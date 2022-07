Mindkét játékos évek óta alapembere a magyar központú bajnokságban részt vevő fehérvári alakulatnak saját nevelésű játékosként. Reiternek ugyan volt közben egy éves kitérője a HK Budapestnél, de 2020 nyarán visszatért Székesfehérvárra és azóta is a Titánok csapatkapitánya. A tavalyi szezonban már az Akadémián az edzői pályába is belekóstolt a 27 éves védő.

– Talán nekem ez volt az első év, amikor nem is volt kérdéses, hogy hosszabbítok. Egyrészről elkezdtem az edzősködést az Akadémián, mindenképpen itt Fehérváron képzelem el a jövőmet, itt születtem, a családom is itt él. Igazából nekem nem nagyon volt kérdés, hogy maradok-e. Örültem neki, hogy a vezetőség is úgy gondolta, hogy még egy évig mindenképpen maradhatok a csapatnál, így nem kellett még csak az edzői pályára átállnom. A következő évben így a játék mellett tovább gyűjthettem a tapasztalatokat a kispadon is – mondta a hosszabbítás kapcsán Reiter a klub honlapjának, majd kitért a következő szezon céljaira, kihívásaira is. – Biztos vagyok benne, hogy ennek a tavaly évnek meglesz az eredménye, néhány új fiatal is beépítésre kerül majd. Jövő héten kezdjük el a közös, jeges edzéseket. Változások lesznek, de a csapat magja együtt marad. Kemény nyári felkészülésen vagyunk túl, és majd az augusztusunk is olyan lesz, hogy napi több edzéssel készülünk a rajtra. Biztos meglesz az eredménye, de azt nem lehet megmondani, hogy már a szezon elején, vagy a későbbiekben jön majd ki a teljesítményünk. Minden csapat erősödött a nyáron, úgyhogy kíváncsian várjuk milyen lesz ez a szezon.

Nagy Ákos is saját nevelésű játékosként járta végig a ranglétrát, évek óta a Titánok alapembere, a tavalyi idényben 36 mérkőzésen 15 pontot (8 gól, 7 assziszt) szerzett. A szeptemberben rajtoló Erste Ligában még jobb teljesítményt szeretne majd nyújtani.

– A hosszabbításom kapcsán nagy szerepe volt a vezetőedzőnek, Bogdanovnak, így, hogy maradt a csapat élén nem volt kérdés a maradásom. Ő is elmondta, szeretné, ha jövőre is az együttesben játszanék. – nyilatkozta a 22 éves csatár. – Csapatszinten remélem, hogy ha nem is onnan, ahol tavaly abbahagytuk, de jól tudjuk kezdeni majd a szezont. Sokkal jobban fog mindenki hozzáállni az elejétől, mindenkinek lesz már rutinja, keményebben vesszük fel a kesztyűt bármelyik csapat ellen. A szezon alatt minél többet szeretnénk fejlődni, jó lenne bejutni majd a playoffba. Nehéz lesz, mert mindenki sokat erősödött. Egyénileg szeretnék nagyon jó szezont produkálni, minél több ponttal segíteni a csapatot. Nem a pontokban vagyok erős, de szeretnék ebben is kitűnni idén és megmutatni mi van bennem, hogy miért is számítanak ennyire itt rám."