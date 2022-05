A H-Moto Team által menedzselt Kovács Bálint az idei szezonban a lengyel Wójcik Racing Team tagjaként az Endurance világbajnokság nívós és népes mezőnyében méretteti meg magát. A pontvadászat első fordulóját Le Mans-ban rendezték meg, ahol bár a fehérvári motoros végig jó tempót ment, de a megviselt, sokat kapott (elestek vele a csapattársak, illetve egyszer lángra is kapott a kifolyt olajtól) motorral nem tudta befejezni a 24 órás futamot. Kis pihenő után itt az újabb hétvége ahol javíthat Kovács, a mezőny ezúttal Spa-Franchochampsba látogat el, ahol többek között a legendás Eau Rouge-n is keresztül hajtanak a versenyzők. Mivel a pályán már jó ideje nem rendeztek motorversenyt, így a mezőny a közelmúltban kétnapos teszten vehetett részt, természetesen ott volt a helyszínen Kovács Bálint is csapatával és csapattársaival.

– Ahogy a mezőny nagy része, így én is először mentem a pályán. Mindenkinek egy új élmény volt, nagyon tetszett. Annak ellenére egyszerűbb volt megtanulni, hogy több, mint hét kilométeres a pálya teljes hossza. Tempós körről beszélhetünk, a verseny talán egy kicsit könnyebb lesz fizikális szempontból, mint Le Mans volt – mondta lapunknak a 20 éves versenyző. – A kétnapos teszten a pálya megtanulásán volt elsősorban a hangsúly. A versenyhétvégékre három felkészített motorral szoktunk utazni, mi pedig most a leggyengébb motort hoztuk el, kisebb szerelőgárdával mentünk a tesztre, telemetriás és futóműves sem jött velünk. Inkább azt figyeltük, hogyan tudunk mi pilóták fejlődni a pályán, megismerkedni vele. A tapasztalatok alapján nyilván azért próbáltunk megtalálni egy alapbeállítást az éles versenyhétvégére nézve, de egyébként még lesz bőven lehetőségünk ezeket finomhangolni, hiszen a program már keddtől kezdődik. Ennek ellenére a Stock kategóriában elsők lettünk, mindenki elégedett volt, jó előjelekkel várhatjuk a futamot.

Ami kapcsán jelenleg egy kérdőjel van, hogy elkészül-e a pálya világítása. Villanyfény nélkül is megrendezik a hétvégét, de élvezeti, biztonsági és közvetítési szempontból nem mindegy, hogy a tévétársaságok fénypontokat tudnak felvenni, vagy a kivilágított aszfaltcsík eseményeit kell megörökíteni. Kovács mindenesetre bizakodhatva várhatja a hétvégét, ahol a tervek szerint a lengyel csapatot a Superstock 1000-es kategóriában fogja képviselni a magyar motoros.