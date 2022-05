Dág KSE – MÁV Előre SC-Foxconn 3-0 (14, 21, 19)

Dorog, 100 néző

Vezette: Rácz, Villás.

Dág KSE: Kara, Bakóczy, Kun, Flaschner, Sow, Oláh. Csere: Bene (liberó). Vezetőedző: Zirigh Balázs

MÁV Előre SC-Foxconn: Deliu, Balázs, Boa, Listanskis, Kulcsár, Kholman. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Ambrus, Doda. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Újabb nagy lépést tehetett volna meg a fehérvári gárda a bajnokság megnyerése és az Extraligába jutás felé, valamint Fortuna segítségével akár már el is dőlhetett volna a bajnoki cím sorsa. Azonban a házigazdák a terveket alaposan átírták. Már az első szettben érződött, hogy valami nincs rendben a kék-fehéreknél, hiszen igen nagy különbséggel maradtak alul. A folytatás szorosabban alakult, ám továbbra is a Dág dominált. A harmadik játszmában is csupán felzárkózásokra futotta a Loki erejéből, és tizenhárom bajnoki győzelem után először szenvedett vereséget.