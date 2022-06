A vezérigazgató, Szabó Gergely közölte, ő is hisz abban, amiben nagyon sokan, hogy ez a 21. század sportja, nem véletlenül mozgat meg egyre nagyobb tömegeket. „Meggyőződésem, hazánkban és Európában is komoly fejlődési lehetőség előtt áll, ezért örömmel csatlakoztunk. A két szervezetnek vannak közös kapcsolódási pontjai, például az, hogy a MET és az Enthroners is tizenöt éves, mindketten letettük már itthon a névjegyünket, most pedig Európa meghódítása a cél.

A csapat játékosa, Tóth Nándor az együttes nevében megköszönte a támogatást, megjegyezte, az elmúlt másfél évtizedben egyre magasabbra tették a lécet, mindig komolyabb ligában akartak szerepelni, folyamatos fejlődésen mentek keresztül, természetesen nagyon várják az újabb kihívásokat. A szerződést Pál Tibor Kornél klubelnök és Szabó Gergely látta el kézjegyével. Előbbi elmondta, tizenöt éve a semmiből indult az egyesület, csak egy labdájuk volt és néhány sportolójuk, ma már modern sportközponttal rendelkeznek – amely az amerikai futball magyarországi otthona –, valamint komoly távlatokkal.