Április elején nem állt jól a Fejér megyei együttes szénája. Mónos Tamás irányításával hiába nem játszott rossz futballt a Csákvár, az eredmények nem jöttek, a csapat pedig a 19., azaz a kieső helyre sodródott. A klubvezetésnek lépnie kellett, a sárga-kékek élére pedig a Puskás Akadémiától érkezett az új szakmai stáb, Tóth Balázs lett a vezetőedző, míg segítője Bodor Boldizsár lett. Bár fiatal edzőpárosról van szó, mégis a bemutatkozó meccs egy ötmeccses nyeretlenségi sorozatot tört meg, a Csákvár a III. Kerületet verte meg 5-1-re.

– Nem számítottunk idős edzőknek, néhány évvel ezelőtt még a pályán voltam, a másodedzőm, Bodor Boldizsár szintén fiatal szakember. Kicsit olyan szituáció volt, mintha egy idős játékos szólt volna hozzájuk. Könnyebben befogadták tőlem az intelmeket, hiszen több játékossal is töltöttünk együtt időt edzéseken, egyéni képzéseken, de néhányukkal még csapattársak is voltunk a múltban. Ez hitelessé tett minket, segített abban, hogy az öltözőben elfogadják a tanácsainkat – emlékezett vissza Tóth Balázs, aki a PAFC NB III-as másodedzőjeként dolgozott korábban, az akadémia edzőjeként pedig évek óta látogatta a jó néhány felcsúti fiatalt is foglalkoztató AFC mérkőzéseit. – Láttam korábban is, hogy a Csákvár jó gárda, játékban erősek, de a védekezés számomra nem volt a legjobb. Amikor a csapatot átvettem, akkor próbáltam megbeszélni a játékosokkal, hogy mik azok a hibák, problémák, amelyek szembetűnőek és visszatérőek voltak a mérkőzéseken. Gyakoroltunk, és felhívtuk mindenki figyelmét, hogy mikor, hol mire kell figyelni. Innentől kezdve a sok gyakorlás segített, a lényeg pedig, hogy a játékosok a mérkőzéseken jól megoldották a feladatokat. Látszik az előrelépés a védekezés terén, hiszen a kilenc mérkőzésen kevés gólt kaptunk.

Az utolsó kilenc találkozón 27 pontból 15-öt begyűjtött a Csákvár, ez több mint ötven százalékos arány, ilyen mutatóval egy teljes szezonban a középmezőny elején is lehetne végezni. A huszáros hajrában kulcsszerepe volt a tapasztalt játékosoknak, akik a fiatalokkal kiegészülve és őket terelgetve a pályán és azon kívül is eredményes csapatot alkottak és elbírták azt a nagy nyomást, ami az utolsó hetekben nehezedett a keretre. A vezetőedző marad a Csákvár élén, és a következő idényben egy dologban mindenképpen előrelépne.

– Mentálisan bár a nyomás nagyobb volt, de nem csak az utolsó 2-3 hét volt nehéz. Sajnos egy dolgot nem tudtunk elérni a csapatnál, amire a jövőben feltétlenül figyelnünk kell, az pedig az, hogy nem nyertünk meg egymás után két mérkőzést. Ezen mindenképpen változtatni kell majd, hiszen adott esetben egy zsinórban aratott második siker hozhatta volna magával akár a harmadikat is. Egy csapat életében fontos az állandóság, de egy fiatal gárdánál ezt nehéz fenntartani. Ha van egy győzelem, akkor könnyebben megy a kiengedés, valahol ezt oktatnunk kell nekik, hogy ha nyersz egy találkozót, az még nem jelent se kupasikert, se bajnoki érmet. Ez csak annyit jelenthet, hogy erre lehet építeni a következő mérkőzést. Mentálisan meg kell tanulniuk a fiataloknak, hogy ha sokat szeretnének a labdarúgástól, magasabb szinten akarnak játszani, akkor nem csak minden hétvégén, hanem minden egyes nap, az edzéseken hétköznap is száz százalékosan kell teljesíteni a kihívásokat – mondta lapunknak Tóth Balázs. – Fontos volt, hogy a hajrában mindenkire számíthattam, bárkit betettem, akár csak pár percre, mindenki hozzá tudott tenni a kapott játékidőben.

A Csákvár június 20-án kezdi meg a felkészülést, a jövő évi keret kapcsán a vezetőedző elmondta, hogy a kölcsönjátékosok miatt még több a kérdőjel, de a 26 fős, bő keretlétszámát alacsonyabbra rakná, hogy minden labdarúgó megfelelő játékidőt tudjon kapni, mindenkit „tűzben” lehessen tartani.