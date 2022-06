A kép beleégett az öttusa szerelmeseinek retinájába. A tokiói olimpián a női szám toronymagas favoritja, a német Annika Schleu zokogva száll le a lóról, egy élet munkája veszett kárba, ugyanis négylábú társa nem volt hajlandó végigmenni a pályán. A versenyző edzője mérgében ököllel megütötte a lovat, a trénert kizárták az olimpiáról, az állatvédők meg feljelentették. Pár hónappal később a nemzetközi öttusaszövetség vezérkara bejelentette, a 2024-es, nyári játékokat követően már nem szerepel az öttusa programjában a lovaglás, amolyan ninja warrior kalandtúrára hajazó, rövid, másfél perces, ügyességi szám következik, a futást és lövészetet megelőzően.

Az idei VK-versenyeken is nagyban befolyásolta a lovaglás a végeredményt. Nem könnyű a rendezők dolga, ugyanis egyforma lóállományt roppant nehéz összeszedni komoly viadalokra. A novemberi bejelentés óta négy Világkupa-versenyt rendeztek, Kairóban, Budapesten, Albenában és Ankarában.

- Kairóban és Ankarában nem voltam ott, de az eseményeket természetesen követtem – mondja Sós Attila, kétszeres olimpikon, a fehérváriak és a válogatott lovas vezetőedzője, korábbi military szövetségi kapitány. - Budapesten soha nincs gond a lóállománnyal, nem mondom, hogy például Albenában rosszak voltak, de nagy volt a szórás, akadt nyolc, mindössze öt esztendős ló, valamint tizennyolc éves is. Úgy gondolom, előbbiek túl fiatalok. Nálunk, a Volánnál is vannak idősebb lovaink, akad húszéves is, versenyen ugyan már nem vetjük be őket, de edzésekre tökéletesen alkalmasak. Egy rutintalan sportoló kihúz egy szintén tapasztalatlan, nyers lovat, nem valószínű, hogy jól teljesítik a pályát. Ankarában a férfiaknál öten kaptak 0 pontot, a nőknél hárman, a mix váltóban az első hét páros nullát lovagolt, ami beszédes.

Magyarországon nem gond kiállítani megfelelő mennyiséget, a hazai szövetség állami ménesekből vesz versenylovakat, a Volánnál akadnak saját tulajdonúak, valamint szövetségiek is, a MÖSZ-től.

- Ha Fehérváron rendezünk Világkupa-viadalt, vagy Budapesten, hat-hét lovat mindig tudunk biztosítani a Börgöndi útról. Természetesen szörnyen élem meg, hogy a lovaglás 2024-től már nincs műsoron, azonban azt kell mondanom, az öttusa talán a folytatásban igazságosabb lesz. Ugyanis nagyon nehéz egy-egy helyszínen 18, egyforma tudású lovat biztosítani. Hozzáteszem, Tokióban remek patásokat neveztek, azonban az öttusázók nem mindegyike nőtt fel melléjük. A VK-versenyeken 100-110 centire tett akadályokat küzdenek le a lóállománytól függően, az olimpián 120-ra emelik, ami lényeges különbség. Tokióban a melegítés során mindegyik ló harminc centivel túlugrotta a lécet, nem velük volt probléma. Borította a viszonyokat a lovaglás, a végül 12. helyen végző, amúgy remekül kombizó Gulyás Michelle lova ellenszegült, plusz egyet vert, a magyar versenyző kiszállt az éremért folyó csatákból. Ha hibátlan pályát megy, aranyért fut, nem kizárt, hogy nyert volna.

A lovas szakember azt mondja, az 1992-es, barcelonai olimpia óta téma az öttusa szereplése az ötkarikás játékokon, jelenleg nincsenek is a 2028-as, előzetes, Los Angeles-i műsoron. De gyorsan visszakerülhetnek, ha az új, ügyességi betétszám beváltja a hozzá fűzött reményeket.

- Barcelonában nagy érdeklődés mellett zajlottak a lovas küzdelmek, a militaryban telt ház előtt bizonyíthattam, másnap ugyanitt rendezték az öttusázók lovaglását, szerény érdeklődés mellett. Már harminc éve rezeg a léc modern pentatlon kapcsán, most jött el a pillanat, hogy változtatni kell, ha a sportág az ötkarikás játékok műsorán akar maradni. Párizs után mindenki átáll az új rendszerre. Szélesedhet a bázisa, sok ország csatlakozhat, amelynek nincs lehetősége lovaglásra.