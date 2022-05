Kevés olyan csapat szerepel már a honi élvonalban, mely gárdával szemben negatív a fehérváriak örökmérlege. A Budapest Honvéd az egyik ilyen. 111 NB I-es meccsen 48 Honvéd-siker született, 21 döntetlen mellett 42-szer a piros-kékek örülhettek.

Az utóbbi évtizedben ritkán nyertek a kispestiek a Vidi ellen, s a fehérváriak most is arra törekednek, hogy ne szakadjon jó sorozatuk. Michael Boris alakulata hat bajnoki óta veretlen, egyre meggyőzőbb a játéka, s már negyedik a tabellán. A Honvéd mindeközben azért harcol, hogy elkerülje a kiesést.

– A Honvédot remek, képzett játékosok alkotják, a házi gólkirályuk, Nenad Lukic különösen gólveszélyes, és bár ezt nem sikerült mindig eredményességgel párosítaniuk, az elmúlt hetekben bizonyították, hogy veszélyes ellenfelek mindenki számára – vélekedett a kedd esti csata előtt Michael Boris, a Vidi trénere. – A csapatunk sokat fejlődött az elmúlt hetekben, Debrecenben kiváló mérkőzést játszottunk, ami után hosszú volt az út haza és nem is telik el sok idő a két bajnoki között, így arra is hangsúlyt fektettünk, hogy friss legyen a csapat kedd este is. A célunk, hogy megtartsuk a negyedik helyet, ehhez a hátralevő meccseken is stabil védekezésre, támadásban pedig kreativitásra és sebességre van szükségünk - ezek Debrecenben remekül működtek. Bár a héten két bajnokit is játszunk, most csak a Honvéd ellenire fókuszálunk, ahol a legfontosabb, hogy megszerezzük a három pontot.