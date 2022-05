2022. május 14., szombat, 17.00

Bodajk SE (11.)– Enying (12.) – ősszel 2-6

Takács Viktor, a Bodajk SE vezetőedzője: – Elég érdekesen alakul a tavaszunk, de most szerencsére úgy tűnik, hogy a csapat kezd egyenesbe jönni. Bravúr volt a Főnix FC otthonában a pontszerzés, nagyon erős és nagyon jó focit játszanak, és ez feltétlenül nagy sikernek számít a részünkről. Előtte a Mór elleni játékunk szintén biztató volt, az is kiegyenlített mérkőzést hozott, és még benne lehetett volna a pontszerzés is. Célunk, hogy ugyanezt az utat járja tovább a csapat, mert erre lehet építeni a jövő szempontjából. Az enyingi vereségünk az őszi idényben a legnagyobb arányú volt a bajnokság során, úgyhogy van miért visszavágnunk.

Az Enying amúgy nagyon kiegyensúlyozottan szerepel, senki nem mehet ellenük biztosra, és itt is kiegyenlített mérkőzést várok. Remélem, sikerül itthon tartanunk a három pontot. Nagyon sok hiányzónk van, valószínűleg ez az idény már így ér véget. Folyamatosan hat-hét játékosra nem számíthatok, tizenhárom-tizennégy fős kerettel állunk majd ki minden mérkőzésre.

Sárbogárd SE (1.)– Ikarus-Maroshegy (6.) – ősszel 1-3

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Mindig nehéz nyerni Martonvásáron, ősszel is ugyanilyen, eredményben szoros mérkőzést játszottunk velük. A gólkülönbség talán lehetett volna nagyobb, de tudtuk azt, hogy rettentően nehéz lesz. A kifejezetten jól játszó hazai csapat a hibáinkat kihasználta, az eredmény ránézésre szoros, az utolsó góljukat már a hosszabbítás hosszabbításában lőtte ellenfelünk. Uraltuk a mérkőzést, az történt, amit nagyjából elterveztünk. Boldogan jöttünk haza három ponttal, ami azt jelentette, hogy nemcsak szombatonként vagyunk a tabella élén, hanem már vasárnap is.

Úgy tűnik, hogy több sebből vérzik az Ikarus, de sokszor ilyenkor legveszélyesebb egy csapat. Hetek óta azon dolgozunk, hogy minél magasabb szinten viseljük el a nyomást, és az első hely megőrzése mellett egy kis motivációt is adhat, hogy ősszel egy rapszodikus meccsen, ám megérdemelten nyertek hazai pályán. Úgy vesszük ezt a találkozót, mintha egy kupamérkőzést játszanánk, és most vissza kell vágnunk. Biztos vagyok benne, hogy ismét sokan lesznek, szerencsére egyre többen látják az utóbbi hetekben, hogy nemcsak eredményben, hanem sokszor játékban is sokat fejlődtünk. Bízom abban, hogy megint egy komoly tábor fog buzdítani bennünket. Tisztelve és becsülve az Ikarust nem örülnénk semmilyen más eredménynek, csak a győzelemnek.

Tordas R-Kord (4.)– Főnix FC (2.) – ősszel 0-0

Farkas Zsolt, a Tordas R-Kord technikai vezetője: – Az Ikarus ellen kétgólos hátrányból megfordítottuk az állást, akkor azt gondoltuk, hogy mind a három pontot itthon tarthatjuk, de ellenfelünk szerzett egy szép gólt. Egyáltalán nem vagyunk elkeseredve a 3-3 után sem, hiszen egy jó mérkőzést játszottunk. A Főnix FC elleni találkozón mi mindenképpen a fair play szellemében fogunk pályára lépni, és remélem, minden játékosunk a legjobb formáját fogja hozni most is. Ezzel szeretnénk a felröppent pletykák elébe menni.

Ugyanúgy, ahogy a Mór ellen is tettük, rangadóra készülünk. Most sajnálhatjuk igazán, hogy ősszel hogy elhullajtottuk a pontokat, mert akár még a dobogóért is tudnánk küzdeni. Mindenképpen egy jó mérkőzést szeretnénk játszani és itthon tartani a három pontot. Hermann Tamás eltörte a lábközépcsontját, valamint Cservenka Gergő térde és a sípcsontja összecsúszott, ők idén egészen biztos, hogy nem játszhatnak. Azonban az biztató, hogy Hernádi Ádám és Somogyi Tibor eltiltásuk után visszatérhetnek.

2022. május 15., vasárnap, 17.00

Móri SE (3.)– Mányi TK (9.) – ősszel 0-4

Németh Bálint, a Móri SE vezetőedzője: – Enyingen a futballal foglalkoztunk, és egyértelműen mi kerekedtünk felül. A külső körülményekről nem szeretnék beszélni, mert ami ott történt és körülvett bennünket, az nem futballpályára és futballkörnyezetre való. Remélem, hogy az illetékesek intézkednek, és ilyen többet nem fordulhat elő egyéb futballpályán sem. A Mány ellen mindenképpen győzelmet várok hazai környezetben.

