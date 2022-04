Tordas R-Kord (5.) – Martonvásár SK (7.) – ősszel 1-1

Farkas Zsolt, a Tordas R-Kord technikai vezetője: Szombaton a Kápolnásnyék ugyan a mezőnyben jobban játszott, de egy jól eltalált szabadrúgásgóllal tudtunk nyerni. Ellenben számomra leginkább a meccs utózöngéje nem szimpatikus ellenfelünk részéről. Nyilván lehet emelt fővel vereséget szenvedni, meg úgy, ahogy ők tették. Ugyanis a Kápolnásnyék a közösségi oldalán néhány nyomdafestéket nem tűrő megjegyzést tett, amivel nem értünk egyet. Nekünk három mérkőzésünk volt szombaton – ifi, öregfiúk és felnőtt –, elmondtam a nyéki vezetőedzőnek, hogy 16 órakor tudnak bemenni az öltözőbe, de ők már fél négykor toporzékoltak az ajtó előtt. Szerettük volna kitakarítani, de ők azt mondták, hogy bemennek, hogy minél előbb tudjanak készülni a mérkőzésre. Majd ezután megkaptuk, hogy nem volt kellően előkészítve a pálya, koszos volt az öltöző. Ugyanazon a pályán játszottunk, ugyanabban az öltözőben öltöztünk, úgyhogy nem biztos, hogy ezen múlott…

A Martonvásár ellen is azt a játékot akarjuk nyújtani, mint ami jellemző ránk, védekezéssel. Örülök annak, hogy a csapat hetek óta hazai pályán nem kapott gólt, és rendre minden mérkőzésen van helyzetünk. Amennyiben ezt a tendenciát tudjuk tartani, bárki jöhet Tordasra, mindenki ellen van esélyünk. A Martonvásár motivációt jelent a játékosoknak is, hiszen nagyon sokan vannak, akik megfordultak a Martonban, és ezért ez mindig parázs mérkőzés szokott lenni.

Sárbogárd SE (2.) – Tóvill Kápolnásnyék (6.) – ősszel 0-1

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: A legutóbb utaltam rá, hogy Enyingen nem volt könnyű, emberhátrányban játszottunk 75 percig. Nem volt szerencsénk a Mány ellen, nagyon sok helyzetet kihagytunk, nagyobb lehetett volna a különbség. Sárosdon viszont átéreztük a mérkőzés fontosságát, élesen, fegyelmezetten játszottunk. Nagyon kevés hibát vétettünk, és a lehetőségeinket is alapjában véve jól használtuk ki. Mi talán a hiányzókat jobban tudtuk pótolni, mint a hazaiak. Itthon kötelező a győzelem a Kápolnásnyék ellen, bár ellenfelünk szerintem jobb, mint ahol a tabellán áll. Hullajtottak olyan pontokat, ami meglepetés volt. Mi Nyéken nagyon rosszul játszottunk ősszel, megérdemelten tartották otthon a pontot. Amennyiben most is rosszul játszunk, és bezsebeljük a pontokat, egyáltalán nem leszek elégedetlen, de azért szeretnénk szépen is játszani. Eddig valamelyest tudtuk ellensúlyozni a hiányzóinkat, de egyre nehezebb a bővülő listát minőségben pótolni.

2022. május 1., vasárnap 17.00

Kisláng (14.) – Mányi TK (10.) – ősszel 3-1

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: Kétségtelen, hogy nem vagyunk a legjobb passzban, ráadásul a szerencse sem állt mellénk. Legutóbb Enyingen kiegyenlített mérkőzést játszottunk, majd kaptunk egy elkerülhető gólt. Három meghatározó játékosunk – Dudar Ervin, Juhász Márton, Willerding Zsolt – eltiltás és sérülés miatt nem lehetett ott a csapatban, de nélkülük is odatette magát a társaság, meg voltam velük elégedve. Egyre több fiatalnak adok majd lehetőséget az ificsapatból, az övék a jövő, és kíváncsian várom, mennyire tudnak ezzel élni. A Mány ellen ősszel az első győzelmünket arattuk, örülnék annak, ha hasonlóan jó eredményt érnénk el vasárnap is.

Ercsi Kinizsi SE (12.) – Enying (9.) – ősszel 1-0

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: Iszonyatosan kemény meccset játszottunk Bodajkon, nehéz pályán. Mindkét csapat nagyon akart, nekünk némi szerencsénk volt, jókor rúgtuk a gólokat, attól függetlenül, hogy inkább egy ikszesnek tűnő mérkőzés volt. Az utóbbi összecsapáson Fortuna mellénk állt, de meg is dolgoztunk érte. Nem vár ránk könnyű kilencven perc az Enying ellen sem, ellenfelünk az egyik legjobb formában lévő csapat most a megyében. Bár talán most mi is elkaptuk a fonalat, igazság szerint az elkövetkező mérkőzésen kellene pontot, pontokat gyűjtenünk, hogy bebizonyítsuk, egy kicsit méltatlan helyen áll ez a jelenlegi csapat most. Nyilván az Enying sem fog feltartott kézzel érkezni hozzánk, és meg akarja mutatni, jó csapat, ám feltétlenül szeretnénk egy újabb győzelmet szerezni. Még nem tudni, milyen összetételű csapattal tudunk felállni, de bízom abban, hogy mindenki egészséges lesz, és a legjobb kerettel lépünk pályára.

