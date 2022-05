Tordas R-Kord – Martonvásár 1–0 (1–0)

Tordas, 150 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Totsche, Tolnai, Hermann, Kalácska (Ilyés) - Dely D., Szilágyi, Somogyi T. (Szendi), Hernádi - Cservenka (Csizmarik), Németh L. (Deli Zs.). Vezetőedző: Horváth Sándor

Martonvásár: Sebestyén I. – Szél (Gábor D.), Balogh B. (Pfeiffer), Kádár, Waller - Tóth R. (Kovács Á.), Kovács A., Füzér, Gábor Á. - Horváth B., Herczeg. Vezetőedző: Horváth László

Gól: Hermann (32.)

Kiállítva: Somogyi T. (89.), ill. Füzér (89.).

Jók: Hermann, Hernádi, ill. Horváth B. (a mezőny legjobbja)

Szomszédvári rangadóhoz méltó mérkőzés játszott a két csapat. Kiegyenlített játék mellett egy pontrúgás döntött, a 32. percben Németh László szögletét Hermann Tamás tanárian fejelte a kapuba, 1-0. Martonvásár a 70. perben érkezett meg a mérkőzésre, komoly tűzijátékot rendezve a hazai kapu előtt, Horváth Benett többször is jó megoldást választott, ám rendre csak a kapufát találta

Tudósított: Farkas Zsolt

Sárbogárd – Tóvill-Kápolnásnyék 5–0 (2–0)

Sárbogárd, 250 néző

Vezette: Rózsa József.

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Finta (Huszár), Mayer, Luczek (Deák) - Horváth A. (Tóth P.), Pákozdi, Glócz (Téglási), Horváth I. - Vagyóczki, Kindl (Horváth Zs.). Szakmai igazgató: Pajor László

Tóvill-Kápolnásnyék: Scheilinger – Peng, Kharboutli Noor, Zsigmond B., Csörge - Baráth, Pigler, Czottner Á., Kiss Á. (Molnár G.) - Zsigmond L. (Varga J.), Ódor (Matacz). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Mayer (2., 65., 87.), Kindl (35., 67.).

Jók: Vagyóczki, Mayer, Pákozdi, ill. Scheilinger, Zsigmond B.

Szép, tavaszi napsütéses időben a Sárbogárd SE U11-es és U13-as ifjú focistáinak kiséretével vonultak a csapatok a mérkőzés megkezdésére. A Sárbogárd már a 2. percben megszerezte a vezetést, a mindenkori gólfelelős Mayer Dávid a jobb oldalon Horváth Attila átadásával védője mellől kilépett és a kiinduló kapus mellett kilőtte a jobb alsó sarkot, 1-0. A nagyszerű kezdés hazai után a vendégek felocsúdtak a sokkoló gyorsan bekapott góltól és a folytatásban a mezőnyben kiegyenlítődött a játék. A bogárdiak némi fölényét a szögletek jelezték és a kontrákra építő vendégek a 12. percben jutottak el Nyári Bence kapujáig, Zsigmond Bence lövését szögletre hárította a hazai hálóőr. A 35. percben megduplázta előnyét a hazai csapat. A felezővonalnál megszelídített játékszerrel Gráczer Bence megindult és átadását Pákozdi Tamás a bal oldalon érkező Glócz Zoltán elé továbbította. Az élesen belőtt labdára Kindl Zalán érkezett és közelről passzolta a hálóba, 2-0. A szórványos nyéki támadásokat Vagyóczki Patrik és társai magabiztosan akadályozták és az önfeláldozó védekezés is hozzájárult a félidőben szerzett kétgólos előny megtartásához. A szünet után már a 46. percben óriási helyzet maradt kihasználatlanul, Horváth A. a kapus előtt elhúzott labdát közelről gurította a kapu mellé. Felerősödtek a hazai rohamok és Scheilinger György több nagyszerű védése kellett az újabb gól elkerüléséhez. A csereként beálló Tóth Patrik, majd Mayer lövését ütötte ki a vendégek hálóőre. A 65. percben már ez sem segített a vendégeknek, és Pákozdi a támadó harmadban megszerzett labdát Mayer elé passzolta, aki nem hibázott, a kimozduló kapus mellett a bal alsó sarokba helyezett, 3-0. A 67. percben újabb hazai gólt ünnepelhetett a csapat és a szurkolótábor. Vagyóczki emelését a védők között kilépő Kindl átvette, és 14 méterről laposan lőtte a bal alsó sarokba, 4-0. A fáradtsággal is küzdő vendégek ellenállása csökkent és a 87. percben Mayer harmadik találata a házigazdáknak ötöst jelentett .Glócz pontosan tette Pákozdi elé a játékszert a baloldalon, és Pákozdi pontos begurítását Mayer helyezte a bal alsó sarokba, 5-0. A hazaiak ilyen arányú győzelme teljesen megérdemelt és a Kápolnásnyék kezdeményezései nem okoztak megoldhatatlan feladatot számukra. Nagyszerű szórakozást nyújtottak a hazaiak a mérkőzés végéig biztató szurkolóknak és az első felnőtt bajnoki mérkőzésen debütáló Deák Somának is jutott az ünneplésből.

