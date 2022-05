Bodajk – Enying 3–1 (1–1)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Bodajk: Hornich – Orosz, Molnár D., Kurcz (Arany S.), Nagy F. - Molnár A., Kővári B., Katóka R. (Takács V.), Dreska - Klein, Rózsás. Vezetőedző: Takács Viktor

Enying: Kovács Z. – Kecskés (Boda), Kalló, Kassai J., Kenessey (Szulimán) - Vas (Hambalgó), Óvári, Csepregi, Kassai D. (Inzsöl) - Bauer (Varga B.), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Nagy F. (44.), Klein (53.), Takács V. (87.), ill. Vas (42.)

Jók: Hornich, Molnár D., Nagy F., Klein, ill. Kassai J., Vas, Kassai D.

A 37. percben Kassai Dávid végzett el szabadrúgást a hazai kaputól 25 méterre, lövése súrolta a felső lécet. A 42. percben kihagyott a Bodajk és Vas Tamás megpattanó lövése a kapu jobb felső sarkába vágódott, 0-1. A 44. percben Nagy Ferenc 13 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot, 1-1. Az 51. percben Rózsás Dániel visszavágott labdájára startolt Molnár Dávid, azt átívelte a hosszú oldalra, érkezett Klein Márk és a kapussal szemben nem hibázott, 2-1. Majd Kassai János jobb oldali szabadrúgását a kapufa segítségével védte Hornich Bálint. A 67. percben Molnár D. végzett el szabadrúgást 20 méterről, a lövése kipattant a kapusról, érkezett Nagy F., de 13 méterről leadott lövését önfeláldozóan mentették a vendégek. A 86. percben egy gyors kontra végén Nagy F.-et buktatták a kaputól 20 méterre. A labda mögé Takács Viktor állt és a sorfalon megpattanó lövése védhetetlenül vágódott a jobb alsó sarokba, 3-1. A második félidőben célratörőbb játékának köszönhetően tartotta otthon a három pontot a Bodajk SE.

Tudósított: Kovács Zoltán

Sárbogárd – Ikarus-Maroshegy 2–1 (1–1)

Sárbogárd, 250 néző

Vezette: Domak Ádám.

Sárbogárd: Nyári – Kindl, Vagyóczki, Gráczer G. (Horváth A.), Glócz (Tóth P.) - Mayer, Luczek, Pákozdi (Vajda), Finta (Huszár) - Gráczer Bence (Kovács J.), Horváth I. Szakmai igazgató: Pajor László

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kecskés, Kókány, Menyhárt (Schmuck B.) - Kovács L., Szamarasz, Szontagh (Skultéti A.), Zelenák - Fövenyi (Schmuck A.), Jungwirth. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Pákozdi (26.), Kindl (77.), ill. Szontagh (42.)

Kiállítva: Matócza (83.).

Jók: Horváth I., Pákozdi, Kindl, Luczek, ill. Kókány, Szamarasz, Kovács L.

Lendületes, jó iramú játék és némi hazai fölény jellemezte az első húsz percet. Az IKA támadásait már a támadó térfélen sikerült hatástalanítani, míg a vendéglátók az ígéretes gólszerzési lehetőségeket nem tudták eredményesen befejezni. A 26. percben a hazaiak szögletrúgást végeztek el a bal oldalról, Pákozdi belőtt labdáját a védők és Matócza Dániel sem tudta a kapu elől hosszan felszabadítani, így az visszakerült Pákozdi elé, aki egy igazítás után 14 méterről a rövid alsó sarokba lőtt, 1-0. A gól után az Ikarus bátrabb támadójátéka okozott veszélyt, és a 42.percben egy 20 méterről váratlanul kapura lőtt labdát Nyári Bence csak kiütni tudott és a védők gyűrűjéből kilépő Szontagh Levente 10 méterről a jobb alsó sarokba helyezett, 1-1. A 77. percben a támadó térfél jobb oldaláról elvégzett szabadrúgást Kovács János emelt a kapu elé, a fejjel megcsúsztatott labdát Kindl Zalán 6 méterről szintén fejjel juttatta Matócza felett a hálóba, 2-1. A 83. percben Horváth Attila kilépett a védők között és a kapujából kirohanó Matócza elütötte, a mozdulatot a játékvezető piros lappal, kiállítással „jutalmazta”.

Tudósított: Szántó Gáspár

Tordas R-Kord – Főnix FC 2–2 (2–1)

Tordas, 100 néző

Vezette: Rózsa József.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Totsche, Tolnai, Kalácska (Irházi), Dely D. (Berki) - Szilágyi, Somogyi T. (Ilyés), Szendi (Csizmarik), Deli Zs. - Hernádi, Németh L. (Tóth G.). Vezetőedző: Horváth Sándor

Főnix FC: Szabó T. – Büki, Pataki (Szalai P.), Csiba, Adorján – Klémán M., Király B., Bolla Barnabás (Kertész), Pápai (Knausz) – Bognár I., Patkós K. (Zoboki Á.). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Totsche (24.), Kalácska (42.), ill. Csiba (40.), Klémán M. (89.)

