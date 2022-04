A nemzetközi szövetség illetékesei november elején jelentették be, hogy a 2024-es, párizsi olimpia lesz az utolsó nyári játékok, amelyen lovagolnak is a pentatlonisták. A jelen és a múlt sztárjai háborogtak, de változás nem történt, a négylábúak a folytatásban nem lesznek tartozékai az öttusát érintő küzdelmeknek. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság német elnöke decemberben jelezte, a tervezett, 2028-as, kaliforniai programban nem szerepel a pentatlon, de ez változhat, ha a UIPM kimunkálja, mely küzdelem váltja a korábbit. A lényeg, hogy olcsó legyen, fiatalos, népszerű, izgalmas, jól közvetíthető.

– Az előzetes műsorban nem vagyunk ott Los Angelesben, azonban a NOB várja, hogy jelezzük, mi váltja a lovaglást, úgy gondolom, két hét múlva tisztázódik minden. Május 3-án, Budapesten adja ki közleményét a UIPM, amelyen megnevezi az új számot. Két nappal korábban a working group, azaz a 21 tagú munkacsoport számol be az eddig történtekről, indokolja, miért esett a választás az új sportágra - sajnos magyar szakember nincs ebben a testületben, ők azok, akik a beérkezett ötleteket elbírálják. Az a terv, hogy a két-három legjobb terv benyújtóját meghívják a budapesti VK-ra, a fővárosunkban előadhatják elképzeléseiket, majd végleges döntés születik a győztesről – mondja Gallai István, a hazai szövetség főtitkára.

Tehát május 1-én a munkacsoport megnevezi az általa legjobbnak ítélt pályázót, egy nappal később a Nemzetközi Öttusa-szövetség végrehajtó bizottsága – ahol sajnálatos módon szintén nincs magyar delegált - rendkívüli elnökségi ülést tart, 3-án pedig tájékoztatják a közvéleményt, mi váltja a lovaglást. A folytatásban következik a szabályalkotás, a részletek kimunkálása, valamint rendeznek egy tesztversenyt.

– A 2022-es és 2023-as szezon lemegy a régi szabályokkal, természetesen a lovaglással, aztán 2024-es, párizsi olimpia után jönnek a változások. Az idei őszi kongresszus azért fontos, mert kialakul a végleges döntés, ez év decemberében, vagy legkésőbb jövő januárban pedig a NOB ülésezik, ott döntenek majd a 2028-as programról. Szívből remélem, visszakerülünk a műsorba. Ez még időben zajlana, kapkodás nélkül készülhetnénk a 2024 utáni időszakra. Tavaly decemberben Thomas Bach egyértelműen jelezte, a lovaglás már nem téma, a kérdés az, mit tudunk javasolni helyette. Ami biztos, a korábbi lovaglás helyett a stadion füves gyepszőnyegén zajlik majd, egy-egy versenyző mintegy másfél percet tölt a pályán. De biztosat még senki nem tud. Nem lesz falmászás, úgy gondolom, nem túl nehéz akadályokat kell leküzdeni, ahol nem az erő, hanem az ügyesség dominál. Szerintem abban az irányban haladunk, hogy az új versenyszámot később összekötik a laser run, azaz a lézerlövészetes futás, a kombi küzdelmeivel. Véleményem szerint aztán ezt fűzik hozzá az úszáshoz, az már a következő lépés. Olyan dolgot kell kitalálni, amivel hosszú időre biztosíthatjuk a helyünket az ötkarikás programban. Néztem a téli olimpiát, valamint követem az elkövetkező, nyári olimpiákkal kapcsolatos elképzeléseket, gyakorlatilag mindenkit terelnek abba az irányba, hogy próbáljunk a fiatalok igényeinek megfelelni.

A főtitkár elmondta, az április végi, május eleji budapesti VK-n a korábbi években megszokottnál vélhetően kevesebben indulnak majd. A pandémia és az ukrajnai háború is elgondolkodtatja a sportolókat, vállalják az utazást, vagy sem.

– A fiúk minden bizonnyal három csoportban küzdenek majd a selejtezőben, 80 férfi és 60 női versenyzőre számítunk. Az augusztusi, fehérvári Eb kapcsán biztos vagyok abban, hogy ismét a korábban megszokott, magas színvonalú eseményt rendez a MÖSZ a várossal és a Volán Fehérvár öttusa szakosztályával közösen. A sportág ünnepe lesz az egyhetes esemény. Remélem, addig rendeződnek a háborús kérdések, az orosz és a fehérorosz versenyzők visszatérhetnek a nemzetközi vérkeringésbe. A háború kitörése után nem sokkal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlása után a UIPM is kizárta a két nemzet versenyzőit az öttusaviadalokról. Mindkét ország sportolói erősek, aranyesélyes versenyzőkkel. Távollétükben nyilván csökken a színvonal, a budapesti VK-n biztosan nem indulhatnak, a koronázóvárosban talán már igen.