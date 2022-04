A gyermek-, serdülő-, és ifjúsági korosztálynak kiírt küzdelmek során a fejre érintős találatot, testre teljes erős ütést és rúgás, illetve combrúgás is engedélyezett volt, így nem „nyusziknak” való a legkeményebb szabályrendszer. A VTE sünjei nemcsak bátrak, eredményesek is voltak a fővárosban, tizenhárman léptek tatamira, közülük tizenketten dobogóra is álltak, pedig többen először küzdöttek ebben a szabályrendszerben. A vértesiek három arany-, hat ezüst-, valamint három bronzérmet szereztek.

A sünök Bőke Béla, Kajdi István és Hortobágyi Kristóf edzők irányításával remekeltek, míg Márkus Zsolt bíróként képviselte klubot. A VTE dobogósai: Aranyérmesek: Tóth Alex, Nagy Daniella, Králl Máté. Ezüstérmesek: Kuti Jázmin, ifj. Bőke Béla, Kuti Martin, Vereb Zsolt, Kulcsár Balázs, Haág Dorka. Bronzérmesek: Tihanyi Zsófia, Gelencsér Barnabás, László Sára. A VTE öt tapasztaltabb karatékája: Dezső Kata, Kántor Viktória, Reichert Jázmin, Solymosi Sára és Kulcsár László Jászberényben edzőtáborozott és készült a nemzetközi megmérettetésekre.