Jók: Cseresznyés, Totsche, Kalácska, ill. Büki, Zoboki Á., Klémán M.

Már az első perctől támadólag lépett fel a Főnix FC, adódtak is lehetőségei, de a kapu előtt rendre rossz döntéseik születtek. A 24. percben Németh László szögletét Totsche Gergő értékesítette, 1-0. Majd a 40. percben Csiba Zoltán remek szabadrúgása után egyenlítettek a vendégek, 1-1. A 42. percben egy nagy kapushibát követően Kalácska Csaba szerezte meg újra a vezetést, 2-1. A szünet után jobbára a Főnix FC akarata érvényesült, de a 70. percben Szilágyi Roland a kapussal szembe találta magát, de óriási bravúrral védett Szabó Tamás, és ezzel meccsben tartotta csapatát. A Főnix FC mindent megtette az egyenlítésért, egészen a 89. percig hősiesen küzdött a Tordas, de jött Klémán Máté, és 16 méterről a kapuba talált, 2-2. A hazai közönség a lefújás után kicsit csalódottan távozott, hiszen a kezükbe volt a bravúr három pont, de a meccs képe alapján a vendégek legalább az egy pontra rászolgáltak.

Tudósított: Farkas Zsolt

Móri SE – Mányi TK 4–0 (1–0)

Mór, 200 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Móri SE: Meszlényi – Végvári, Erni, Lattenstein, Bezerédi (Fodor Máté) - Ferencz, Kovács K., Kerek (Kosztolányi), Varga B. - Sötét (Mészáros B.), Radács. Vezetőedző: Németh Bálint

Mányi TK: Zabos – Kovács P., Juhász L., Gondos, Bukovecz - Lakatos G. (Vass), Veress, Lakatos Gy. (Kiss M.), Gulyás - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Bezerédi (40.), Kovács K. (60.), Lattenstein (67.), Végvári (74.)

Jók: az egész csapat, ill. senki

Mindkét csapat felvállalta a támadó focit már a kezdő sípszótól. A vendégek letámadása nem ízlett a móri csapatnak, egy alkalommal Meszlényi Ábel mentette meg góltól csapatát bravúros vetődésével. A 40. percben egy szöglet utáni kifejelt labdát Lattenstein Norbert gyűjtött össze, majd beadása után Ferencz Bálint fejelt okosan az érkező Bezerédi Ádám elé, aki közelről nem hibázott, 1-0.

A 60. percben egy szöglet után Kovács Krisztián bombafejese talált utat a hálóba, 2-0. A 67. percben Sötét Dávid hosszú indítását Varga Balázs szelídítette meg, majd kemény beadására Lattenstein érkezett, és egy higgadt lövőcsel után a hálóba lőtt, 3-0. A 76. percben Lattenstein szöglete után Végvári Ádám fejelt senkitől sem zavartatva, az első próbálkozást még védte a vendég hálóőr, ám a kipattanót Végvári már a kapuba fejelte, 4-0.

Tudósított: Móri SE

Lajoskomárom – Martonvásár 2–1 (1–1)

Lajoskomárom, 100 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Lajoskomárom: Barabás – Czéhmeiszter, Victor (Sári), Kövecses, Vadászi - Gergye, Andróczi, Szenyéri, Vass (Labossa) – Jakab M. (Németh Á.), Varga F. Megbízott edző: Dopuda Igor

Martonvásár: Sebestyén I. – Balogh B. (Szél), Kovács Á., Kádár, Waller - Jakab Á., Tóth R., Kovács A., Pfeiffer - Gábor Á. (Herczeg), Horváth B. Vezetőedző: Horváth László

Gól: Andróczi (39., 49.), ill. Waller (12.)

Jók: Andróczi, Vadászi, Gergye, Czéhmeiszter, ill. Sebestyén I., Waller

Ezúttal a korábbiakhoz képest kevesebb „hiányzóval” léphetett pályára a lajosi együttes, és ez kezdettől érződött a játékukon. A vezetést mégis a Martonvásár szerezte meg, 12. percben balról Horváth Benett lövését elsőre még hárította Barabás József, a visszaívelt labdát azonban Waller Arthur 8 méterről a a rövid sarokba helyezte, 0-1. A 27. percben Jakab Árpád az egyedül kiugró Andróczi Krisztofert csak szabálytalanul tudta megállítani, azonban némi meglepetésre megúszta sárga lapos figyelmeztetéssel…. A 39. percben Gergye Krisztián jó ütemű passzából Andróczi ezúttal a kapuig mehetett, és 10 méterről kiegyenlített, 1-1. A 49. percben a baloldalon vezetett hazai akció végén ismét Andróczi került jó helyzetbe, passz helyett azonban visszalőtte a labdát a jobb alsóba, 2-1. A 70. percben Tóth Roland 25 méteres szabadrúgása a bal kapufáról pattant a mezőnybe. Paprikás hangulatban, de a sportszerűség határain belül, 2021. október 31. után ismét a Martonvásár ellen tudott bajnoki mérkőzést nyerni a lajosi csapat….

