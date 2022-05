A fiatalok egyéni csúcsokat döntögettek, Mészáros Balázs pedig U18-as Eb-szintet futott. Változott az atlétikai csapatbajnokság évek óta megszokott lebonyolítási rendszere. Már nem foghatnak össze az egyesületek, minden klubnak önálló csapatot kell indítania, így a Pannon Duo feloszlott, s az ARAK Up. Akadémia rendkívül fiatal csapattal versengett a felnőttek között. Nem is akárhogy. A fehérváriak a hetedik helyen zártak a győri megmérettetésen, s bejutottak a szeptemberi országos döntőbe.



Az arakos atléták zöme egyéni csúcsokkal járult hozzá a csapat jó szerepléséhez. Mohai Regina megnyerte a 200 métert, és második helyen végzett 13,83-as egyéni rekorddal 100 gáton, valamint 400 gáton is. Varga Tamás tanítványa volt a legeredményesebb arakos, 46 helyezési-, és további 6 bónuszpontot tett bele a közösbe. Mészáros Balázs is kiemelkedően teljesített, 200 méteren elért 21,76-os ideje, bőven jobb, mint a 22,45-ös kvalifikációs szint, így Mészáros kiharcolta a részvétel jogát a július eleji, jeruzsálemi U18-as Európa-bajnokságra. Élete legjobbját nyújtotta Enesei Rita is. 400 méteren a hetedik, 800-on viszont a negyedik helyet szerezte meg, értékes pontokat gyűjtve esélyesebb riválisai előtt. Csornai János 100 és 200 méteren, Trenka Ádám távol- és hármasugrásban, Kerék Patrik hármas- és magasugrásban, Bolla Gergő távolugrásban, Antal Hanga hármasugrásban, Ferencz Barnabás magasugrásban elért eredményei szintén egyéni csúcsok. Szabó Dániel 100 méteren 10,73-al tért vissza egy évnyi szünet után. Skoumal Péter is példakép lehet a fiatalok számára, a már régen visszavonult, edzőként ténykedő sportember rúdugrásban a meglepő harmadik helyen zárt. A váltók is remekeltek. 4x100 méteren a nők a Gimesi Kata, Szabó Gréta, Grubits Liliána, Langmár Kata négyessel a második; a férfiak a Csornai János, Szabó Dániel, Bolla Gergő, Blaumann Marcell kvartettel a harmadik pozícióban végeztek. A másik férfi váltó a Czéh Tamás, Tatai Zalán, Kovács Bence, Illés Dávid összeállításban kilencedikként zárt. A női 4x400 méteren a Grubits Liliána, Gombolai Nóra, Tárkányi Abigél, Enesei Rita alkotta staféta a negyedik, a férfiaknál Mészáros Balázs, Tatai Zalán, Bolla Gergő, Kovács Kristóf váltója pedig a kilencedik helyen zárt.