Tudósított: Szántó Gáspár

Kisláng – Mányi TK 0–2 (0–1)

Kisláng, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Kisláng: Ányos – Takács M. (Vigházi), Juhász M. (Molnár A.), Erdei B. (Szántai), Árki – Dudar K., Juhász J., Horváth Z. (Lévai), Baranyai – Willerding Zs. (Burkus), Kovács T. Vezetőedző: Erdei István

Mányi TK: Bessenyei – Kovács P., Gondos, Bukovecz, Kiss M. (Vass) - Lakatos, Veress, Tóth T. (Juhász L.), Gulyás - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Veress (43.), Bukovecz (74.)

Jók: senki, ill. Ősz, Lakatos, Gondos

A 14. percben Kovács Tamás. ívelte a középpen érkező Willerding Zsoltnaek a labdát, aki kapu mellé fejelt. A 34. percben előbb Kelemen Zsombot, majd Lakatos Gergő tornáztatta meg Ányos Pált, aki állta a sarat. A 38. percben Baranyai Bence vállalt el egy lövést, de labdája a kapu mellé ment. A 41. percben Veress László tizenegyesből szerezte meg a mányiak vezetését, 0-1. Az 59. percben Gondos Andor és Lakatos összjátéka után utóbbi tekert kapura, de csak az oldalhálóig jutott. A 74. percben egy beadást követően Bukovecz lőtte ki a kapu bal felső sarkát, 0-2. Tudósított: Juhász Fanni

Ercsi Kinizsi – Enying 4–1 (2–0)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Holentoner, Németh G. (Kondreska), Szűcs O., Kun - Lak (Juhász B.), Jerzsabek (Bálint), Rebők, Mónus - Somogyvári (Petrás), Neuvert. Vezetőedző: Lieber Károly

Enying: Kovács Z. (Elek) – Kassai J., Nyikos, Vas (Kecskés), Óvári – Paluska K. (Hambalgó), Csepregi, Halász, Gruber (Boda) - Nagy L., Keszler (Varga B.). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Jerzsabek (8., 68.), Rebők (4.), Kondreska (90.), ill. Csepregi (50.)

Jók: Szűcs O., Rebők, Jerzsabek, ill. Óvári, Csepregi

Álomszerűen kezdett a Kinizsi, a 3. percben Rebők Imre kapott egy remek indítást és higgadtan a kapuba gurított, 1-0. A 8. percben Rebők hibátlan beadását Jerzsabek Botond vágta a jobb alsó sarokba, 2-0.

Ezeken kívül kimaradt még két Ercsi helyzet a félidő hátralévő részében. A második félidő eleje enyingi fölényt hozott. Az 50. percben Csepregi Imre kiváló lövése talált utat a lábak között a vendéglátók hálójába, 2-1. Tovább próbálkozott a vendégcsapat, de Andrejev Illés kétszer is remekelt. Aztán a 68. percben Jerzsabek forgatta be a védőjét, és nem hibázott, 3-1. A 90. percben Rebők beadását Kondreska Roland bólintotta a rövid sarokba, 4-1. Megérdemelt hazai győzelem született.

Tudósított: Flórián Gábor

Móri SE – Bodajk 1–0 (0–0)

Mór, 200 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Móri SE: Kiss M. – Végvári, Lattenstein, Bezerédi (Fodor Máté), Ferencz (Mészáros B.) - Varga Z. (Szöllősi), Kovács K., Varga B. (Kerek), Sötét - Tetzl, Radács (Erni). Vezetőedző: Németh Bálint

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Molnár D. (Kurcz), Rózsás (Takács V.), Molnár M. - Molnár A. (Molnár T.), Kővári B., Joó, Dreska – Katóka R. (Nagy F.), Kocsis D. Vezetőedző: Takács Viktor

Gól: Varga B. (62.)

Jók: Kiss M., Sötét, Végvári, Kovács K., Varga B., ill. Kocsis D., Molnár R.

Az első félidő egyenlő erők küzdelmét hozta, meddő móri mezőnyfölénnyel. A fordulás után nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a hazai gárda, ám több nagy helyzet is kimaradt. A 62. percben végre gólt ünnepelhetett a szép számú közönség, Kovács Krisztián fejelt vissza egy kirúgást, a lecsorgó labdával Lattenstein Norbert Varga Balázst indította, aki ziccerben először hibázott, ám a kapusról felpattanó labdát már a hálóba fejelte, 1-0. A gól után feljebb jött a vendég együttes, és két alkalommal is Kiss Máté bravúrja kellett hogy ne legyen meg az egyenlítés. Jó iramú küzdelmes mérkőzésen nyert a többet támadó hazai gárda.

