nappal tért haza legutóbbi, olaszországi versenyéről a zichyújfalui kötődésű Bodzás Áron, kinek életét munkája és a családja mellett a testépítés tölti ki, nem is akármilyen eredményekkel! Mint mondta, maximalista alkat, mindig igyekszik a legjobbat kihozni magából. Áron 2020-ban kezdett a korábbinál komolyabban foglalkozni a sporttal, a testépítéssel, s a gyorsan jövő kimagasló eredmények szinte azonnal megmutatták: igenis van helye a testépítők világában. – Amatőr szinten már kisebb- nagyobb kihagyásokkal korábban is foglalkoztam testépítéssel. 2020-ban ismertem meg a mostani edzőmet, Sinkó Zoltánt, őt kértem meg először, hogy foglalkozzon velem.

Eleinte csak heti egy napot dolgoztunk együtt, aztán egyre többször kezdtem járni hozzá, jók voltak az edzések, összebarátkoztunk. Akkor én még csak hobbinak tekintettem a sportra, ő volt az, aki azt mondta, hogy nagyon jó a genetikám, jó a hozzáállásom, betartom az étkezési szabályokat, és nagy győzködéssel rávett, hogy a munkánk eredményét mutassuk meg egy versenyen – emlékezett Áron; s ahogy megérlelődött a versenyzés gondolata, a közös munka egyre komolyabbá vált, s már az első megmérettetés nem várt sikereket hozott, így a pozitív visszajelzések újabb lendületet adtak.

– 2021 tavaszán elkezdtem készülni a versenyszezonra, de elkapott egy komolyabb Covid-fertőzés, amit hosszú felépülés követett, a diétámat, a felkészülésemet ez teljesen derékba törte, így végül ki kellett hagynom az egész szezont. Csak ősszel tudtam újra százszázalékosan készülni, de az őszi szezonról akkor már lekéstem, így a 2022 tavaszira koncentráltam. Nem bántam meg, mert ez idő alatt bő 8-10 kilogramm izomtömeget tudtam felépíteni. Legutóbbi versenyéről újabb nagyszerű eredményekkel térhetett haza a 90 kilogrammos kategóriában induló versenyző. – Az első hely volt a cél, de már annak is örültem volna, ha bejutok a legjobb három közé.

Végül sikerült elhozni az első helyet, úgyhogy a kategóriám Európa-bajnoka lettem. Ezzel együtt tovább mehettem az úgynevezett „over all champion” versenyre, a bajnokok bajnoka címért – itt a kategóriagyőztesek versenyeznek. Ott sajnos nem sikerült nyernem, viszont a jó formámnak köszönhetően kaptam a szövetségtől profi kártyát, amit tényleg csak a legjobbaknak osztanak ki. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy már túl erős vagyok az amatőr mezőnyben – beszélt legutóbbi versenyéről, ahol már a profik között és párosban is kipróbálhatta magát – utóbbi kategóriában második helyen végeztek. A kiemelkedő eredmények mögött – talán mondani sem kell – rengeteg munka áll.

A felkészülési időszakot grammra kimért étkezések és napi többórás edzések teszik ki – természetesen a három műszakos munka mellett. Áron azt mondja, számára ez sosem lemondás, a testépítést illetően ő igazi fanatikus – s úgy véli, ezt másképp nem is lehet csinálni, csak százszázalékos odaadással. S habár nagy ritkán belefér egy csaló nap, akár némi édesség is, az étrend és az edzésterv pontos betartása mindennek az alapja. – Csodálatos dolog, hogy mi mindenre képes az emberi test. Aki tényleg mindent belead, és még a genetikája is jó, az nagyon hamar látványosan fejlődhet – tette hozzá a testépítő, akit céljai elérésében családja mellett a munkahelye is támogat. A versenyidőszakot most pihenés követi, majd indulhat az izomtömeg-növelés és a felkészülés a 2023-as tavaszi szezonra.