Úgy szeretnénk búcsúzni a szurkolóinktól, hogy jó játékot nyújtunk, mert ezzel adósak vagyunk itthon. Nem lesz elég az, hogy csak egy félidőt futballozunk jól, hanem végre már kilencven percig kellene úgy dominálunk, ahogy elvárható. Hiányzóink lesznek, Tetzl Dávid összeszedett a hétvégén egy térdsérülést, még nem tudjuk, hogy mennyire komoly. Szőllősi Máté és Varga Zoltán hiányzik majd, Tar Bálint a rehabilitációját végzi, úgyhogy vakarhatjuk a fejünket az összeállítást illetően.

Lajoskomáromi SE (13.)– Martonvásár SK (8.) – ősszel 3-2

Dopuda Igor, a Lajoskomáromi SE megbízott edzője: – Kápolnásnyéken megvoltak a helyzeteink, meglátásunk szerint ikszes mérkőzés volt. A lehetőségeinket nem használtuk ki, majd egy védekezési hiba után szép gólt lőtt az ellenfél. Mi még mindig ott tartunk, hogy a tisztes helytállásban bízunk, nem lesz ez másként a Martonvásár ellen sem, aztán majd meglátjuk, hogy mire jutunk. A negatív spirál ellenére van még lelkesedés a csapatban, teszik a srácok a dolgukat, ahogy kell, sajnos azon a mérkőzésen sincsen szerencsénk, ahol szebbik arcunkat mutatjuk.

Nagyon reméljük, hogy a hétvégén otthon tudunk tartani legalább egy pontot. Három visszatérőnk volt legutóbb, Vései Martin, Simon György, valamint Vadászi Bence nagyon sokat tudnak segíteni a csapaton, de Németh Ákos is egyre jobb állapotban van, bízunk abban, hogy lassan mindenki egészséges lesz.

Kisláng (14.)– Tóvill Kápolnásnyék (5.) – ősszel 0-6

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: – Számunkra a hajó már régen elment, így elég nehéz motivációt találni. Sajnos nagyon szégyenteljes produkció az, amit nyújtunk hétről hétre. Sárosdon is olyan 4-0-s vereséget szenvedtünk, hogy egymás után kaptunk két-két gólt, óriási egyéni hibákból. 0-0-nál ráadásul nekünk volt két komoly ziccerünk, és nem tudtuk kihasználni őket. Nem rúgunk gólt, mintha be lennénk oltva ellene! Az sem volt szerencsés, hogy egy napon játszott az U19-es és a felnőttcsapat, három játékost tudtam csak elvinni Sárosdra, ráadásul még két eltiltás is nehezítette az összeállítást.

Megpróbálunk mindent a Kápolnásnyék ellen, a becsületünkért játszunk. A hazai közönséget szeretnénk kiszolgálni, bár mostanában nagyon kevés néző jár már ki. Sérültjeink nincsenek, eltiltottjaink azonban vannak, Dudar Ervin még mindig tölti a négymérkőzéses tiltását, de nem számíthatok öccsére, Dudar Krisztiánra sem.

Ercsi Kinizsi SE (10.)– Sárosd (7.) – ősszel 0-3

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – Helyrerázódott a csapat lelkileg és fizikálisan is. Mindenki tudatosan készül a mérkőzésekre. Megtaláltuk a fonalat, de nyilván nem szállunk el, mert azért tudjuk azt, hogy honnan indultunk. Ebben a kiegyenlített mezőnyben bármi előfordulhat, úgyhogy nagyon figyelnünk kell a bajnokság hajrájában is. Egy kicsi botlást, egy apró hibát megbüntet az ellenfél. Mányon szerencsés döntetlent játszottunk, a hazai csapat jobb teljesítményt nyújtott, bár azért mi sem voltunk rosszak, de a sárosdi kupameccs után volt bennünk némi fáradtság.

Nagyon pozitív, hogy volt tartása a csapatnak, nem adta fel, és az utolsó pillanatban meg tudtunk menteni egy pontot. A Sárosd ellen azt várom, amit a kupaelődöntőben. Biztos, hogy fűti az ellenfelünket a bizonyítási vágy, plusz impulzus ahhoz, hogy bennünket legyőzzenek és visszavágjanak. Mi nem térhetünk le a megszokott útról, amit elterveztünk, azon kell haladnunk. Valószínűleg hasonlóan szoros mérkőzés lesz, mint amilyen náluk is volt, ötven-ötven százalékos eséllyel indul mindkét csapat.

A Sárosd jó csapat, jó játékosokból áll, de még egyszer próbálunk itthon visszavágni, mert az utolsó hét mérkőzésből egyet tudtunk ellenük megnyerni. Nem szeretnénk tartalékolni a jövő heti kupadöntőre, lehet, hogy lesz némi változás a csapatban, de a magunk ritmusában szeretnénk továbbra is játszani, számunkra fontos a bajnokság és a kupa egyaránt.