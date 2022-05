Lépten-nyomon tanul az ember, de ha a legnagyobbak társaságában lehet, egészen biztos, hogy ragad valami rá. Törteli Balázs biztosan nem unatkozik Marbellán. Azonban nem elsősorban a spanyolországi üdülőhely turistacsalogató bájait igyekszik kiélvezni. Kőkemény melóban van, napi több órás edzéseken igyekszik fejleszteni erőnlétén, csiszolni technikáját.

A 17/2-es mérleggel rendelkező fehérvári profi ökölvívó számára minden Marbellán eltöltött perc komoly hasznot hozhat, ugyanis a legendás kubai edző, a 29 olimipai éremben tevékeny szerepet vállaló Pedro Diaz edzőtáborában tréningezik.

– Öt napot töltök az edzőtáborban, melyet Pedro Diaz mellett az a Ruszlan Csagajev visz, aki amatőr világbajnok, profi világbajnok volt korábban. Bokszolt Klicsko ellen is. Pedro Diaz pedig hatalmas szaktekintély. Húsz évig volt a kubai válogatott edzője, legutóbb Miguel Cotto-t és a világ egyik legtechnikásabb bokszolóját, Guillermo Rigondeaux-t készítette fel. Reggel és este is edzünk, naponta minimum négy órát tréningezünk. Nagy hangsúlyt fektetnek az erőnlétre, a bemelegítés minőségére, metodikájára, de belepillanthatunk a kubai iskolázásba, s a zsákon is sokrétű gyakorlatokat mutatnak. Az étkezésre is figyelni kell, valamint a helyes súlycsoport-beállításra. Minden edzés előtt 20 perces elméleti oktatás szerepel a programban – mesélte Törteli Balázs.

A példakép, Ruszlan Csagajev (balra) a múlt fontos pillanataival is segíti a magyar ökölvívót Forrás: Törteli Balázs

A tábor pénteken zárul, majd Törteli edzőjével együtt egy másik bokszklubba tér át, ahol profi bajnokokkal is találkozhat. A tervek szerint pénteken, szombaton és hétfőn is sparringolhat – kesztyűzhet – a júliusi megmérettetésére készülő bunyós.

– Ez a hétvége nagyon komoly erőfelmérő lesz számomra, meglátjuk, hol is tartok erőben, technikában.

De természetesen a lazítás is belefér. Mint mondja a kisváltósúlyra fogyasztó öklöző, finomakat főznek maguknak a dél-spanyol tengerparton, s egyik este egy salsa-klubot is meglátogatnak, ott finomítják az ökölvívókra jellemző, híresen jó ritmusérzéküket.

Törteli 66 kilóban lép majd újra kötelek közé. A tervek szerint júliusban bokszol Várpalotán, ahol hat menetesre tervezett mérkőzésen csap össze leendő ellenfelével.

A felkészülésben óriási segítségére van a tudat, hogy nagy példaképétől, Ruszlan Csagajevtől tanulhat.

– Megtudhatom, hogy mit edzett az Univerzumnál, védekezési technikát tanulhatok tőle, apró trükköket leshetek el. Arról beszélgetünk, hogy milyen volt Klicsko ellen bokszolni... Ezek olyan pontok az életemben, melyek akkor segítenek igazán majd, amikor nincs kedvem az edzéshez, a sporthoz. Ezek a pillanatok gördítenek tovább az új célok elérése felé.