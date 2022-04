Azt finoman fogalmazva sem lehetett állítani péntek délután Villach belvárosában sétálva, hogy a karintiai város hokilázban égne. A festői környezetű településen barangolva azonban egy-egy fehérvári szurkoló vagy magyar rendszámú autó jelezte, itt este fontos jégkorongmérkőzést rendeznek. Az egyik szálloda előtt pihenő fehérvári csapatbusz is erről árulkodott. A Fejér megyei alakulat jól áll az elődöntős párharcban, hiszen négy lejátszott találkozó után Kevin Constantine alakulata 3-1-re vezet a négy győzelemig tartó párharcban, azaz már péntek este bebiztosíthatta helyét a Red Bull Salzburg mellett az osztrák központú liga döntőjében.

Forrás: Németh Krisztián / Fejér Megyei Hírlap

A találkozó nagyszerű hangulatban kezdődött meg, a szép számú hazai publikum mellett a vendégszektor is megtelt a Fehérvárról érkező szimpatizánsokkal.

Fél perc után Shaw-t lökték bele a hazai kapusba, kicsit meglepő módon csak a fehérvári csatárt állították ki két percre. Az emberelőnyben Karlsson durrantott szemből fölé, majd Campbell ütötte ki a korongot, így húsz másodpercig kettős fórban jöhettek a hazaiak. Beszorult a Volán, de szerencsére többek között Lindner is rosszul célzott, a védelem pedig állta a rohamokat. Kiszabadulva a harmadából támadásba lendültek a fehérváriak, Shaw átcselezte magát a hazaiakon, de lövését védte Karhunen, majd Petan kísérlete is elhalt a lepkésben. Hét perc után az AV19 támadhatott öt a négy ellen, de sem Sarauer, sem a több alkalommal lövő Shaw nem járt sikerrel. A harmad derekán Scho­field került nagy helyzetbe, de Tirronen védeni tudott. A harmad végén Atkinson és Moderer akadt össze, az osztrákok játékosa húzta a rövidebbet. A bunyóból végül a Volán jött ki rosszul, a vendégek ötperces hátrányt kaptak, valamint Atkinson neve mellé végleges kiállítás került.

Forrás: Németh Krisztián / Fejér Megyei Hírlap

A második harmad áthúzódó hazai fórral startolt el, öt a négy ellen Schofield volt nagyon elemében, de Kosmachuk és Lanzinger is próbára tette Tirronent, sikertelenül. Már öt az öt ellen Lindner távoli löketénél kellett nagyot nyújtózkodnia a finn hálóőrnek. Majdnem négy percet kellett várni az első valamire való fehérvári helyzetre, de abból gól is lett! Magosi készítette le Horváthnak a pakkot, a fiatal védő pedig pontosan célzott a jobb alsó sarokba, 0-1. Kosmachuk majdnem gyorsan egalizált, de a kettő az egy elleni kontrát elkapkodta az osztrákok támadója, Tirronen résen volt. Fölénybe került a Villach, de ez inkább csak a mezőnyben mutatkozott meg. Tíz perc eltelte után emberelőnybe került a Volán, de Sarauer közelijén kívül inkább eladott korongok és Tirronen-védések tarkították ezt a fórt. Egyre feszültebbé váltak a játékosok, de gólt a Fehérvár szerzett! Magosi lódult meg a koronggal, oldalról a kapuba bombázott Karhunen lábai között, 0-2. Két minutummal a játékrész vége előtt Petant látták szabálytalannak a bírók, kettő plusz kettő percet kapott az olasz támadó... Hősiesen védekezett a Fehérvár, de közelről Lanzinger értékesített egy kipattanót a harmad vége előtt 13 másodperccel, 1-2.

Forrás: Németh Krisztián / Fejér Megyei Hírlap

A harmadik játékrészt is emberhátrányban kellett megkezdenie az AV19-nek, de szerencsére nem sikerült egalizálniuk a sasoknak. Ennek ellenére a karintiai együttes játszott fölényben, a Fehérvárnak még ellentámadásokra sem igazán futotta az erejéből. Öt és fél perc után villantak meg a vendégek először, Petan fonákját fogta Karhunen. Hét és fél perc eltelte után szinte felrobbant a vendégszektor, a második sor bolondította meg a hazaiakat, a végrehajtó közelről pedig Erdély volt, 1-3. Elszakadt a cérna a hazaiaknál, először Nilsson, majd Mihály kapott nagyot. Sima emberelőny járt csak a Fehérvárnak, azonban hiába tüzelt Shaw, Sarauer, majd Nilsson is, nem változott az eredmény. Kisvártatva újabb Fejér megyei előny következett, a védők sajnos minden kísérletet blokkoltak, de újabb két perc telt el a találkozóból, így már csak öt minutum volt vissza. Három perccel a vége előtt levitte kapusát is a Villach, sőt Rob Daum időt is kért. Campbell kapott egyet a fülére a kapu előtt, a Fehérvár védőjét hordágyon kellett levinni. Mindenhonnan lőttek a hazaiak, de Tirronen bravúrt bravúrt mutatott be, Erdély Csanád pedig 49 másodperccel a vége előtt egy üres kapus góllal lezárt minden kérdést. A Hydro Fehérvár AV19 bejutotta az ICEHL döntőjébe, a finálé első találkozójára kedden kerül sor Salzburgban.

Forrás: Németh Krisztián / Fejér Megyei Hírlap





Jegyzőkönyv

EC Grand Immo VSV – Hydro Fehérvár AV19 1-4 (0-0, 1-2, 0-2)

Villach, 4500 néző. V: Nikolic, Smetana (Riecken, Zgonc)

VSV: Karhunen – Fraser, Brunner, Karlsson, Oleksuk, Hughes – Lindner, Bacher, Kratsenberg, Schofield, Kosmachuk (1) – Zauner, Joslin, Richter, Rauchenwald, Lanzinger 1(ee) – Urbanek, Wohlfahrt, Tschurnig, Moderer, Rebernig. Vezetőedző: Rob Daum

Fehérvár AV19: Tirronen – Atkinson, Nilsson, Shaw, Hári, Kuralt – Fournier (1), Cambell, Erdély 2, Bartalis, Petan (1) – Dahlroth, Horváth M. 1, Jacobs, Sarauer, Terbócs – Rétfalvi, Szabó D., Magosi 1 (1), Németh K., Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine

Kiállítások: 6, ill. 33 perc



Kapura lövések: 31-23