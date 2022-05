Mindenki fehérbe! – ez volt a jelszó a kosarasok negyeddöntőjének második, fehérvári összecsapása előtt. Hatott a felszólítás, a többség a kért színű felsőben foglalta el helyét a Gát utcai csarnok lelátóján, a kezdés előtt a Videoton Boksz Club sportolója, az öt profi meccsét hibátlanul megvívó, legutóbb Fehérváron kiütéssel győztes Kiliti Tamás végezte el, majd átvette a kosarasok ajándékát Vojvoda Dávid csapatkapitánytól. Lukács pontjaival indult a szombat délutáni derbi, remek hangulatban. A megszokott kosaras szurkolók ezúttal is dobokkal felszerelkezve buzdítottak, valamint pár méterrel felettük megjelentek a futballultrák is, huszonöten, fokozva az atmoszférát.

Vojvoda kosarával már 6-0-ra vezetett az Alba, Montgomery válaszolt közelről, aztán beköszönt Fazekas is. Vojvoda betörés után talált be, majd Omenaka adott nagy sapkát a saját palánkja alatt, aztán a túloldalon dobhatott két büntetőt, a másodikat értékesítette. Vojvoda hármasa célt ért, 12-4-re alakult az eredmény. Magabiztos volt a vendéglátó, aztán Ford révén éledtek a vendégek, Myers is eredményes volt, zárkóztak a soproniak, Mack betörés utáni kosarával egy pontra zárkóztak, a hazai szakvezető, Matthias Zollner időt kért, 14-13. Fakuade nem hibázta el büntetőit, rövid pihenő után Vojvoda visszatért Takács Milán helyett, rögtön hintett egy triplát, ezzel zárult az első negyed, 19-13. Lenzelle Smithre sportszerűtlen hibát fújtak, nem tudott közelebb jönni a nyugati brigád, Fakuade ziccere nyomán időt kért a vendégek trénere, Kostas Flevarakis, 25-16. Lukács Norbert szerzett szemfüles kosarat, Montgomery válaszolt, a hazaiaknál Vojvoda mellett Pongó is elkapta a ritmust, a vendégeknél csak Montgomery talált be ezen időszakban, tíz ponttal megugrott az Alba, 31-21. Pongó passzát Omenaka húzta a gyűrűbe, a másik palánknál Ford nem rontotta el büntetőit, nem tudtak tízen túlra jutni a hazaiak, de az a veszély sem állt fenn, hogy nyomasztó közelségbe kerüljenek a határszéliek, az első félidő zárása előtt öt perccel időt kért Flevarakis, 37-27. Pongó remekelt, nem tudták tartani, mindig megtalálta a rést, majd áthatolt a soproni védelmi falon, mint kés a vajon. Gyorsan ellépett 15 ponttal a házigazda, a vendégek szakmai stábja cserékkel igyekezett megállítani a fehérvári rohanást, Lukács kapta el az ütemet, közel húszra hízott a differencia, Borisov büntetőivel és Ford közelijével araszoltak előre a soproniak, húsz perc után 50-33 állt a táblán.

Fakuade zsákolásával indult a folytatás, Vojvoda sem tétlenkedett, Myers válasza csak arra volt elég, hogy ne kerüljön húsz fölé a hazai alakulat. Takács Milán a sarokból dobott hármast (58-38), aztán a másik oldalról is megpróbálta, ám második kísérlete leperdült a gyűrűről. Fakuade és Stark dupláját követően időt kért Flevarakis, a vendégek igyekeztek, de nem tudtak fogást találni a házigazdákon. Közelített a harminchoz a Fehérvár, a koronázóvárosiaknak minden bejött, Takács ismét beköszönt a sarokból, 69-40. A korábbi, SKC elleni összecsapások mindegyik hatalmas csatát hozott, ezúttal a felek nem voltak egy súlycsoportban, Szabó triplája után Flevarakis ismét maga köré gyűjtötte játékosait, 73-42. Supola és Borisov hármasával, Ford közelijével araszolt előre a Sopron, de a távolság tisztes maradt a felek között, három negyed után 76-52 virított az eredményjelzőn. A szezon korábbi, öt mérkőzése kivétel nélkül kiélezett küzdelmet hozott, jobbára soproni sikerrel, a vendégek ezúttal nem tudtak felnőni a feladathoz. Lukács a büntetőit értékesítette, sarokból elengedett trojkája kiszédült, a túlsó palánknál Ford zsákolt, Zollner időt kért, a vége előtt öt perccel, 82-56-nál. Borisov kicsit belelendült, Ford is eredményes volt, Pongó közben begyűjtötte negyedik hibáját, azonban pályán maradt, mi több, hármast szórt a sarokból. Szabó is bravúros triplával jelentkezett, a dudaszó előtt kicsit kiengedett, ám így is roppant könnyed győzelmet aratott a Fehérvár, 87-72.

A párharcban 2-0-ra vezet az Alba, jövő kedden, Sopronban lezárhatják a negyeddöntős küzdelmet, amely az egyik fél harmadik sikeréig tart.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–Sopron KC 87-72 (19-13, 31-20, 26-19, 11-20)

NB I-es rájátszás, negyeddöntő, 2. mérkőzés, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1500 néző, vezette: Kapitány Gellért, Praksch Péter Árpád, Farkas Gábor (Téczely Tamás)

Alba Fehérvár: Pongó 12/3, Vojvoda 17/6, Lukács 15, Fakuade 9, Davis 4, csere: Stark 7/3, Takács M. 6/6, Smith 4, Szabó 7/3, Omenaka 6, Kass -. Vezetőedző: Matthias Zollner

Sopron KC: Myers 10/3, Fazekas 7/3, Borisov 11/6, Ford 22, Montgomery 9, csere: Mack 9/3, Halász -, Supola 4/3, Takács N. -, Sitku -, Werner -. Vezetőedző: Kostas Flevarakis