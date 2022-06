A magyarok olasz kapitánya, Marco Rossi egyetlen helyen változtatott az Anglia ellen 1-0-s sikert arató kezdőcsapaton. A kapusokat rotálta a szakember, Gulácsit Dibusz Dénes váltotta a vonal előtt.

A találkozó elején kiegyenlített volt a játék, sőt, talán a magyarok járatták magabiztosabban a labdát, igaz, az utolsó passzok iránya és ritmusa nem volt a legjobb. Szoboszlai Dominik 19 méterről szabadrúgást lőhetett, de a sorfalba pörkölte a labdát. Tíz perc elteltével az olaszok kezdtek szorongatni, mindkét oldalról próbálták nehéz helyzetbe hozni a védelmünket, de a kísérletek rendre levágódtak, jó volt a magyarok blokkja. A 21. percben azonban Dibusz Dénesnek kellett hatalmasat védenie. Egy beadás nyomán Mancini ugrott magasra, s 12 méterről fejjel vette célba a jobb sarkot, a magyar kapus vetődve tolta ki a lasztit. Négy perc telt el, s a mieink is megtornásztatták az ellen kapusát. Az angolok ellen remeklő Vidi-játékos, Nego Loic készített le egy labdát lövésre Sallainak, a Freiburg Puskás Akadémián nevelkedett támadója 17 méterről tüzelt laposan, de Donnarumma leért a jobb alsó elé, és szögletre tolta a játékszert. A 30. percben először rezdült a magyar csapat hálója a Nemzetek Ligája A divíziójában. Spinazzola gurított középre Nego mellett, Barella pedig jobbal, 18 méterről nagy erővel lőtte ki a jobb felső sarkot, 1-0. Könnyedén játszotta át eztán a magyar védelmi vonalat az olasz válogatott. Gnonto elől Nego remek ütemben tisztázott a kapu előterében, azonban a 45. percben Pellegrinit már nem tudta megfékezni a Mol Fehérvár szélsője, egy visszagurított labdát belsőzött a hálóba az AS Roma támadója, 2-0.

A szünet után tíz perccel eljutottak a magyarok a kapuig, de igazi gólhelyzetet nem sikerül kialakítani, ellenben az olaszok egyre frissebben cikáztak át a védők között. Politano a keresztlécet találta el, majd Fiola váltotta Negot, Nagy Ádám helyére Styles érkezett a stabilizátor szerepkörében. S ez nem is volt rossz húzás, mert a Vidi több poszton is bevethető játékosa a 61. percben keményen centerezett, Mancini pedig a saját kapujába lőtt, öngól, 2-1. A 69. percben egy kontra végén Sallai lövését Donnarumma védte, majd Orbán perdítését is fogta. A debütáló Vancsa Zalán, valamint a magyar gólkirály, Ádám Martin érkeztek a támadósorba a végére, de gól már nem esett, az olaszok átvették a vetést a csoport tabelláján. Magyarország a második, hiszen a németek 1-1-et meccseltek az angolokkal.

Jegyzőkönyv

Olaszország – Magyarország 2-1 (1-0)

Cesena, Dino Manuzzi Stadion, 16500 néző. V.: Sandro Schärer (svájci)

Olaszország: Donnarumma – Calabria, G. Mancini, Bastoni, Spinazzola (Dimarco, 75.) – Lo. Pellegrini (Locatelli, 66.), Cristante, Barella (Tonali, 84.) – Politano (Belotti, 75.), Gnonto, Raspadori (Zerbin, 84.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Nego (Fiola, 58.), Nagy Á. (Styles, 58.), Schäfer (Vancsa, 87.), Nagy Zs. (Bolla, 81.) – Sallai R., Szoboszlai – Szalai Á. (Ádám M., 87.) Szöv. kapitány: Marco Rossi

Gól: Barella (30.), Pellegrini (45.) ill. Mancini (öngól - 61.)

Sárga lap: Barella (64.), Cristante (92.) ill. Schäfer (71.)