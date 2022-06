Andrew Sarauer 2013 nyarán érkezett Székesfehérvárra, az azóta eltelt időszakban a 2017/2018-as idény kivételével a Fehérvárt erősíti az azóta a magyar válogatottban is szerepet kapó támadó. A 37 éves játékos 387 tétmérkőzésen öltötte magára a Volán mezét, ezeken a találkozókon 311 pontot szerzett. Az előző idényben bár a harmadik sorban vette számításba a szakvezetés a veterán csatárt, ha kellett, az első két egységben is hozta a teljesítményt, az ezüstéremmel véget ért szezonban 57 mérkőzésen 32 pontig jutott. Sarauer egy évvel hosszabbította meg a most lejáró szerződését.

Az ICEHL-ben induló együttessel kapcsolatos hír, hogy megvan az első felkészülési mérkőzésnek az időpontja. Háriék augusztus 19-én Mariborban lépnek jégre a Klagenfurt ellen.

Az is eldőlt, hogy az előzetes hírekkel szinkronban 14 csapatos lesz a mezőny a szeptemberben rajtoló osztrák központú ligában, ugyanis az olasz Asiago teljesítette az ICEHL által elvárt feltéteket, így a Bolzano mellett még egy olaszországi gárda indul majd a pontvadászatban.