Móri SE (3.) – Bodajk SE (8.) – ősszel 0-3

Németh Bálint, a Móri SE vezetőedzője: Vasárnap a Főnix FC elleni rangadón, amennyiben a helyzetkihasználásunkon tudtunk volna javítani, és koncentráltabbak vagyunk a kapu előtt, akkor több lehetett volna részünkről a meccsben. Azt azonban el kell ismerni, hogy egy jó csapat ellen játszottunk, ha a játékot nézzük, abban a Főnix FC fölénk kerekedett, és megérdemelten győzött. A Bodajk ellen háromgólos vereséget szenvedtünk idegenben, vissza akarunk vágni, ahhoz nem férhet kétség.

Hátravan még a bajnokságból öt mérkőzés, az a célunk, hogy mind az ötöt megnyerjük, és szorossá tegyük a végéig a pontvadászatot. Mindenkinek vannak nehéz mérkőzései, még nekünk is lesznek, sőt ez a vasárnapi is ilyen lesz. Számomra ez rangadónak számít, úgyhogy százszázalékos odafigyelést és teljesítményt várok a csapattól. Tar Bálint már a rehabilitációt végzi, Kosztolányi Bence kisebb sérülése után még nem teljesen egészséges, játéka kétséges a hétvégén.

Lajoskomáromi SE (13.) – Sárosd (11.) – ősszel 1-4

Dopuda Igor, a Lajoskomáromi SE megbízott edzője: Az kétségtelen, hogy folytatódott a csapat vesszőfutása vasárnap, de annyi sérültünk van, hogy a kiállás is problémát okozott. Reálisan ennyi volt a két csapat tudásszintje között. A Sárosd ellen merészebb álmaink nem lehetnek, a tisztes helytállásban bízom, bravúr lenne, ha pontot tudnánk elcsípni. Ellenben, hangsúlyozom, hogy addig, amíg a sérültjeink nem épülnek fel, nem tudunk komolyabb célokat magunk elé tűzni.

Ők valamennyien kezdők – Vadászi Bence, György Simon, Vései Martin, Andróczi Krisztofer, Németh Ákos –, ezt a sok hiányzót mi nem bírjuk el, a csapat teljesítményére hatással van, ráadásul amúgy sem vagyunk jó erőállapotban és passzban.

Ikarus-Maroshegy (4.) – Főnix FC (1.) – ősszel 2-2

Szarka Martin, az IkarusMaroshegy vezetőedzője: Az utóbbi három fordulóról nehéz mit mondani, mert olyan helyzetbe kerültünk, amelyre talán legrosszabb álmainkban sem gondoltunk. Borítékolható volt ugyan, hogy nem ússzuk meg sérülések nélkül a szezont, de jelenleg azt kell mondanom, hogy rosszabb létszámmal vagyunk, mint amikor dúlt a Covid. Egy kezdő tizenegyre való sérültünk van. A Kápolnásnyék ellen Farkas Dániel térdszalagszakadást szenvedett, a Martonvásár előtti szombati U19-es mérkőzésen ketten sérültek úgy meg, hogy nem tudták vállalni másnap a játékot. Így talán az eddigi legnehezebb helyzetben utaztunk Martonvásárra, a kispadon két kapus ült az U19-esből, egy U16-os játékos, valamint a kezdőcsapatban is játszott egy februárban a 16. évét betöltött játékos.

A Főnix FC elleni hétközi kupameccsen és a Martonvásáron nyújtott játékunkat sem érheti panasz. Mindenki szívét, lelkét kitette, és emelt fővel tudtunk távozni mindkét mérkőzésről. Jelenleg sajnos merészebb álmaink nem is lehetnek, be kell látni, hogy túlvállaltuk magunkat a bajnokságokat illetően. Ettől függetlenül szeretnénk tisztességesen befejezni mindet. Egyértelműen a Főnix FC a mérkőzés esélyese, habár a múlt szerdán egyenrangú partnereik voltunk hatvan percig, de amíg náluk öt minőségi csere volt, addig mi örültünk annak, hogy ki tudtunk állni. A tisztes helytállásban és abban bízom, hogy egy kicsit meg tudjuk nehezíteni a Főnix FC dolgát. Annyival fog bővülni a keretünk, hogy egy játékos betölti a 16. évét, és így be tudom vetni.