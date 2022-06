Mivel a Titánok projekt bekerült tavaly nyáron a Nemzeti Akadémia égisze alá, így az Erste Ligás gárda nagy részét U21-es játékosnak kellett alkotnia. Ez hatással volt az utolsó utánpótlás-korosztályra, hiszen a fiatalok előtt megjelent a fellépési lehetőség, az egész tavalyi szezonban a két együttes között nagy volt az átjárás.

– Nem volt egyszerű idényünk, hiszen mind a COVID, mind a fel-lejátszások befolyásolták a szezont. Betegségek, sérülések miatt is estek ki közben fontos emberek, ráadásul, volt, akit COVID miatt egy hónapra is elveszítettünk – mondta Vaszjunyin Artyom, az IOGNJA U21-es csapatának vezetőedzője. – Ilyenkor a formát nagyon nehéz fenntartani és visszahozni. A keretek közötti ilyesfajta mozgás új dolog volt a klubnál, de nem okozott igazából problémát. A Titán mindig elsőbbséget élvezett, részünkről nem volt kérdés, hogy ha kell, akkor feladjunk valakit. Voltak pillanatok, amikor ők is nagyon sokat segítettek, hiszen akadt olyan játékos, aki egy héten négy mérkőzést is játszott, mert különben nem tudtunk volna kiállni. Jól működött oda-vissza az egész, nem volt egyszerű, de a klub nagyon jól megoldotta.

A döntőben a Budapest Jégkorong Akadémia volt a fehérvári fiatalok ellenfele. A finálé nem lehetett volna ennél kiélezettebb, hiszen az aranyérem sorsa a hetedik mérkőzése hosszabbításában dőlt el.

– Nyilván az ezüsttel senki sem lehet elégedett. Úgy gondolom, a playoffra összeálllt a brigád, egy nagyon jó szériát sikerült produkálnunk. A tavalyelőtti döntő után ismét olyan visszhangok voltak, hogy talán ez lehetett az egyik legjobb döntő. A hetedik meccsen dőlt el az arany sorsa. Kispályán játszottunk, de nagyon jó hangulatban, a rokonok nagyszerűen betöltötték a kis teret. Sajnos kispályán játszottunk, de azon a találkozón volt a legjobb a hangulat. Minden játékos, aki hadra fogható volt beleállt, melózott. A hetedik meccs kicsit olyan, mint egy érme, feldobod, nem lehet tudni, hol esik le. Egy hosszabbításos emberhátrány mindig nehéz, ők betaláltak, gratulálni kell nekik. A playoff ilyen szakaszában egy játékos rengeteget tud tanulni, más jégkorongra van szükség, mint az alapszakaszban vagy a középszakaszban. Tanulságos meccsek ezek a fiataloknak, minél több ilyenre lenne szükségük.

A bajnoki döntő után sem állt meg az élet a csapat háza táján. Néhány nap pihenő után újra elkezdődtek az edzések, hiszen az új szezonra való felkészülés elkezdődött, június elejéig a C pályán is volt még jég. Ha pedig volt jégfelület, a fiatalok játszottak egy felkészülési mérkőzést Okanagan HC korosztályos gárdája ellen, a találkozó 6-3-as fehérvári győzelmet hozott. A folytatásban a száraz felkészülésé a terep, majd nyári pihenőt kapnak a játékosok házi feladattal, július végén pedig a tesztekkel megkezdődik a felkészülés újabb szakasza.