Tudósított: Mosberger Mátyás

Kisláng – Tóvill-Kápolnásnyék 0–5 (0–2)

Kisláng, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Kisláng: Ányos (Szterszky) – Kovács T., Juhász M., Erdei B. (Szántai), Árki - Juhász J., Kovács L., Horváth Z. (Kassai), Baranyai (Lévai) – Willerding Zs., Takács M. (Molnár A.). Vezetőedző: Erdei István

Tóvill-Kápolnásnyék: Scheilinger – Peng (Ódor), Molnár G., Kharboutli Noor (Kutai), Varga József - Csörge (Lőrincz B.), Baráth, Pigler, Eipl (Szente) - Kiss Á., Zsigmond L. (Lőrincz M.). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Varga József (20., 60.), Zsigmond L. (44., 49.), Baráth (62.)

Jók: senki, ill. Varga József, Zsigmond L., Baráth

A 6. percben Zsigmond Levente tornáztatta meg Ányos Pált a 16-oson belül. A 20. percben Zsigmond L. harcolta ki egy büntetőt, melyet Varga József váltott gólra, 0-1. A 29. percben Pigler Szabolcs lőtt a 16-oson kívülről, de Ányos résen volt. A 37. percben Erdei Barnabás szabadrúgásból 20 méterről vállat el egy lövést, de Scheilinger György hárított. A 44. percben Zsigmond L. tekert kapura, Árki Péteren megváltoztatta a labda az irányát, így Ányos már tehetetlen volt, 0-2. A 46. percben Erdei B. vesztett labdát a középpályán, majd előbb Varga J., utána pedig Ódor Dániel lövését hárította Ányos. A 49. percben szabadrúgást követően kisebb keveredés után Varga J. rúgta a bal alsóba a labdát, 0-3. A 60. percben Pigler centerezte középre a labdát, melyet Varga J. góllal fejezett be, 0-4. A középkezdést követően Zsigmond L. vezette végig a labdát, melyet Baráth Gábor váltott gólra, 0-5. A 82. percben Willerding Zsolt indította Juhász Mártont, aki kihagyta a ziccerét. A 85. percben Pigler került helyzetbe a 16-oson belül, de Ányos hárítani tudott.

Tudósított: Juhász Fanni

Ercsi Kinizsi – Sárosd 5–1 (1–0)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Holentoner, Németh G., Szűcs O. (Kondreska) - Kun (Somogyvári), Lak (Juhász B.), Jerzsabek (Bálint), Rebők - Mónus, Neuvert (Petrás). Vezetőedző: Lieber Károly

Sárosd: Rigó – Susa, Hushegyi (Nagy T.), Csányi (Majláth), Vida (Kargl) – Killer M., Takács M. (Vachler), Kónya, Hallósi - Szekeres, Buza (Szabó E.). Vezetőedző: Arany Tibor

Gól: Kun (42.), Lak (52.), Hallósi (57., öngól), Bálint (72.), Juhász B. (79.), ill. Majláth (84.)

Jók: Neuvert, Rebők, Szűcs O., Holentoner, Lak, ill. Vida, Kónya

Alig történt valami az első félórában, egymás hibáiból veszélyeztettek a csapatok. A 39. percben Killer Mátéval szabálytalankodtak a védők, a megítélt büntetőt a sértett végezte el, de gyenge lövését Andrejev Illés hárította A 42. percben Kun Bálint használt ki egy védelmi hibát, 1-0. Az 52. percben Lak Imre helyezett a kapuba egy visszagurítást, 2-0. Az 57. percben Hallósi Gergő lábáról került a labda a hálóba, öngól, 3-0. A 72. percben Bálint Ábel lőtt szép gólt, 4-0. A 79. percben Juhász Bence bólintotta be az ötödik Ercsi találatot egy szöglet után, 5-0. A 83. percben Majláth Henrik lépett ki és lőtt a hálóba, 5-1.

Tudósított: Flórián Gábor

A góllövőlista állása:

1. Csepregi Imre (Enying) 19 gól

2. Mayer Dávid (Sárbogárd), Szalai Pál (Főnix FC) 16-16 gól

3. Killer Máté (Sárosd) 13 gól