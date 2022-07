Shelly-Ann Fraser-Pryce és Grant Holloway, Steven Gardiner és Wojciech Nowicki is Fehérváron versenyez a 12. Gyulai István Memorialon – jelentették be a rangos sorozat szervezői.

A sportszerető fehérvári publikumot 2014 óta alaposan elkényeszteti a Gyulai Memorial, hiszen évről-évre az atlétika legjobbjait csábítja a Bregyóba. Pontosabban szívesen jönnek az olimpiai-, világ- és Európa-bajnokok, különféle csúcsok birtokosai, mert a Memorial rendre a világ legszínvonalasabb egynapos versenyei között szerepel, ugyanakkor különleges, családias hangulata magával ragadó.

Az már biztos, hogy érkezik a 100 méter kétszeres olimpiai bajnoka (2008, 2012), a jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce is. Az idén 10,67 másodperccel világranglista-vezető Fraser-Pryce mellett a férfi 110 méteres gátfutás világbajnoki címvédője, a tokiói olimpián ezüstérmes amerikai Grant Holloway; a férfi 400 méter tokiói bajnoka, a bahamai Steven Gardiner; valamint a férfi kalapácsvetés ötkarikás aranyérmese, a lengyel Wojciech Nowicki is indul a fehérvári viadalon.

Shelly-Ann Fraser-Pryce kirobbanó formában van

Forrás: s.yimg.com



– Jó látni, hogy örömmel jönnek hozzánk a legnagyobb sztárok is, a Gyulai István Memorial 11 év alatt elérte, hogy ott van a legjobbak a naptárában is – fogalmazott a szervezők közleményében Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke.

A 35 éves Fraser-Pryce tavaly második lett honfitársa, Elaine Thompson-Herah mögött a tokiói olimpián. Világbajnokságokon négyszer lett első 100-on, legutóbb 2019-ben, ő a címvédő. Rendkívüli formában van idén is, az idei rangsorban az első három eredmény az övé, kétszer futott 10,67-et, egyszer pedig 10,70-et, vagyis aranyesélyekkel rajtol a eugene-i világbajnokságon.

Grant Holloway 2019-ben a Gyulai Memorialon futotta élete első profi versenyét, majd még abban az évben vb-t nyert, azóta 60 méteren világcsúcsot futott, a tokiói olimpián pedig a második helyen ért célba.

Steven Gardiner 400 méteren 2019-ben világbajnok lett, s nyerte a tokiói olimpiát is. Most azonban 200 méteren áll rajthoz Fehérváron. Egyéni rekordja a félkörös távon 19,75 másodperc.

A lengyel kalapácsvető, Wojciech Nowicki és honfitársa, Pawel Fajdek viaskodtak az elmúlt években, főként utóbbi diadalával. 2018-ban Nowicki azonban Eb-t nyert, sőt, tavaly az olimpián is aranyat érő távolságba, 82,52 méterre hajította a szert. Idén is övé a legjobb eredmény: 81,58 méter.

Armand Duplantis is Fehérváron ugrik

Forrás: Getty Images



A sztárparádé névsora folyamatosan bővül, augusztus 8-án részt vesz a megmérettetésen a rúdúgrás világcsúcstartója, a svéd Armand Duplantis, a magasugrás (társ)olimpiai bajnoka, az olasz Gianmarco Tamberini, a világrekorder súlylökő, az amerikai Ryan Crouser, az olimpiai bajnok Puerto Ricó-i gátfutónő Jasmine Camacho-Quinn, az olimpiai bajnok svéd diszkoszvető Daniel Stahl, vagy az Eb- és vb-bronzérmes kalapácsvető, Halász Bence.