőség, hogy akár betétszámként felkerülhetnek az olimpia műsorára. Ehhez pedig szükségük van az öttusára, tovább emelhetik a nézettséget, méghozzá lényegesen. Az ankarai viadalra ők hozták az akadályok felét, a másik részét pedig Nemzetközi Akadályversenysport Szövetség illetékesei. Mi, öttusázók olimpiai sportág vagyunk, ők pedig általunk bekerülhetnek a műsorba, tehát mindenki profitálhat. A látottak optimizmusra adnak okot, a jövőt illetően.

Az új sportágat közel húszmillióan űzik a világban, tehát elképesztő a bázis, valamint a lehetőségrendszer, amit figyelembe kell venni.

- Ez a produkció a tévés versenyszférában, a médiában remekül megállja a helyét. Ha csak minden ezredik sportolójuk úgy dönt, hogy elgondolkodik az öttusán, már nyertünk. Sokkal nagyobb lehet a hátországunk. Ha már cserélnünk kell, márpedig kell, érdemes olyanra, amit az egész földgolyón követnek. Az igazság az, a lovaglás több kontinensen problémás, Magyarországon és néhány országban nem gond a megfelelő lóállomány biztosítása, de Ázsiában és Afrika déli részén ez nem megoldott. Ankarában a juniorok mezőnyében egy fél-afrikai versenyző ezüstérmes lett, ő korábban négytusa-viadalokon indult, ahogy belépett a lovaglás, már nem volt versenyképes, most is ismét komoly esélye nyílhat, az öttusázók között. A tesztversenyen jó hangulat uralkodott, az eseményen azok vettek részt, akik indultak a bemutató viadalon, illetve olyan sportolók, akik nyitottak a változásra, még ha nem is feltétlenül rajonganak azért, ami a pentatlonban most zajlik. Örülök, hogy jelen voltam az eseményen. Úgy gondolom, hogy ha már megtörténik a változás, hasznos visszajelzéseket adhatnak a versenyzők, edzők és megfigyelők, a saját szememmel láthattam, milyen irányba fordul az öttusa.

Folyamatosan formálódott az akadálypálya, az edzésnap után például kikerült egy olyan crossfit elem, ami a dinamikája miatt nem igazán illett bele a többi közé, továbbá egy függeszkedés is feleslegessé vált.

- Az alapötlethez képes három elem benne maradt, jeleztük, nekünk bőven elég kettő is, figyelembe véve a versenyzőink jelenlegi felkészültségét. Ki kell találni azt a formát, amit a pentatlonisták is gond nélkül elsajátíthatnak. A versenyzők és a jelenlegi sportági vezetők, megfigyelők kaptak egy papírt, a szervezők kérték, töltsünk ki egy nyomtatványt, amiben jelezzük az észrevételeinket. Éltünk ezzel, mi a túl sok függeszkedés – ami amúgy látványos - helyett azt javasoltuk, inkább olyan gyakorlatok szerepeljenek, ami a meglevő képességekre jobban ráépül, az ugrásokat, futásokat, egyensúly gyakorlatokat, átbújásokat, mászásokat, kúszásokat könnyebben végrehajtják az öttusázók. Az erő, az alkar és felkar izmai helyett más legyen hangsúlyos.

Az akadálypálya értékelése nem kiforrott, a versenyen az időt mérték, egy-egy akadálynál kétszer lehetett kísérletezni, akinek valamelyik nem sikerült, az tíz másodperces büntetést kapott. A teszten az is kiderült, akadnak nemzetek, akik már hónapok óta gyakorolnak ilyen pályákon, az egyik német öttusázó például csak négy másodperccel maradt el az akadálypályás Európa-bajnok időeredményétől.

Öt kontinens közel száz sportolója tesztelte az új versenypályát hétfőn és kedden

Forrás: UIPM World Pentathlon

- Érdekes viadal volt, a lovaspályán mutatták be az új számot, különleges érzések kavarogtak bennem, pár nappal korábban ugyanitt Gulyás Michelle és Böhm Csaba sikeréért szorítottunk, ugyanoda építették az új pályát. Ami bíztató, a négy évszakos, ruganyos talaj, amelyen a lovak, majd a férfi és női versenyzők viaskodtak az akadálypályán, remekül vizsgázott, nem történt egyetlen, esésből származó sérülés sem. Az ankarai tesztet még legalább három követi idén. Nem egy profi, nindzsás pályára van szükségünk, azt kell meglelnünk, ami nálunk működhet. Eddig sem úgy vívtunk, mint a vívók, vagy annyit és úgy úsztunk, ahogy az úszók, itt is a saját képünkre kell formálni egy számot. Úgy gondolom, az lehet a jövő, hogy kiadnak egy húsz akadályt tartalmazó katalógust, ezekből pedig mindig választanak majd kilencet egy adott versenyen.

Klaus Schormann elnök úgy értékelt: nem egyszerűen az egyik szám egy másikra cseréléséről van szó, szerinte az akadályverseny révén az öttusa olyan multisportággá válik, amely a fiatalok és a kereskedelmi partnerek számára vonzóbb lesz. Az akadálypályát a bemutatón a leggyorsabbak fél perc körül, vagy azon belüli idővel teljesítették. A UIPM-nek ez év végéig kell véglegesítenie javaslatát az új formátumra vonatkozóan, illetve addig kell megjelölnie, melyik sportág kerül be a kivett lovaglás helyére. Emellett jelentős költségcsökkentést kell felmutatnia és bizonyítania azt, hogy a sportág biztonságos, mindenkinek hozzáférhető és vonzó a fiatalok, illetve a nagyközönség számára. A korábban ötnapos sportág versenyei immár másfél órában kerülnek megrendezésre, hogy minél jobban kiszolgálják a tévénézőket.

A tesztelési időszak folytatódik, a UIPM közgyűlése novemberben foglal véglegesen állást. Az ötkarikás programba kedvező NOB-döntéssel jövőre kerülhet vissza a sportág. A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa az 1912-es, stockholmi óta szerepel az ötkarikás játékok műsorában. A lebonyolítási rend sokszor változott az évek során - egyre rövidebb lett a program, a lövészetet és a futást jelenleg együtt, amolyan kombinált számként rendezik, azonban a sportágak mindig ugyanazok maradtak. A legújabb verzió szerint immár kieséses rendszerben, másfél-két órás blokkokban zajlanak a viadalok. A magyarok öttusázók eddig kilenc arany-, nyolc ezüst- és hat bronzérmet nyertek az olimpiákon. Ebben a sportágban diadalmaskodott Fehérvár egyetlen ötkarikás bajnoka, Vörös Zsuzsanna 2004-ben, Athénban.