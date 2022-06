A bajnoki szezon a július 30-i hétvégén kezdődik és 2023. május 23-án ér majd véget. A decemberi világbajnokság miatt az őszi idény november 13-án befejeződik, az első tavaszi fordulóra pedig a január 28-i hétvégén kerül majd sor. A pontos kezdési időpontokat a szövetség versenybizottsága később jelöli majd ki.

A Mol Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC menetrendje az őszi idényre:

1. forduló (július 30-31.): Paksi FC – Mol Fehérvár FC,

Ferencváros – Puskás Akadémia

2. forduló (augusztus 6-7.): Mol Fehérvár FC – Budapest Honvéd; Újpest FC – Puskás AFC

3. forduló (augusztus 13-14.): Ferencvárosi TC – Mol Fehérvár FC; Kisvárda – Puskás

4. forduló (augusztus 21.): Mol Fehérvár FC – Újpest FC; Puskás – Kecskemét

5. forduló (augusztus 27-28.): Kisvárda Master Good – Mol Fehérvár FC; DVSC – Puskás

6. forduló (augusztus 30-31.): Mol Fehérvár FC – Kecskeméti TE Hufbau; Puskás – Mezőkövesd

7. forduló (szeptember 3-4.): DVSC – Mol Fehérvár FC; Vasas – Puskás

8. forduló (szeptember 10-11.): Mol Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC; ZTE – Puskás

9. forduló (október 1-2.): Puskás Akadémia FC – Mol Fehérvár FC

10. forduló (október 8-9.): Mol Fehérvár FC – ZTE FC; Paksi FC – Puskás

11. forduló (október 15-16.): Vasas FC – Mol Fehérvár FC Puskás – Honvéd

12. forduló (október 22.): Mol Fehérvár FC – Paksi FC; Puskás – Ferencváros

13. forduló (október 30-31.): Budapest Honvéd – Mol Fehérvár FC; Újpest – Puskás

14. forduló (november 5-6.): Mol Fehérvár FC – Ferencvárosi TC; Puskás - Kisvárda

15. forduló (november 8-9.): Újpest FC – Mol Fehérvár FC; Kecskemét – Puskás

16. forduló (november 12-13.): Mol Fehérvár FC – Kisvárda Master Good; Puskás – DVSC

A Mol Fehérvár FC vasárnap kel útra Ausztriába, Bad Loipensdorfban edzőtáborozik. A fehérváriak lázasan készülnek a július 21-i Európa Konferencia-liga-rajtra és a bajnokságra, már két felkészülési mérkőzésen túl vanak. A Dunaújváros FC felett aratott 5-0-s győzelem után az NB II-es Ajkát verték a piros-kékek 2-0-ra.

– Nagyon fontos az, hogy meccseket nyerjünk és az is, hogy ne kapjunk gólokat, annak ellenére is, hogy még nem teljes a keretünk, a válogatott kerettagok csütörtökön csatlakoztak a felkészülésünkhöz – mondta Michael Boris, a Vidi trénere. Az Ajka elleni meccsen legnagyobb ellenfelünk a hőség volt, a pályán 37 fokot is mutatott a hőmérő, ennek ellenére jól teljesítettünk, nagy energiát fektettünk a labda gyors visszaszerzésére. 2-0-ra nyertünk, de továbbra is keményen kell dolgoznunk, vannak bőven olyan területek, amikben fejlődnünk kell a Konferencia-liga-rajtig, de ebben a következő felkészülési mérkőzések is sokat segítenek majd az edzőtáborban. Örülök, hogy hét gólt szereztünk az elmúlt két meccsen, most pedig a keményebb edzések után a taktikai részre fektetünk majd nagyobb hangsúlyt az edzőtáborban.

Ahol a Vidi július 6-án, 18.30-kor Grazban a Fenerbahce, július 10-én, 17.30-kor Szlovéniában a ciprusi Aris Limassol, majd július 13-án, 19 órakor Hartbergben a Galatasaray ellen hangol.