A magyar központú bajnokság, az Erste Liga jövőjének szempontjából egy fontos bejelentéssel kezdődött a nap. Az MJSZ képviselői és a névadó bank elöljárói sajtótájékoztató keretén belül tették hivatalossá, hogy további két évig biztosítja a pénzintézet a magyar bázisú nemzetközi jégkorongbajnokság anyagi hátterét, ezzel folyatódik a két fél 2017 óta tartó együttműködése.

Németh Kristóf

Forrás: Vörös Dávid/MJSZ

A nap folytatásaképpen kiosztották a 2021/2022-es szezon legjobbjainak járó díjakat, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan is arattak a Hydro Fehérvár AV19 játékosai. Az Ifjabb Ocskay Gáborról elnevezett legjobb csatárnak járó díjat a tavalyi esztendőhöz hasonlóan ismét Erdély Csanád kapta. A 26 éves játékosa az egész idényben a Volán egyik erőssége volt, majd a válogatottal a szlovéniai jégkorong-világbajnokságon feljutott a legjobbak közé, Dél-Korea ellen mesterhármast szerzett a csatár. A legtechnikásabb játékosnak járó díj is fehérvári kézben landolt, a Miklós kupát Hári János kapta. A Fehérvár támadója a feljutó válogatott mellett a kék-fehér gárdának történelmi ICEHL-ezüstérméből is kivette a részét pont/meccs feletti teljesítményével.

Horváth Milán

Forrás: Vörös Dávid/MJSZ

A Fejér megyei gárdát erősító csatárok közül szintén nem távozott a fővárosból díj nélkül Németh Kristóf. A Hydro Fehérvár AV19 fiatal jégkorongozója a legjobb elsőéves felnőttjátékosnak járó elismerést, a Kósa kupát vehette át. Németh bár a Titánokban kezdte el az idényt, a szezon végére az osztrák ligás csapat alapemberévé vált.

A Pásztor Györgyről elnevezett díj is Székesfehérvárra került, ugyanis Horváth Milánt választották a szezon legjobb hátvédjének. A fiatal védő tavaly az év elsőévese volt, idén pedig mind a Volán, mind a válogatott színeiben stabil teljesítményt nyújtott.