Lássuk kik azok, akik keményen megdolgoztak ezért a sikerért:

Balázs Zoltán: Wkf u21 formagyakorlat bronzérem, felnőtt csapat kata ezüstérem (Országos Fudokan Bajnok).

Ibriksz Norbert: Open felnőtt kumite bronzérem, felnőtt csapat kata ezüstérem (Országos Fudokan bajnok).

Halmai Roland: Csapat kata ezüstérem (Országos Fudokan Bajnok), Wkf felnőtt kumite bronzérem, Open felnőtt kumite 12 nevező közül bronzérem.

Sramikné Osvald Annamária: Csapat kata aranyérem (Országos Fudokan bajnok), egyéni Wkf formagyakorlat ezüstérem, (Országos Fudokan bajnok).

Kissné Halmos Emese: Csapat formagyakorlat aranyérem (Országos Fudokan Bajnok), egyéni Wkf formagyakorlat bronzérem.

Gál Andris: Csapat formagyakorlat aranyérem, (Országos Fudokan bajnok), egyéni Wkf Kata bronzérem.

Kiss Márton: Csapat formagyakorlat aranyérem, (Országos Fudokan Bajnok).

Kiss Levente: Csapat formagyakorlat aranyérem, (Országos Fudokan Bajnok).

Kiss Csanád: Wkf kumite bronzérem.

Lengyel Boglárka: Szivacs kumite ezüstérem, Wkf formagyakorlat ezüstérem.

Oláh Bence: Egyéni Wkf formagyakorlat bronzérem, csapat formagyakorlat bronzérem.

Balazsek Bence: Egyéni Wkf formagyakorlat ezüstérem, csapat formagyakorlat bronzérem.

Szőke Endre: Csapat formagyakorlat bronzérem, egyéni Wkf formagyakorlat bronzérem.

Bor Krisztián: Csapat formagyakorlat bronzérem, Wkf kumite bronzérem.

Gaál Zsolt: Wkf formagyakorlat ezüstérem, szivacs kumite aranyérem (Országos Fudokan Bajnok).

Sütő Áron: Szivacs kumite aranyérem (Országos Fudokan bajnok).

Sramik Angelika: Wkf kumite bronzérem, csapat formagyakorlat aranyérem (Országos Fudokan Bajnok).

Ravaszdi István: Wkf kata ezüstérem, Isti 3-4 menetet nyert egymás után, csapat formagyakorlat ezüstérem.

Hegedűs Zalán: Wkf kata bronzérem, csapat formagyakorlat ezüstérem.

Koncz Fanni: Egyéni wkf formagyakorlatba már ki hirdették, hogy harmadik helyezés lett, ez után hívták vissza, hogy csináljon új formagyakorlatot, így az érem sajnos, ,,elúszott". Csapat formagyakorlatban ezüstérem.

Csiri Zsadány: Wkf kumite bronzérem, Wkf formagyakorlat bronzérem, csapat formagyakorlat bronzérem.

Csiri Zsombor: Wkf kumite ezüstérem, Wkf kata bronzérem, csapat formagyakorlat bronzérem.

Ilyen egy igazi csapat!

Halmai Roland, a Japán Harcművészeti Egyesület Elnöke így értékelte a remek teljesítményt, és az elmúlt időszakot:

- Márciusban Happy Kid’s Nemzetközi, áprilisban Barátság Kupa nevezetű országos versenyen, és most májusban Fudokan Országos Bajnokságon vettünk részt ezzel pedig felmérhettük, hogy hol is tartunk. A COVID időszak miatt 2 évet minimum kihagytunk, ami a versenyzést illeti, de úgy gondolom a csapat jó úton halad, hogy ismét ott tartsunk, ahol azelőtt. Sportolóink most rögtön vizsgára, illetve edzőtáborokra készülnek, ahol gyermek, kyu, illetve két felnőtt tag dan vizsgán mutathatják be technikai tudásukat. Ezúton is köszönöm szépen a felkészítésében való segítséget Shihan Török Ferencnek, valamint Sempai Sramikné Osvald Annamáriának. Külön köszönet jár a szülőknek is, hiszen Ők is fontos tagjai az Egyesületnek.