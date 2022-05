2022. május 7., szombat, 17.00

Sárosd (9.) – Kisláng (14.)– ősszel 0-3

Arany Tibor, a Sárosd vezetőedzője: - Lajoskomáromban eléggé magabiztosan szereztük meg a győzelmet. Ennek főleg azért örülök, mert a Sárbogárd ellen elég gyengén muzsikáltunk. Ráadásul a bogárdiak nagyon határozottan kihasználták a lehetőségeiket, mi ezzel szemben sokkal kevésbé voltunk eredményesek a kapu előtt, és így eléggé egyértelmű lett a mérkőzés kimenetele. Jelen formánkban nem tudjuk az éllovasokkal úgy felvenni a versenyt, ahogy azt kellene. A Kisláng ellen szeretnénk az őszi gyenge mérkőzésünket kijavítani, legalábbis bízunk benne. Ettől függetlenül a Kisláng évek óta az alsóházban helyezkedik el, mégis borzasztóan nehézzé tud tenni mérkőzéseket bármilyen csapat is találkozik. Amennyiben jó napot fognak ki igen kellemetlen csapattá tudnak válni, és akkor számunkra nem lesz könnyű ez a mérkőzés, de remélem, hogy meg tudjuk nyerni a találkozót és a középmezőnyben be tudjuk biztosítani a helyünket. A maródiak közül Szekeres Marcell, és Killer Máté visszatérhetnek a hétvégén, velük könnyebb lehetne.

Tordas R-Kord (4.) – Ikarus-Maroshegy (5.) – ősszel 1-5

Farkas Zsolt, a Tordas R-Kord technikai vezetője: - A Martonvásár ellen Fortuna többször fogta a kezünket, a hazaiak kapufákat rúgtak, és volt egy jó negyedórás szakasza a mérkőzésnek, amikor igazi tűzijátékot rendezett kapunk előtt. A győzelemnek örülünk, mégiscsak egy szomszédvári rangadón nyertünk. Stabilan védekeztünk, persze az igazsághoz tartozik, hogy a Marton támadói kihagyták a helyzeteiket, amikor már a védelem tehetetlen volt. Most nem találtak be, nyilván szerencse is kellett hozzá, de annak a csapatnak van szerencséje, amelyik tesz érte. Az Ikarus érkezik hozzánk szombaton, de sem a tabellával, sem a két csapat az őszi eredménnyel nem foglalkozunk, szeretnénk egy jó mérkőzést játszani. Két jó csapat fog találkozni és ebből csak egy jó mérkőzés születhet. Somogyi Tibor és Hernádi Ádám piros, illetve sárga lapok miatt hiányozni fog. Sérültünk nincsen, legutóbb is ketten kimaradtak a keretből, majd ők előre fognak lépni, és bizonyíthatnak, hogy rájuk is lehet számítani.

2022. május 8., vasárnap, 17.00

Főnix FC (1.) – Bodajk SE (11.) – ősszel 2-1

Pavlik József a Főnix FC vezetőedzője: - Az első félidőben nem játszottunk jól az Ikarus ellen, de a végén szereztünk két gyors gólt, és igazán ez döntötte el a találkozót. Ha a végeredményt nézzük akkor megnyugtató győzelem volt, szakmailag nézve azonban abszolút nem voltam elégedett, és ennek hangot is adtam a szünetben. Mondtam az öltözőben, hogy szerintem ezzel a teljesítménnyel nem tudjuk elérni a céljainkat. A második félidő viszont egy kicsivel már jobb volt, és már majdnem azt kaptam, amit vártam. A Bodajk nagyon masszív alakulat, képes a meglepetésekre, semmi más dolgunk nincs, mint a masszív védelmüket feltörni, és lehetőség szerint megakadályozzuk a gyors kontráikat. Vannak apróbb sérülések a keretben, akik végig játszották a mérkőzést az Ikarus ellen azok a szerdai kupamérkőzésen nem játszottak, őket pihentettem vasárnapra.

Enying (12.) – Móri SE (3.) – ősszel 0-3

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Tagadhatatlan, többet vártunk a múlt vasárnapi mérkőzéstől Ercsiben. Sajnos nem sikerült a megszokott felállásban játszanunk. Mindkét belső védőnket nélkülöznünk kellett, és emiatt alig akadt pozíció, amin ne kellett volna változtatni. A két gyorsan bekapott gól aztán alaposan rányomta bélyegét az egész első félidei teljesítményünkre. A fordulás után, 2-1-nél aztán újra volt keresnivalónk, de ha a száz százalékos ziccereinket sem tudjuk berúgni, az mindig megbosszulja magát. Egyértelműen a helyzetkihasználásban volt a legnagyobb különbség a két csapat között, és ez el is döntötte a három pont sorsát. A győzelem mellé gratulálunk az Ercsinek, a szimpatikus, sportszerű játékhoz! Amennyiben a Mór harcban akar maradni a bajnoki címért, nem veszíthet pontokat a hátralévő mérkőzéseken. Nyilvánvalóan minden követ megmozgatnak most vasárnap Enyingen a győzelem érdekében. Nem lesz könnyű dolgunk ellenük, de nagyon szeretnénk javítani hazai pályán. hozni a jó hazai teljesítményt. Csak a legerősebb felállásunkban lesz keresnivalónk, így ez lehet a kulcs egy újabb meglepetéshez.