Tudósított: Móri SE

Lajoskomárom – Sárosd 1–4 (0–2)

Lajoskomárom, 100 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Lajoskomárom: Barabás – Varga F., Simon Gy. (Horváth P.), Gergye, Victor - Andróczi (Jakab), Vass, Kövecses (Zsiga), Szenyéri - Czéhmeiszter, Labossa. Megbízott edző: Dopuda Igor

Sárosd: Rigó – Susa (Várnai), Szabó E. (Szabó V.), Hushegyi (Nagy T.), Vida (Csányi) - Majláth, Vachler, Takács M., Kónya (Kargl) - Hallósi, Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor

Gól: Gergye (90.), ill. Szabó E. (25.), Majláth (42.), Szabó N. (76.), Kargl (87.)

Jók: Gergye, Varga F., ill. Szabó N., Hushegyi, Vachler

A 10. percben a korábbi nyolc hiányzóját nélkülöző hazaiak - akiknek három játékosa már pályára tudott lépni - előtt adódott a meccs első lehetősége, Gergye Krisztián jó ütemű passzából Simon György került tiszta helyzetbe, közeli lövését azonban Rigó Ádám lábbal, nagy bravúrral hárítani tudta. A 25. percben bal oldali vendég beadást követően az elmélázó védők között Szabó Ervin megigazíthatta a lekészítést, és 10 méterről megszerezte a sárosdi vezetést, 0-1. A 42. percben történtek jól tükrözték a lajosi csapat egész tavaszi szezonját, egy előre ívelt labdára a rosszul kimozduló Barabás Józsefet, és a tétovázó védőket megelőző Majláth Henrik emelése a kapufáról visszapattant, ezt Czéhmeiszter Attila a 16-oson álló Szabó Ervinhez passzolta, akit Vass Dávid szabálytalanul állított meg... Így a három védelmi hibát követő büntetővel, Majláth révén növelte előnyét a vendégcsapat, 0-2. Váltakozó, de alacsony színvonalú játékban küzdöttek a hazaiak a szépítésért, a 76. percben egy kipattanó labdát Szabó Norbert 22 méterről, jobbal nagy erővel lőtte vissza a kapu bal odalába, 0-3. Kimaradt hazai ziccereket követően a 87. percben gyors sárosdi kontra végén, Majláth önzetlenül passzolt középre és Kargl Balázs szerzett újabb gólt, 0-4. A 90. percben Gergye jobbról cselezte magát a kapu előterébe és éles szögből leadott lövése a kapufáról bepattant, 1-4. Öt hét után ez volt az első lajosi találat…

Tudósított: Mosberger Mátyás

Ikarus-Maroshegy – Főnix FC 0–3 (0–2)

Székesfehérvár, 183 néző

Vezette: Cseh Roland.

Ikarus-Maroshegy: Skultéti A. – Békefi (Jungwirth), Kecskés, Horváth Zs., Kókány - Báles Zs. (Báles A.), Kovács L., Szamarasz, Szontagh (Menyhárt) - Fövenyi, Farkas G. Vezetőedző: Szarka Martin

Főnix FC: Barsch – Pataki, Szalai P. (Rubos), Csiba, Adorján – Klémán M. (Kertész), Király B., Krán (Büki), Zoboki Á. - Bolla Barnabás (Jófejű), Pápai (Patkós K.). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Csiba (44.), Zoboki Á. (45.), Büki (76.)

Kiállítva: Farkas G. (87.).

Jók: Horváth Zs, Kecskés, ill. Zoboki Á., Adorján, Csiba, Bolla Barnabás, Klémán M.

Az első játékrészben a Főnix FC csapata birtokolta többet a labdát, a hazaiak a védekezésre rendezkedtek be, támadásokra nem jutott erejük. A 44. percben egy baloldali támadást vezetett a Főnix FC, melynek végén szögletrúgás következett. Az elmélázó hazaiak mellett Csiba Zoltán volt fejjel eredményes, 0-1. A 45. percben Zoboki Álmos a ,,Kígyó térről” eresztett meg egy átlövés, amely gólt eredményezett, 0-2. A második játékrészben csordogált a mérkőzés, amikor a vendégek szabadrúgáshoz jutottak 22. méterre a kaputól. A lehelyezett labdát Büki Baltazár a kapu rövid oldalába csavarta, 0-3. A végén egy teljesen felesleges törlesztésért Farkas Gábor kapott piros lapot.

Tudósított: Mezővári Balázs

A góllövőlista állása:

1. Csepregi Imre (Enying) 18 gól

2. Szalai Pál (Főnix FC) 16 gól

3. Mayer Dávid (Sárbogárd) 14 gól