Az úszók pénteki programjának legnagyobb kérdése az volt, hogy Milák Kristóf révén vajon megszületik-e a második érem a budapesti vizes világbajnokságon. A feladat egy fokkal könnyebbnek tűnt, mint mondjuk egy héttel ezelőtt, hiszen azóta a magyar úszó legnagyobb riválisa, Caeleb Dressel visszalépett, így 100 méter pillangón nagy esélyt nyílt egy újabb aranyéremre. A lehetőséggel pedig élt Milák Kristóf, 50.14-es idővel, a második Mizunuma Naoki előtt nyolc tizeddel ért célba és szerezte meg saját maga, és a magyar küldöttség második aranyérmét. Férfi 50 méter gyorson Szabó Szebasztián három századdal maradt le a dobogó harmadik fokáról, női úszónk közül 200 méter háton Molnár Dóra a 7., Burián Katalin pedig a 8. helyen zárt.

A három dunaújvárosi (Garda Krisztina, Szilágyi Dorottya, Mahieu Geraldine) játékossal felálló magyar női vízilabda-válogatottra nehéz feladat várt péntek este, hiszen a tét a csoport második helye volt Kanada ellen. A mieink Kolumbia ellen fölényes sikerrel nyitottak, majd Olaszország ellen 10-9-es vereséget szenvedett Bíró Attila együttese.

Tudtuk, hogy Kolumbia nem képvisel olyan erőt, mint a top csapatok a világbajnokságon. Arra volt jó az a mérkőzés, hogy a torna körülményeihez, a medencéhez, a közönséghez hozzászokjunk. Nagyon örültünk, hogy már az első találkozóra is ennyien kilátogattak – nyilatkozta lapunknak Garda, majd kitért az olaszok elleni derbire is. – Nagyon jól kezdtünk a második mérkőzésünkön, az elején jól értékesítettük az emberelőnyöket is, de a hátrányokat már akkor sem védekeztük le túl jól, azonban mivel mi is belőttük a fórokat, ezért vezetni tudtunk félidőben. A harmadik negyedtől nem tudom mi váltotta ki azt, hogy támadásban az előnyöket sem tudtuk már belőni, a védekezésünk sem működött, gyakorlatilag semmi sem ment jól. Azokat a helyzeteket nem vállaltuk el, amiket el kellett volna, majd már olyan szituációkban próbálkoztunk, ahol kisebb esély volt a gólszerzésre. Ez egy jó nagy pofon volt nekünk, bár tudtuk, hogy nem lesz könnyű, de a mutatott játékkal nem lehetünk elégedettek. Kanada ellen sem lesz könnyebb, sőt. Mindenben javítanunk kell, támadásban és védekezésben is.

Magyarország – Kanada 11–7 (2-1; 3,3, 4-0, 2-3)

Fantasztikus hangulatban kezdődött el a találkozó, a magyar focitábor egy része is kilátogatott a Margit-szigetre. Az első ráúszást jó szokásukhoz képest a mieink hozták el, de a támadásból csak egy Gurisatti kapufa lett. Idegesen kezdtek a csapatok, majd Keszthelyi úszott meg, szabálytalankodtak ellene, a megítélt büntetőt Szilágyi értékesítette, 1-0. Kanadai oldalhálót követően egy gyors támadásból Gurisatti bombázta ki az alsó sarkot, 2-0. Kimaradt előnyök következtek mindkét oldalon, majd két perccel a negyed vége előtt hat az öt ellen Kanada Bakoc révén szépített, 2-1.

Magyari védésekkel és kanadai kapufákkal rajtolt el a második játékrész, majd két és fél perc eltelte után Gurisatti fórból betalált, 3-1. Rövid időn belül több gól is esett, az egyik oldalon McKelvey és Crevier, míg a hazaiaktól Rybanska volt eredményes, 4-3. A folytatásban Leimeter megvideózott góljára Crevier egy szép ejtéssel felelt, 5-4.

A második félidőben Magyarország kezdte el a gólgyártást, emberelőnyből Keszthelyi célzott pontosan, 6-4, majd Szilágyi pattintott lövése kötött ki a hálóba, 7-4. Lendületbe jöttek Bíró Attila lányai, Keszthelyi növelte négyre a hazaiak előnyét, 8-4. Egy újabb fór előtt időt kért a magyar kapitány, az edzői intelmek segítettek, Keszthelyi talált be ismét, 9-4. Elkapták Gardáék a fonalat védekezésben is, ha Kanada átjutott a blokkokon, Magyari állta a lövések útját. Az utolsó nyolc perc elején Vályi növelte tovább a két csapat közötti differenciát, 10-4. Öt perccel a vége előtt Christmas eresztett el egy hatalmas bombát, Magyari tehetetlen volt, 10-5. Három és fél perccel a vége előtt emberelőnybe jöhettek a kanadaiak, az időkérés után McKelvey hozta közelebb az övéit, 10-6. Lendületbe jöttek a vendégek, McKelvey ismét kihasználta a fórt, 10-7. A magyar válogatott is kapott emberelőnyt, a mieink pedig éltek is vele, Leimeter gólja nagyon kellett, 11-7.

A mienk a második helyen zárták a csoportkört, vasárnap a nyolcaddöntőben Argentínával játszanak Bíró Attila lányai 18.30-kor.