Mányi TK (8.) – Ercsi Kinizsi SE (10.) – ősszel 2-1

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Most jött ki a csapaton a korábban elvégzett munka. Vártuk már régen, hogy jöjjön az eredmény, hetek óta mondogattam, hogy sokkal stabilabb a csapat, annál, mint, amit az eredményei tükröznek, és ennek előbb–utóbb ki kellett jönnie. Uraltuk végig a mérkőzést, a Kislángnak nem nagyon volt helyzete, és még több lehetőségünk is akadt a két gólon kívül. Mezőnyben abszolút fölényben játszottunk egy szimpatikus csapat ellen, bár érződött a Kislángon, hogy ők már elengedték ezt a bajnokságot, de ettől függetlenül a mi javunkra osztálykülönbség volt ebben a kilencven perc. Örültünk annak, hogy nem kaptunk gólt, ez azt is jelenti hogy összeállt a védelmünk. Korábban azért lehettek problémáink, mert mindig egy-egy alapember hiányzott. A kulcskérdés pedig a középpályán van, mert ott tudtunk fölényben lenni legutóbb. Az Ercsi ellen ugyanazt a mentalitást várom a stábbal együtt. Kiegyensúlyozott mérkőzést lehet, közel vannak egymáshoz a tabellán a csapatok, hasonló játékerőt képviselnek és hasonló is stílusban játszanak. A pillanatnyi forma fog dönteni én nyilván akkor lennék elégedett, ha itthon tudnánk tartani mind a három pontot.

Tóvill Kápolnásnyék (6.) – Lajoskomáromi SE (13.) – ősszel 0-3

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Az Ikarus legyőzése után két vereség következett. A futballt mi játszottuk Tordason, azonban a célfutball győzedelmeskedett, ezért vesztettük el a találkozót. Sárbogárd pedig azt kell, hogy mondjam átgázolt rajtunk. Teljesen megérdemelten nyertek, ha egy kicsivel jobban koncentrálnak a különbség nagyobb is lehetett volna. Megérdemeltük ezt a vereséget, még jókor jött a pofon. Mostanában félvállról vettük az edzéseket, az edzések látogatottsága nem volt megfelelő, és ennek köszönhető, hogy belefutottunk ebbe az ötgólos vereségbe. Nem szabad néznünk a tabellát, mert az a csapat vagyunk, akik az elsőt is képesek megverni, a sereghajtótól is képesek kikapni. Remélem a szebbik arcát mutatja csapat a Lajoskomárom ellen. A hozzáálláson mindenképpen változtatnunk kell! A kiugró szereplés úgy tűnik kicsit megelégedetté tette a társaságot. A játékunkon ellenben nem kell semmit változtatni! Ha adott a pálya talaja akkor mindenképpen futballozni fogunk, és nem játszunk eredménycentrikus célfutballt.

Martonvásár SK (7.) – Sárbogárd SE (2.) – ősszel 3-4

Horváth László a Martonvásár vezetőedzője: - Az utóbbi három meccsen egy kicsit megtorpant a csapat. Ennek oka, hogy a helyzeteket be kell rúgni Amennyiben ezeket nem értékesítjük, akkor nem tudunk mérkőzéseket nyerni. Hiába rúgtunk Tordason három kapufát, ezeket nem lehet gólra becserélni. Hivatkozhatnék arra, hogy több sebből vérzik a csapat, mert az egyik játékos visszajön a sérüléséből, akkor a másik lesz maródi, úgyhogy ebben a tekintetben nem nézzünk ki jól. Itthon minden mérkőzést szeretnénk megnyerni, így a Sárbogárd elleni találkozót is. Meglátjuk majd azt, hogy akik most a lehetőséget fognak kapni mennyire tudnak ezzel élni. Mindenesetre jó mérkőzést várok, igen kevesen leszünk, az is elképzelhető, hogy még én is játszani fogok...

Két hét múlva következik a döntő - A Fejér Megyei Kupa elődöntőinek lejászása után kialakult a finálé párosítása. A megyei I. osztályú bajnokság listavezetője a Főnix FC a tavalyi döntős, és ezüstérmes Ercsi Kinizsivel találkozik a Dunaújváros Stadionban május 18-án 17 órakor.