A minimális elvárás a szövetség vezetése részéről csoportból való továbbjutás volt a nemzeti együttessel szemben, de nem titkoltan éremben gondolkodnak az illetékesek. A szlovákiai Európa-bajnokság első csoportmeccsén a mieink könnyedén verték a portugálokat 5-0-ra, a második derbin azonban kétgólos vereséget szenvedtek az ukránok ellen. Hiába a rendkívüli mezőnyfölény, a kidolgozott ziccerek sokasága, a mieink kihagyták a helyzeteket és kikaptak a keleti szomszédtól. Az utolsó csoportmeccsen a törökökkel találkoztak Nagy Lajos tanítványai, a fiúk roppant könnyedén, 8-0-ra győztek a D-jelű kvartett utolsó meccsén, így a nyolcaddöntőbe jutottak, ahol a szerbekkel találkoztak szerdán délben, a Steel Arenában. A rendes játékidő 1-1-es döntetlenje után a magyarok szétlövésben jobbnak bizonyultak, készülhetnek a csütörtök délutáni negyeddöntőre.

A mieink eredményei az Európa-bajnokságon. Csoportmérkőzések:

Magyarország-Portugália 5-0 (2-0), gólszerzők: Suscsák Máté (2), Bita László Sós Márkó, Csoszánszki Dávid

Magyarország-Ukrajna 0-2 (0-0), gólszerzők: Brovko (44.), Bakum (50.)

Magyarország-Törökország 8-0 (4-0), gólszerzők: Bita (15., 23.), Suscsák (16., 29.), Kovács G. (20.), Barabás (38., 45.), Dunai A. (50.)

Nyolcaddöntő: Magyarország–Szerbia 1-1 (0-0), szétlövéssel 3-2, gólszerzők: Juhász (28.), ill. Tomcsics (39.).

A mieink a nagypályás csapatban 95 alkalommal szóhoz jutó, világversenyen a minifutballban most bemutatkozó Juhász Roland mintaszerű fejesgóljával szereztek vezetést a jó erőkből álló szerbek ellen, a második játékrészben. A folytatásban is a magyarok kezdeményeztek, két kapufát lőttek, de újabb gólt nem sikerült szerezniük. A déli szomszéd is kidolgozott helyzeteket, enyhe mezőnyfölénybe került, Tomcsics révén egyenlített. Újabb találat nem esett, büntetők döntöttek. A magyar együttesben Csoszánszki, Suscsák, majd harmadikként Sós Márkó is magabiztosan küldte a labdát a hálóba, Tajti Bence viszont egyet hárított a túloldalon, így a magyarok kerültek a negyeddöntőbe. A címeres mezes együttes a Montenegró-Kazahsztán összecsapás győztesével találkozik.

- Szerbia erős csapat, akár az éremre is volt esélyük. Egy árnyalatnyival jobbak voltunk náluk, mindent beleadtunk, nagyot küzdöttünk, helyenként jól is játszottunk. A büntetőpárbaj mindig lutri, örülök, hogy mi kerültünk ki győztesen – értékelt Nagy Lajos szövetségi kapitány a nyolcaddöntő után.