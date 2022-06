Az Alba a bajnok Falcóval szemben maradt alul, a KTE pedig a másik vasi brigádtól, a Körmendtől szenvedett vereséget a négy között. A Fejér megyeiek 3-1-es, az alföldiek nagyobb csatában, két nappal később, 3-2-es összesítéssel búcsúztak.

A fehérvári házigazdák Davis ziccerével nyitottak, Jaramaz hármasával már a KTE volt előnyben. Azonban a vendégek öröme nem tartott sokáig, a koronázóvárosiak nagy rohanásba kezdtek, Davis büntetőit bedobta, aztán Fakuade rámolt be hirtelenjében öt pontot, valamint Lukács is eredményes volt, 11-3-ra elléptek. Forray Gábor nem kért időt, ellenben pályára küldte a veterán, nagy csatákban edződött, még mindig kulcsfigurának számító, fehérvári nevelésű irányítót, Wittmann Krisztiánt. Később aztán Forray magához rendelte a tanítványait, Pongó ziccere kiperdült, azonban Fakuade és Omenaka közelről beköszönt, Wittmann triplájával és Tóth büntetőivel közelítettek a vendégek, 15-8. A hazaiak pillanatai következtek, a szakvezető, Matthias Zollner forgatta csapatát, előbb a fiatal Takács Milán, majd a rutinos Szabó Zsolt érkezett, 24-8-ra elhúztak, Wittmann újabb triplájával igyekezett nem túlzottan leszakadni a lila alakulat. Omenaka zsákolása után a túloldalon Tóth Barna volt eredményes középtávolról, azonban büntetői közül később csak az egyiket értékesítette, a szövetségi kapitány, Ivkovic Stojan fia, Ivkovic Milán a sarokból dobott mintaszerű hármast, tíz perc után 26-18-ra álltak a felek. Kemal Karahodzic öt pontjával öt pontra jöttek a vendégek, Fakuade talált be a palánk alól, Stark kintről, hirtelen tízre hízott a különbség, 33-23. A kék fehéreknél pályára lépett a csapatkapitány, Vojvoda Dávid, Wittmann hármast hintett, Karahodzic zsákolt, Zollner időt kért, 33-28. Felváltva estek kosarak, Pongó betörés után ziccerénél dadogott a labda a gyűrűn, nem tudta eldönteni, befele, vagy kifele szédüljön, a lendületből érkező Shaahed Davis biztos, ami biztos alapon behúzta, a túloldalon Tóth barna kintről jelentkezett mintaszerű kosárral. Nemanja Jaramaz kosarával három pontra zárkózott a vendég, Vojvoda büntetők nyomán szerezte első pontjait. A vendégek Karahodzic vezérletével átvették az irányítást, fordítottak, az első félidőt 42-44-es eredménnyel zárták a felek.

Vojvoda gyorsan egyenlített, aztán megállt a pontgyűjtés, három percen át nem esett kosár, minden kimaradt, a legnagyobb ziccereket sem tudták értékesíteni az együttesek. Fakuade aztán betalált közelről, Milutinovic hármasával már a vendégek voltak előnyben, Lukács és Vojvoda is betalált kintről, Pongó pedig büntetőivel már 56-49-re vezettek a hazaiak, a vendégek trénere, Forray Gábor időt kért. A jól játszó Tóth Barna, majd nem sokkal később Ivkovic is begyűjtötte negyedik hibáját, a hazaiaknál Davis ügyeskedett, tíz pontra hízott az előny, 63-53. Lenzelle Smith is eredményes volt hirtelenjében háromszor, betörés után, a túloldalon Milutinovic köszönt be, fél óra elteltével 67-55-re álltak a felek. Maradt a differencia, a zárás előtt hét perccel, 74-60-nál Forray időt kért. Szabó Zsolt révén tovább távolodott a Fehérvár, Wittmann kapta el a fonalat, tűpontos, távoli kosarakkal igyekezett meccsben tartani csapatát, a hazaiaknál a padról visszatérő Lukács ügyeskedett, a válogatott bedobó minden szögből betalált, Forray a vége előtt négy perccel időt kért, 84-68. A zárás előtt mindkét oldalon a fiatalok jutottak szerephez, a hazaiak 90-70-re nyertek, folytatás szombaton, Kecskeméten.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 90-70 (26-18, 16-26, 25-11, 23-15)

NB I-es rájátszás, bronzmérkőzés, 1. meccs, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1800 néző, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Győrffy Pál Attila, Györfy Rúben (Bognár Tibor)

Alba Fehérvár: Pongó 2, Vojvoda 9/3, Lukács 17/9, Fakuade 13/3, Davis 15/3, csere: Stark 7/3, Takács 6, Smith 8, Szabó 5, Omenaka 8, Kass -, Góbi -. Vezetőedző: Matthias Zollner

Kecskeméti TE: Jaramaz 10/3, Ivkovic 3/3, Milutinovic 7/3, Kucsera -, Karahodzic 15, csere: Tóth Barna 13/6, Wittmann 20/18, Kiss 2, Tóth P. -, Tóth Balázs -, Botka -. Vezetőedző: Forray Gábor