A fehérvári amerikaifutball rajongóknak igazán jó hétvégéje volt, hiszen kedvenceik, a Fehérvár Enthroners játékosai kétszer is hazai pályán játszottak. Szombaton a honi pontvadászat alapszakaszának utolsó mérkőzésén a Fejér megyeiek a Miskolc Steelers gárdáját fogadták. A szombati találkozó tét nélküli volt, hiszen az elődöntők párosításai már kialakultak, két hét múlva ez a két együttes a legjobb négy között újra megmérkőzik majd egymással. A két csapat összeállításán ez is meglátszott, mindkét oldalon kaptak néhányan pihenőt. Az első félidőben mindkét gárda át tudta törni ellenfele védekezését, 14-7-es állással fordultak a felek. A második félidőben már csak az Enthroners volt eredményes, a fehérváriak 28-7-es sikerrel zárták az alapszakaszt.

A hétvége második mérkőzésén a Fehérvár az osztrák Divízió 1-ben a Danube Dragons II-t fogadták. A vasárnapi találkozó is jól sikerült a Koronázóknak, sima 77-0-ás hazai győzelem született, Tóth Nándor négy touchdownt szerzett. A siker egyben azt is jelenti, hogy a Fehérvár Enthroners a magyar mellett megnyerte az osztrák liga alapszakaszát is.