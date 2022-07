Az Aris Limassol a ciprusi szövetség alapító tagja, vagyis múltja történelmi, azonban eredményességben nem brillírozott 1930-as fennállása óta. Többnyire liftezett az első- és a másodosztály között, negyedik helynél egyszer sem végzett előrébb, azonban a mostani negyedik pozíciója Európa-konferencialiga-szereplést ér. Az Aris Limassolt egy tőkeerős orosz befektető, Vlagyimir Federov vásárolta meg és eltökélt célja, hogy Ciprus egyik elitklubjává váljon csapata. Az EKL második selejtezőkörében az azeri Neftçi Bakuval találkoznak a zöld-fehérek.

Az Aris elleni, szlovéniai felkészülési csatán már szóhoz jutottak a Vidi válogatott játékosai, valamint az új igazolások is tovább ismerkedtek a társakkal és a rendszerrel.

„A tavaszi szezon végére már láttuk, hogy melyek azok a posztok, ahol erősíteni szeretnénk és megvoltak a jelöltjeink is, akikkel sikerült is megegyeznünk, három új és három régi-új játékos érkezett. Mindenképp szerettünk volna a védelembe, védekező középpályás posztra és a támadóharmadba is olyan játékosokat igazolni, akik erősítést vagy más alternatívát kínálnak a vezetőedzőnek – beszélt a molfehervarfc.hu-nak az átigazolási időszak történéseiről Sallói István sportigazgató. – A védelembe érkezett Nikola Serafimov, a középpályára Peter Pokorny, az ő esetükben tényező volt a fiatal koruk is, hiszen szeretnénk fiatalítani a csapaton, és olyan játékosokat igazolni, akik nagy motivációval érkeznek, ezáltal a többiek számára is nagyobb versenyhelyzetet teremtenek a csapaton belül. Bumba a támadóharmadba érkezett, több poszton is bevethető, nála és Serafimovnál nagy előny, hogy ismerik a magyar mezőnyt, mi is közelebbről ismerjük őket, így pontosan tudjuk, mire számíthatunk tőlük. Rajtuk kívül visszatért kölcsönből Lyes Houri, aki korábban a csapat erőssége volt, és nagyon bízom benne, hogy a teljes felépülését követően újra meghatározó játékosunk lehet, szükségünk van a kreativitására, dinamizmusára, rá előreláthatólag augusztus második felétől számíthatunk majd. Ugyancsak visszatért Budu Zivzivadze egy szenzációs tavasz után, megtalálta önmagát és motiváltan érkezett vissza, viszont iránta több klub is érdeklődik, így nem zárható ki a távozása. Emil Rockov visszatérésével pedig nagy csata várható a három kapus között az első számú posztért. Alapvetően a támadóharmadba keresünk és elemzünk játékosokat, de a lépéseinket az esetleges sérülések és távozók is befolyásolhatják.” – mondta a sportvezető, aki arról is beszélt, hogy a fiatal magyar játékosokra is számítanak. – „A kezdetektől fontosnak tartjuk, hogy megfelelő számú magyar játékos legyen a keretben, így most is vannak képben külföldön játszó magyar játékosok, de ha csak külföldiekkel tudjuk megoldani azokat a kulcsposztokat, ahová igazolni szeretnénk, akkor velük fogunk erősíteni. Az ideális keretlétszám 22 mezőnyjátékos és 3 kapus. Ha sérülés vagy az esetleges járványhelyzet miatt csökken a bevethető játékosok száma, akkor a második csapatunkból szeretnénk feltölteni a keretet.

Forrás: TOTH ELLA / molfehervarfc.hu/Tóth Ella



A Mol Fehérvár FC kezdett jobban ar Aris ellen, Petrjak harcolt ki egy büntetőt, Kenan Kodro értékesítette azt az első negyedóra végén. Tulajdonképpen a semmiből egyenlített az Aris, a 25. percben Spoljaric 7 méterről fejelt Kovácsik kapujába, 1-1. Azonban a szünet előtt újra előnyt kovácsolt a Vidi. Ivan Petrjakot ugratták ki, jól centerezett, Kodro pedig 7 méterről duplázott, 2-1.

Fordulás után az Aris teljes sort cserélt, s a friss emberek kísérleteit Kovácsik Ádámnak kellett védenie. A csereként beállt Zivzivadze a kapusba, Dárdai a kapufára lőtte a labdát, majd Kovács Dániel védett két bravúrosat. Arról, hogy a Vidi győztesen zárja a meccset, Rus Adrián gondoskodott, Slogar labdáját a gólvonalról vágta ki.

Jegyzőkönyv



Mol Fehérvár FC – Aris Limassol 2-1 (2-1)

Keréknekfel, Stadion Gornia Ragdona

Mol Fehérvár FC: Kovácsik (Kovács D., 61.) – Serafimov, Fiola, Sabanov (Stopira, 80.) – Nego (Kojnok, 80.), Pokorny (Rus, a szünetben), Makarenko (Pinto, 61.), Heister – Bamgboye (Ljednyev, 61.), Petrjak (Dárdai, 61.) – Kodro (Zivzivadze, 61.). Vezetőedző: Michael Boris

Aris Limassol: Papastylianou – Yago, Caju, Delmiro, Moucketou-Moussanda – Brown, Struski, Spoljaric – Y. Gomis, Sikorski, Mayambela. Vezetőedző: Alekszej Spilevszki

Gól: Kodro (16. - büntetőből, 40.) ill. Spoljaric (25.)

Sárga lap: Makarenko (19.) ill. Yanis (73.)