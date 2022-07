A Real Madrid sztárja tavaly nyáron igazolt Barcelonából a fővárosi klubhoz, első idényében a spanyol Szuperkupát és a bajnoki címet megnyerte a királyiakkal. Az Euroliga nyár eleji fináléját elvesztették a török Efes Istanbul ellen, a Spanyol Kupában pedig korábbi kenyéradója, a Barca bizonyult jobbnak. Hanga a válogatott júliusi vb-selejtezőit combsérülés miatt kihagyta, azonban az augusztusi, kvalifikációs meccseken már ott lesz a nemzeti együttesben, valamint az szeptemberi Európa-bajnokságon is.

- A Legyőzhetetlen Feketék együttesében kezdtem a kosárlabdát, majd Fehérvárra igazoltam, 2006-ban, 17 évesen mutatkoztam be az élvonalban. Öt évet töltöttem Fehérváron, tizenegy éve távoztam. Jó szívvel gondolok az albás időszakra, mindig jó csapatunk volt, amit sajnálok, bajnoki címet nem tudtunk nyerni. 2011-ben nagyon közel voltunk hozzá, a Szolnokkal csatáztunk, egy kosáron múlt, az első meccset megnyertük idegenben, aztán győztünk hazai pályán is. A párharcban 2-1-re vezettünk, otthon is vezettünk, ám az utolsó pillanatban elbuktunk, az Olaj végül 3-2-es összesítéssel megnyerte a küzdelmet. Nagyon csalódott voltam. Azóta nem sokszor jártam Fehérváron, engem minden Budapesthez köt, ott születtem, valamint a nejem is. Miután az Albától eljöttem, egyszer voltam meccsen a Gáz utcában, két évvel később, a 2013-as, megnyert bajnoki döntőn. Amúgy a csapat eredményeit figyelem, szurkolók a kék-fehéreknek. Ez nem is csoda, Magyarországon itt mutatkoztam be az NB I-ben, azóta figyelem az Alba szereplését. Amúgy sok meccset nézek a hazai élvonalból, jobban érdekel, mint az NBA, utóbbit nem követem.

A a bajnoki ezüst után a spanyol élvonalban kiscsapatnak számító Manresához igazolt. Pedig ugyanazt a pénzt az Alba is biztosította volna a 20. életévét akkor betöltő, fiatal kora ellenére legnagyobb sztárjának számító játékosának, azonban az irányítóként és bedobóként is bevethető kosaras másként döntött.

- Több lehetőségem volt, az NBA élcsapata, a San Antonio Spurs szerezte meg a játékjogomat, a draft 59. helyén. Akkoriban még biztos voltam abban, hogy tengerentúlon folytatom majd, azonban erre már nem látok lehetőséget. Voltam többször a San Antonio táborában, edzettem velük két hetet, utoljára 2017-ben, azonban szerződést nem ajánlottak. Igazából akkor dőlt el, hogy az NBA-ben nem csinálok karriert.

Amikor közbevetem, ez okoz-e álmatlan éjszakákat, vagy generál-e hiányérzetet, azt mondja, nem lenne szerencsés, ha panaszkodna.

- Úgy gondolom, megálltam volna a helyem a világ legerősebb bajnokságában, sőt, szerintem megállnám most is. Ezt nem csak én mondom, hanem a szakemberek, azonban másként alakult. Hiányérzetem nincs, mindent megtettem, hogy bemutatkozhassak az NBA-ben. A szabályok különlegesek, azzal, hogy tizenegy éve megszerezték a játékjogomat, azt jelenti, az Egyesült Államokban csak a Spurs színeiben léphetnék pályára. Illetve más csapatban akkor, ha fizetnek értem, vagy elcserélnek másik játékossal, ám ennek akkor sem volt realitása. Nem csak én jártam így, még körülbelül ötven, európai kosaras játékjogát is megszerezték az évek folyamán, de nem számítottak rájuk.

Amúgy Hanga számára gondot nem jelentett, hogy nem náluk folytatta, nagyon sok lehetősége volt Európában, végül az FC Barcelonát választottam, 2017-ben. Négy évet húzott le náluk, bajnokok lettek, háromszor nyerték meg a Spanyol Kupát.

- Öt évvel ezelőtt a Barcelona pontosan tudta, milyen játékossal köt szerződést, nem csak a Manresa miatt, az ott töltött két év után, 2013-ban a Saski Baskonia csapatához igazoltam, Dávid Kornél is szerepelt náluk, akkoriban Tau Ceramica néven, élcsapatnak számítottak, rendre aranyért küzdöttek Spanyolországban, az Euroligában is szerepeltek a Final Fourban. A Manresa után komoly előrelépést jelentett, négy éven át pattogtattam Vitória városában, egy évet kölcsönben, Olaszországban töltöttem, a Sidigas Avellino csapatában, tehát van rálátásom az olasz pontvadászatra is. Komoly bajnokság, de a spanyol erősebb. Amikor egy éve a szerződésem lejárt a Barcelonánál és nem hosszabbították meg, a családdal úgy döntöttünk, amennyiben módunk van rá, maradunk Spanyolországban. Szívesen folytattam volna a katalánoknál, de a vezetők másként gondolták. Gyorsan jött a Real ajánlata, nem is gondolkodtam. Panaszra nincs okom, Európa két legnagyobb klubjánál is megmutathattam magam, illetve most a Real Madridnak vagyok tagja és remélem, még leszek, jó ideig. Megbecsülnek, az eredmények sem maradnak el, jól döntöttem, hogy hozzájuk szerződtem.

Amikor arról kérdezem, melyik egyletnél jobb a hangulat, azt mondja, a Realnál. Nem csak azért, mert most őket erősíti, a fővárosiaknál jobban megbecsülik.

- Két nagyon komoly egyesületről beszélünk, nem is érdemes őket összehasonlítani. Mindegyiknek megvannak a jó és kevésbé jó dolgai, de az nem vitás, elképesztő klubokról beszélünk. Amit tudok, Madridban elismernek, sokat játszom, a családom, tehát a nejem, valamint a 9 és 7 éves lányom is jól érzi itt magát. A nagyobbik röplabdázik, a kicsi most fog sportágat választani, alighanem ő is emellett teszi le a voksát. Spanyolországot megszoktuk, megszerettük, nem kizárt, hogy itt telepedünk le, persze, az is benne van a pakliban, hogy pályafutásom végeztével hazatérünk. Barcelona és Madrid egyaránt remek, mindegyiknek megvan a maga varázsa. Barcelonának a tenger, Madridnak a szintén jelentős történelme, plusz egy főváros mindig különleges. Tavaly nyáron kettő plusz egy évet írtam alá, azt szeretném kitölteni. Elmúltam 33 éves, az egészségemtől függ, ha továbbra is tudok ezen a szinten játszani, a későbbiekben is ott leszek a parketten.

A júliusi vb-selejtezőket fájós combja miatt kihagyta, de augusztusban már ott lesz a pályán a többiekkel. „Nagyon nehéz lesz a folytatásban, a litvánokkal, a csehekkel és a bosnyákokkal találkozunk a vb-részvételért. Nem lehetetlen küldetés, azonban minden meccsen száz százalékot kell nyújtanunk. Mint ahogy a szeptemberben kezdődő Európa-bajnokságon is, Kölnben. Öt éve, Nagyváradon továbbléptünk a csoportból, hatalmas tett lenne, ha ismét összejönne.”