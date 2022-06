A Fehérvár kezdte támadással a mérkőzést, aminek a végén Rashad Still érkezett menetrendszerűen, 0-7. Ezt követően azonban Horváth Benedek engedte el az emberét, Czirok Márton büntetett, 6-7. Rendessy Bálint húzta le Merchant tanári passzát, majd újra Rashad Still szerzett 2 touchdown-t, melyek közül az egyiket azonban túlzott gólöröm miatt érvénytelenítettek a játékvezetők. A második félidőben előbb Horváth Benedek, majd a friss szerzemény, Ronnie Hicks szerzett interceptiont, utóbbi vissza is hordta touchdown-ra, ám ezt is visszafújták a bírók, így a harmadik negyedben nem esett pont. Az utolsó játékrészben újra magára talált a Koronázók offense és előbb Tóth Nándor majd Madaras Erik iratkozott fel a táblára, 6-33. A végén aztán Danku szerzett pontot a hazaiaknak, beállítva a 13-33-as végeredményt. Magabiztos győzelmével az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül biztosan alapszakaszelső a Fehérvár Enthroners, és hazai pályán játszhat elődöntőt a július 16-i Hungarian Bowl-ba jutásért.

Vezető képünk illusztráció!