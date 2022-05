A 2022-es bajnokság első fordulójában a tavalyihoz képest népesebb és jóval erősebb mezőnyben második hellyel nyitott a Fejé megyei páros. Ami már csak azért is megsüvegelendő teljesítmény, mivel Fogarasiék Hondája széria autó, amivel a megerősödő Zsigulik mellett a gyári Peugeot-okkal is fel kell venni a versenyt. A bajnokság második versenyéig azonban nem tétlenkedett a címvédő, és bár a kocsi súlyához végül nem nyúltak, egyéb újításokkal készült a páros az Eger Rallyra.

– Szombaton egy rövid, 4-5 kilométeres pályával kezdtünk Egerszalók környékén. Nagyon tempós, szinte végig padlógázas rész volt pár lassítóval. Második idővel indítottunk, majd másnap rögtön átvettük a vezetést, amit meg is tartottunk egészen az utolsó gyorsaságig. Akkor az ellenfelek ki tudták autózni a technikai fölényüket, de így is mindössze 0,8 másodperccel maradtunk csak le a dobogó legfelső fokáról – értékelt lapunknak ifj. Fogarasi Attila. – Erre felbuzdulva iktatunk be egy tesztet, hogy jobban beállítsuk a kocsit. Az autó súlyán nem változtattunk végül Eger előtt, de egy új fékbetétet próbáltunk ki, illetve Pirelli abroncsokra váltottunk, hátha ezekkel tudunk gyorsulni.

Forrás: Peremicki István

Végül az első kör után Egerben visszaraktuk a régi fékbetéteket, mert ez az új olyan fékhatást tudott, hogy a gyors végére felforrt a fékolajunk. A verseny további részét már a régivel teljesítettük. Eger óta már fékolajat cseréltünk és ismét visszaraktuk az új betéteket. Szombaton tesztelünk majd Pusztavámon, ahol az új gumikhoz beállítjuk a kocsit, mert kicsit orrtolós volt a versenyen. Úgy néz ki, hogy ezek a változtatások hozhatnak jó néhány másodpercet.

Minden tizedmásodperc számíthat, erre nagyon jó példa a már említett egri befutó, ahol nagyon szoros versenyben ért be végül a második helyre a Fejér megyei páros. Két forduló után a második helyen állnak Fogarasiék az összetettben, és mivel Egerben nem a Spindler-Csizmadia duó nyert, így a hátrány is csökkent.

– Jónak értékelem a bajnokság kezdetét. Az Eger Rally előtt azt mondtam, hogy ha úgy érezzük a verseny végén, hogy mi mindent kihoztunk magunkból és az autóból is, akkor elégedettek leszünk Ez így történt, ezúttal is ez a második helyre volt elég. Összetettben azonban már csak négy pont a lemaradásunk, így még jobban várjuk a kazincbarcikai hétvégét július elején.