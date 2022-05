Sokan azt hiszik, hogy a jégkorong-bajnokságok lezárta után a jégkorongosoknak kitör a nyári szabadság és jön a pihenés. Nos ez nem így van, hiszen a különböző korosztályok csapatai elkezdték már a felkészülést a következő idényre, egyelőre még jégen, hiszen június elejéig még a C pályán van felület az akadémisták számára. A Titánok csapatkapitánya, Reiter Attila sem lógatja a lábát, hiszen a bajnokságok végeztével elindította egyéni képzését a hátvédek számára.



– Maga az ötlet már előző nyár végén megfogalmazódott, amikor is kiderült, hogy az U12-es és az U14-es korosztálynál besegítek majd az edzősködéssel. Alapvetően csak hátvédképzésről van szó. A szezon közben néhány edzésen voltam náluk és láttuk, hogy van még előrelépési lehetőség bennük bőven. Idény közben sűrű program és a jégidő hiánya miatt nehezebben voltak kivitelezhetőek ezek a képzések, így ez a program megállt. A szezon végeztével újra felmerült a lehetőség, elkezdtünk dolgozni rajta, az U12-es korosztálytól egészen az U16-ig is voltak már különedzésen nálam a fiatalok. Nagyon tetszett a vezetőségnek az ötlet, heti egy vagy két foglalkozást tartok, egészen május végéig, június elejéig, ameddig jegünk van. Összesen nagyjából nyolc alkalommal tartok edzést a védőknek, a hátvéd képzés alapjaival foglalkozunk, egyszerű dolgokat veszünk át, de nagyon lelkesek a fiatalok. Rövid idő alatt is látható a fejlődés rajtuk – mondta Reiter Attila.



A képzés önkéntes alapú jelentkezés nyomán indult meg. Az első foglakozást még egyedül vezényelte le Reiter kilenc fővel, de ahogy emelkedett a létszám lettek segítői is, a Titánok másodedzője, Arany Máté és a gárda ponterős csatára, Ambrus Csongor is besegít az edzések tartásába.



– Alapvetően sem lehet ezeket a foglakozásokat túl nagy létszámmal tartani, mivel az a fejlődés kárára menne. Inkább legyen kevesebb ember, de akkor mindenkire oda lehet figyelni. Ezen az alapelven elindulva kis létszámmal dolgozunk. Először egyedül tartottam kilenc játékosnak, aztán később 14 fő körül alakult a létszám. Ekkor már hol Arany Mátéval, hol az Ambrus Gergővel dolgoztam. Előbbi a Titánoknál szokott tartani hátvédeknek különedzéseket, úgy gondoltam, hogy biztos a gyerekek is fogadnák a tanácsait. Egy másik alkalommal Ambrus Csongor segített be, aki a legponterősebb játékosa volt a Titánoknak. Jó korizós feladatokat állított össze, neki is örültek a gyerekek.