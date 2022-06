A csoportküzdelmeket követően, az egyenes kieséses szakaszban, a nyolcaddöntőben, 1-1-es döntetlen nyomán a mieink büntetőkkel verték a szerbeket, egy nappal később megint szétlövés döntött, a négy közé jutásért vívott derbin, 1-1-et követően, Kazahsztán jobbnak bizonyult.

- Közepes eredményt értünk el az Európa-bajnokságon. Jobbra számított mindenki, természetesen én is. Az eddigi talán legjobb felkészülés után csak egy kis lépés hiányzott ahhoz, hogy elődöntősök legyünk és éremért küzdhessünk. Ezt most sajnos nem sikerült megugranunk, nyilván ilyenkor mindenki elgondolkozik, mit lehetett volna másként csinálni. Az Eb előtt azt célt fogalmaztam meg, az évről évre tapasztalható minőségi javulás folytatódjon játékban és eredményességben is. Úgy gondolom, játékban sikerült szintet lépnünk, eredményességben viszont nem. Megint volt rengeteg lehetőségünk, de nem a büntetőpárbajon múlt, nem is szerettünk volna odáig eljutni. A negyeddöntőben nem jött ki az a minőségbeli különbség, ami van a két csapat között, a kazahok léptek tovább – jegyzi meg Nagy Lajos szövetségi kapitány.

Nagy Lajos szövetségi kapitány nem elégedett a szerepléssel

Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Azt mondja, a szerbek ellen ők jöttek ki jobban a szétlövésből, másnap viszont elbúcsúztak a tornától, hasonló körülmények között. „Egy-egy világversenyen apróságokon múlnak dolgok, a szerencse mellett a kiesésünket talán az is eredményezte, hogy kevesebbet tettünk a továbbjutásért, mint korábban. Pedig nagyon szerettünk volna elődöntőt játszani, sajnos nem sikerült. Az első, portugálok elleni meccsen jól játszottunk, az ukránok ellen is mezőnyfölényt alakítottunk ki, uraltuk a meccset, azonban az ellenfél kétszer betalált, a mi szabályos gólunkat viszont nem adták meg. A vereség a csoportmeccseken belefér, a későbbi szakaszban viszont már nem. A portugálok és a törökök nem képviseltek igazán komoly játékerőt a csoportban, a szerbek ellen kiélezett meccset vívtunk, játékban őket is felülmúltuk, mégis csak büntetőpárbajban léptünk tovább. Másnap pedig így estünk ki.”

Azt mondja, nagyon kiegyenlítődtek az erőviszonyok, a negyeddöntők minden meccsén egészen kis dolgok döntöttek, a fináléban az azeriek 1-0-ra verték a románokat. „Nem voltak gólzáporos mérkőzések, románok úgy jutottak el a fináléig, hogy gólt sem rúgtak a negyeddöntőben, az elődöntőben és az aranycsata során sem találtak be. Kétszer segítettek nekik a büntetők, legvégül már nem. Azerbajdzsán a játék képe alapján teljesen megérdemelten lett Európa-bajnok.”

Amit sajnál, hogy az elődöntőben nem voltak érdekeltek, mint ahogy a házigazda szlovákok sem. Ugyanis az utolsó két versenynapon biztosan nagyon sokan kilátogattak volna az impozáns, elit hokis világoknak is többször otthont adó Steel Arénába, ami tökéletes helyszíne volt az eseménynek. Azonban a szlovákok és a mieink sem léptek pályára a hétvégén, előzőleg a hazaiakat az azeriek verték 1-0-ra, a mieinket pedig büntetőkkel a kazahok.