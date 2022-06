29 fiatal versenyző kapott helyet a HUMDA Academy programban, amelynek két mentora lesz. Egyikőjüket sem kell bemutatni a hazai autó-, és motorsport rajongóknak. A motorversenyzőkkel a gyorsaságimotoros-világbajnokság 125 köbcentiméteres kategóriájának 2007-es bajnoka, Talmácsi Gábor foglalkozik majd, míg az autósokat a túraautó-világkupa (WTCR) 2019-es bajnoka, Michelisz Norbert segíti majd. A programba bekerült a H-Moto Team által menedzselt Kovács Bálint, aki az idei szezonban az endurance-világbajnokság mezőnyében méretteti meg magát egy lengyel csapat színeiben.

– A kiválasztás egyrészt a mentorokon keresztül zajlott, a motorsport részét Talma képviselte, míg az autóversenyzőknél Michelisz töltötte be ezt a szerepet, ők vették fel a kapcsolatot a pilótákkal. Ez alapján egy 103-as mezőny gyűlt össze. Ezt követően egy Fit4Race-es felmérés következett, igen komplex napot teljesítettünk, képességvizsgálatokat, motorsportspecifikus feladatokat kellett megcsinálnunk, valamint voltak pszichológiai tesztek is. Az egynapos vizsgálat alapján számszerűen rangsorolni tudták az eredményeket, ez alapján a 103 emberből 29-et választottak ki, és őket támogatja majd ez a program, köztük vagyok én is – nyilatkozta lapunknak Kovács. – Egyelőre még nem sok minden derült ki a részletekről, ez a program pénzügyi segítséget is jelent a versenyzőknek. Kommunikációs és csapatépítő tréningekről is szó volt a későbbieket illetően, de a pontos programot még nem tudjuk. Az fontos, hogy egy többéves projektről van szó, ez még csak a kezdet. Nyilván Talmáék segítséget nyújthatnak akár egy gyári szerződés felé vezető úton, segíthetnek abban, hogy esetleg a Superbike, vagy a MotoGP mezőnyének közelébe érhessenek a magyar fiatalok. Ez egy jó lehetőség, az ország államilag, tapasztalt versenyzők segítségével segíteni tudja diplomáciailag is a versenyzőket. Nyilván a pénzügyi része sem elengedhetetlen ennek a programnak, mert a motorsport költséges sportág.

Kovács Bálint és a menedzsmentje már a HUMDA programja előtt is dolgozott azon, hogy hosszú távú vb mellett más sorozatban is ki tudja magát próbálni idén a fehérvári versenyző. A jelenlegi állás szerit az Ob mellett az Alpok-Adria bajnokságban is részt vesz majd a fiatal pilóta egy Ducati V4-es motorral.

– A támogatás nélkül is terveztük a versenynaptárunk bővítését, bár az év elején a spanyol bajnokság nem jött össze, a szezon második felére tisztázódott minden, tudunk jobban tervezni is. Egy magyar csapatnak van két Ducati motorja, de csak az egyiket használták, úgyhogy velük sikerült megállapodni. A hátralévő magyar bajnokikon és az Alpok-Adria bajnoki futamokon indulok még az idény során. Ezek a környéken a legelérhetőbb sorozatok, és szinte a nulláról indulva a motorral ezeket látjuk a legreálisabbnak is. Az év végére ha minden jól alakul akkor még egy spanyol bajnoki forduló is beleférhet. Még nem mentem Ducatival, ennek függvényében még a Szlovákiaringes fordulóra nem biztos, hogy elmegyünk. Ha még a héten tudunk tesztelni, akkor lehet ott leszünk Szlovákiában is, de ha nem, akkor nulla kilométerrel nincs sok értelme elmenni a versenyre. A második forduló augusztus végén lesz, inkább arra mennénk majd teljesen felkészülten az Alpok-Adria ligában.

Kovács elmondta, hogy a Ducati V4-es motorja nagyon erős, teljesen más érzés lesz majd vezetni, mint az eddigieket. Úgy hallotta, hogy feszes jármú, de ennek ellenére jól vezethető. A fiatal fehérvári versenyző szerint ha jól összecsiszolódnak majd a motorral, akkor mind az ob futamain, mind az Alpok-Adria bajnokságban a győzelmeket tűzhetik ki célul.