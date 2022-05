A szlovén főváros időjárása szombaton ismét a barátságtalanabbik arcát mutatta, ennek ellenére a belváros és a piac környéke zsúfolásig megtelt, a piac tele volt árusokkal, akiktől a friss gyümölcsöktől kezdve a keramikus dolgokon át virágig mindent lehetett vásárolni. Bár szünnapon nem voltak napfényes körülmények, a városban ismét jó néhány magyar szurkolóval lehetett találkozni, akik között természetesen a fő téma a délutáni Litvánia-Románia mérkőzés volt, hiszen a találkozó előtt világos volt, ha a románok nem nyernek rendes játékidőben, akkor Magyarország az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül feljut újra az A csoportba. A litvánok megtették nekünk azt a szívességet, hogy 5-4-re nyertek, ezzel pedig a magyarok helye biztossá vált az elitvilágbajnokság mezőnyében. A vasárnap délutáni találkozó Magosi hatalmas helyzetével kezdődött meg, a Fehérvár támadója két csel után tüzelt, de Tőke fogta a pakkot. Nagyszerű hangulatban játszották a felek a már tét nélküli mérkőzést, a magyar szurkolók a zárónapon képviseltették magukat a legtöbben, a Hala Tivoli fele gyakorlatilag piros-fehér-zöldbe öltözött fanatikusokkal volt teli. Öt perc elteltével Papp került a kapu elé, de a román kapus ismét tudott hárítani, majd Macaulay lőtt távolról, a kipattanó Hári elé került, de kimaradt ez is. A magyar mezőnyfölénye nyolc perc után érett góllá, Nagy Gergő pofozott be közelről egy lecsorgó korongot, 1-0. Pár minutummal később megduplázta előnyét a magyar válogatott, egy, a sarokból visszatett korongot Magosi bombázott a hálóba, 2-0. A játékrész végén emberelőnyben jött az első komolyabb román helyzet, de Skachkov próbálkozását védte Rajna.

A második harmadból 30 másodperc telt és Románia szépített, Gliga talált be, 2-1. Kissé kiengedtek a mieink, és ezt Románia meg is bosszulta, Ferencz-Csibi lőtte rá Rajnára a kapu mögül a pakkot, ami a gólvonal mögött kötött ki. 2-2. Nem sokáig volt egyenlő, Magosi kísérlete lecsorgott a blokkról, a korongot Kulmala közelről lőtte be, 3-2. A folytatásban nyoma sem volt az első harmadban látható magyar mezőnyfölénynek, bár több helyzete volt valamivel a magyaroknak, mint a románoknak, élni egyikkel sem sikerült, Rajnának pedig többször bravúrral kellett védenie.

Magyar emberelőnnyel indult az utolsó játékrész, de ahogy szinte az egész világbajnokságon, ezúttal sem működött igazán a fórjáték. Mentek előre a magyarok, de az utolsó passzokba sok hiba csúszott, illetve Tőke is bravúrokat mutatott be. Hét perccel a vége előtt Sebők ziccerben emelt mellé, a túloldalon Yemelianenko bombája tévesztett célt. Három perccel a vége előtt emberelőnyben Sofron biztosította be a győzelmet így Magyarország három győzelemmel a zsebében jutott fel az A csoportba.

– Nagyon boldog vagyok, mindenki nagyon odatette magát, az egész brigád egyben volt, boldogok vagyunk, hogy sikerült elérnünk a kitűzött célunkat. Jó meccseket játszottunk, nyilván a szlovénok elleni meccs jobban fájt, de így is elértük a célunkat és megcsináltuk amiért jöttünk – mondta a lefújás után lapunknak Horváth Milán, a Hydo Fehérvár AV19 védője, aki első felnőtt világbajnokságán rögtön feljutást ünnepelhetett. – Boldog vagyok, hogy itt lehettem és örülök, hogy Pozsgai Tamás volt a bekkpárom a torna alatt, sokat segített a rutinjával. Amióta felkerültem a felnőttekhez, vele voltam végig, jól megtaláltuk a közös hangot. Személy szerint nem ment rosszul a játék, voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de segítettük egymást és elértük a célunkat.