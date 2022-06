A Magyar Triatlon Szövetség által kialakított, úgynevezett A keretben, azaz az ötkarikás játékokon való indulásra leginkább esélyesek között gyűjtögeti a pontokat Dévay Márk. A B keretből is oda lehet érni a párizsi olimpiára, de az itt szereplők inkább az utánpótlást képviselik, s leginkább a 2028-as, Los Angeles-i játékokra fókuszálnak.

Az idősebb Dévay-fivér, a 26 esztendős Márk jelen pillanatban a 13. az olimpiai kvalifikációs listán, azaz a fehérvári triatlonos nagyon közel jár céljaihoz. A kvalifikációs időszak 2024 májusában zárul.

– Minden egyes verseny rendkívül fontos, hiszen mindegyik pontot ad a helyezések után. A legjobb 12 eredmény számít majd a végelszámolásnál – adott tájékoztatást a testvérek edzője és édesapja, Dévay László. – Márkó már két versenyen túl van, Szardínián világkupa-futamon ért el negyedik helyezést, alig maradt le a dobogóról, míg Leeds-ben, a világbajnoki sorozat egyik állomásán csak 27. lett, mert becsúszott egy kis baki. Nem tudta levenni időben a neoprén ruhát az úszás után, így hártányba került az élmezőnnyel szemben.

Forrás: Magyar Triatlon Szövetség

Az ilyen meglepetésekre is fel lehet készülni. Az angliai eset után a ruha szárából visszavágtak, így bővebb lett, könnyebben ki lehet belőle csusszanni, s a bokára kent vazelin is sokat segít. Azonban, hogy a világranglistán 24. Dévay Márk továbbra is a szűk elitben maradjon, elengedhetetlen a jó edzésmunka és a folyamatos fejlődés.

Forrás: Magyar Triatlon Szövetség

– Márk rengeteget fejlődött a gyengébb számában, a futásban, s ez már másoknak is feltűnt. Vetélytársai is gratuláltak neki. Erős kerékpárosnak számít, ezt már többször bizonyította, úszásban pedig talán a teljes mezőny legjobbja, szinte mindig elsőnek jön ki a vízből. Képességben ott tart, hogy felveszi a versenyt a legjobbakkal, a hibákat kell minimálisra csökkenteni. A három és fél évvel fiatalabb Zsombornak jót tesz, hogy a testvérével tud együtt edzeni. Ő rendkívül erős kerékpáros, az olimpikonok között is megállja a helyét. Jó úszó, de a helyezkedést még gyakorolnia kell. Ugyanakkor jó futónak számít. Legutóbb egy kieséses rendszerű szupersprint versenyen vett részt Ausztriában. Ő is fejlődik, nem véletlenül végzett tavaly az U23-as vb 13. helyén – mesélte Dévay László.

A Csitáry G. Emil Uszodában, a Bregyóban, a palotavárosi tavaknál, valamint Fejér megye útjain tréningező Dévay fiúk a hétvégi országos bajnokságon viaskodnak Baján. Azt követően Márk Hamburgban áll rajthoz a világbajnoki sorozat keretében, míg Zsombor a tiszaújvárosi prémium Európa-kupán versenyez.