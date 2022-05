A tabella jelenlegi állása szerint érdemleges változást nem hozhat az összecsapás a vendéglátók számára, igaz, győzelmük esetén pontszámban beérhetik ellenfelüket. Mindenesetre januárban három góllal legyőzte őket a Kisvárda (26-29), egy olyan mérkőzésen, amely előtt már a csapatok összeállítása is komoly fejtörést okozott mindkét szakvezetőnek, mivel betegségek és sérülések sújtották a feleket. Bár az első félidőben majdnem végig a DKKA kezdeményezett, és irányított, a szünetre összekapta csapatát Bakó Botond, a vendéglátók mestere, és 13-13-mal vonulhattak pihenőre. A második játékrészben öldöklő küzdelem folyt a pályán, a DKKA mindent megtett az egalizálásért, és ez össze is jött a 42. percben. A folytatásban kiegyenlítetté vált a csata, váltott vezetéssel. Sok volt a pontatlanság, és ez erősen rányomta bélyegét a meccs színvonalára. Az 50. perc után ismét kettőre, sőt háromra növelte vezetését a hazai együttes. Ez a végeredmény szempontjából meghatározónak bizonyult, mert a különbség a lefújásra is megmaradt.

A dunaújvárosiak a héten bejelentették, hogy játékoskeretük jórészt együtt marad a következő idényre is, és ez mindenképpen biztató lehet a jövő szempontjából. ­Annyi változás lesz, hogy Bulath Anita, aki már idén is a játék mellett szakmai igazgatóként tevékenykedett, végleg szögre akasztja a csukát, míg távozik a klubtól Jana Sustková, Dominika Mrmolja, és nem lesz a keret tagja Hlogyik Petra, Horváth Gréta, illetve Polics Tímea.

Meghosszabbította szerződését Szalai Babett, aki immáron nyolcadik szezonját kezdi meg a DKKA színeiben. Mellette a balszélső Kazai Anita, és a tősgyökeres újvárosinak mondható Krupják-Molnár Beatrix és Nick Viktória is a maradás mellett döntött, Fodor Neszta, Matucza Gabriella és Takács Cecília élő szerződéssel rendelkeznek, míg a kapusok, Gabrijela Bartulovic és Wéninger Alexa ugyancsak tovább szolgálják a klubot.

Az pedig már korábban kiderült, hogy jövőre is itt játszik Borgyos Panna, aki mellé Arany Rebeka és Poczetnyik Luca érkezik a Debreceni VSC-től kölcsönbe a két együttes megállapodása nyomán.