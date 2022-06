A díjakat az FMLSZ társadalmi elnöke, Bencsik István, az MLSZ Fejér megyei igazgatója, Schneider Béla, valamint a fehérvári futballklub sportigazgatója, Sallói István adta át.

- Szép hagyományt teremtettünk, lassan tíz éve indítottuk útjára sikeres programunkat, amelynek célja, hogy a nebulók folyamatosan foglalkozzanak a sporttal, a pályán szerzett emlékeiket, élményeiket papíron is megörökítsék. Már több megye, többek között Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén is átvette a kezdeményezésünket, ami egyrészt nagy öröm, másrészt jelzi, hogy a kezdeményezésünk hasznos és sikeres. Évről évre egyre több rajzot, festményt küldenek hozzánk, az ezúttal beérkezett 322 pályamű rekord, korábban nem pályáztak ennyien. Köszönet érte nem csak a kicsiknek, az oktatási intézmények és egyesületek vezetőinek, valamint a szülőknek a támogatásukért. Ezúttal csak Fejérből kaptunk rajzokat, korábban érkeztek Somogyból és Komárom-Esztergomból is – mondta Schneider Béla.

Sallói István hozzátette, nagy öröm, hogy a díjátadóra ezúttal is a MOL Aréna Sóstón került sor. „A létesítményünk tökéletes otthona egy ilyen ceremóniának. Mivel a rajzpályázat a gyermekek élményeiről szólt, minden pályázót meghívtam a következő Vidi-meccsre, ismét legyen részük egy jelentős futballélményben.”

A pályaműveket a szakmai zsűri két kategóriában és három korosztályban értékelte, valamint internetes szavazás alapján közönségdíjakat is kiosztottak. A díjazottak az U7-es kategóriában: Holczer Luca, Szónok Melinda Nóra, Horváth Péter, Pogány Levente, Filep Jázmin, Szalai Tímea, Varga Kristóf, Vinklár Patrik, Greifenstein Ádám.

Az U9-es kategóriában: Lepsényi Vivien, Kiss Boglárka, Sümegi Léna, Kovács Botond, Lázi Boróka Johanna, Juhász Amira Adriána, Varga Dominik, Mladoniczki Máté, Irsa Olivér

Az U11-es kategóriában: Prikkel Rubina, Sipos Kata, Goda Olivér, Joanivics Jázmin, Váczi Viktória, Molnár Gergő, Kovács Mirella, Ilyés Bence, Vágner Ferenc.

A díjátadó végén sportszerekkel jutalmazták a legaktívabb intézményeket, a székesfehérvári Belvárosi Brunszvik Teréz Óvodát, a Tolnai utcai Óvodát, a Szabadegyházi Kossuth Lajos Általános Iskolát, a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskolát, a bicskei Szent László Általános Iskolát és a fehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskolát. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is utóbbiak küldték be a legtöbb pályaművet.