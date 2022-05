Gárdony Utolsó rájátszás-meccsén a Hajdúnánás NK együttesét fogadta az NB I/B alsóházában szereplő Gárdony-Pázmánd NKK csapata.

Gárdony-Pázmánd NKK – Hajdúnánás 25-25 (12-14)

Gárdony, 80 néző. Vezette: Barna V., Kovács B.

Gárdony: Vajk – Győrffy 4, Pados 2, Becséri, Zámori 2, Horváth L. 5, Ágoston 3. Csere: Németh Zs. (kapus), Bocsi, Hargitai 1, Nagy A. 2, Szűcs N. 1, Piller 3. Edző: Virincsik Anasztázia

Hajdúnánás: Kiss B. – Kozma K. 1, Nyakó 1, Petrovics, Sápi 2, Kovács D. 9 (4), Poór 2. Csere: Szabó L. (kapus), Lakatos 9, Tar 1, Kelemen, Szabó P., Kostyó. Vezetőedző: Dajka István Imre

Kiállítások: 6 ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/2 ill. 4/4

Komoly téttel bírt a gárdonyi lányok számára az alsóházi rájátszás utolsó mérkőzése. Nyerni kellett ahhoz, hogy a csapat megtartsa vezető pozícióját a tabellán, s papíron könnyebb ellenfelet kapjon az osztályozóra.

Az első gól a hazaiaké volt, onnantól azonban némi meglepetésre a Hajdúnánási NK irányított. A 10. percre három góllal léptek el a vendégek, azonban a védekezés keményítése révén felzárkózott a Gárdony-Pázmánd (4-5). A vendégek időkérése után Kiss Bernadett egyre több gárdonyi próbálkozást hiúsított meg, s remekül szállt játékba Lakatos Petra is, akit nem tudtak tartani Becsériék. Négy góllal léptek el a hajdúságiak, de a szünet előtt sikerült felzárkózni Zámori és a remekül játszó Piller Kármen jóvoltából.

Fordulás után is inkább az történt a pályán, amit a Hajdúnánás akart. Egészen az 50. percig. Az utolsó tíz minutumban ámokfutást rendezett a Gárdony. Agresszíven és bámulatosan védekezett, s egyre csak faragta hátrányát. Az 58. percben Ágoston góljával a vezetést is átvette (25-24), de erre Lakatosnak egy hatalmas bombaválasza volt. Az utolsó pillanatban Piller hetest harcolt ki, azonban az időntúli hétméteres labdáját Pados a kapu mellé dobta. Így maradt az iksz, amivel a Gárdony az alsóházi tabella második helyére csúszott vissza.