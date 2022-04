A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 18. fordulójának legnagyobb meglepetése Kápolnásnyéken született, ahol megszakadt a bajnokaspiráns Főnix FC tizenhat meccses veretlenségi sorozata. A Tordas folytatta tavaszi hadjáratát, zsinórban az ötödik mérkőzését nyerte meg, míg a Sárbogárd szűkösen, de nyert és szorosan ott van a Főnix FC nyomában.

Tordas R-Kord –Enying 2–1 (1–1)



Tordas, 20 néző



Vezette: Kerkuska Miklós.



Tordas R-Kord: Cseresnyés – Tolnai, Kalácska, Dely, Szilágyi - Csizmarik (Totsche), Somogyi (Farkas Zs.), Szendi (Hermann), Hernádi (Ilyés) - Cservenka, Németh L. (Berki). Vezetőedző: Horváth Sándor



Enying: Kovács Z. – Kalló, Kassai J. (Boda), Nyikos, Óvári - Csepregi, Halász, Gruber (Lengyel), Kassai D. - Nagy L. (Bagó), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc



Gól: Somogyi T. (22.), Kalácska (90.), ill. Csepregi (7.)



Jók: Kalácska, Somogyi T., ill. Csepregi



Mély talajon küzdelmes mérkőzést láthattak a nézők, az első helyzetét ki is használta az egész mérkőzésen veszélyesen játszó Csepregi Imre, 0-1. Fegyelmezetten játszó vendégek védelme mögé nehezen jutott a tordasi csapat, ám Somogyi Tibornak a 22. percben mégis sikerült kiegyenlíteni, 1-1. Már, amikor mindenki azt hitte, hogy döntetlennel ér véget a mérkőzés, jött a 90. percben Kalácska Csaba, és könyörtelenül kihasználta a Kovács Zoltán kapus hibáját, és megszerezte a győztes találatot, 2-1.



Tudósított: Farkas Zsolt



Sárbogárd –Bodajk SE 1–0 (0–0)



Sárbogárd, 80 néző



Vezette: Cseh Roland.



Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Vagyóczki, Kalocsai (Téglási), Glócz - Luczek (Demeter), Mayer, Horváth A. (Huszár), Németh K. (Finta) - Pákozdi, Horváth I. Szakmai igazgató: Pajor László



Bodajk SE: Hornich – Orosz, Molnár D. (Kurcz), Rózsás (Katóka R.), Nagy F. – Arany S., Kővári B. (Molnár M.), Joó (Takács V.), Dreska - Klein, Kocsis D. Vezetőedző: Takács Viktor



Gól: Mayer (57.)



Jók: Nyári B., Vagyóczki, ill. Hornich



Hűvös idő, szemerkélő eső fogadta a csapatokat, és a nézőszámtól sem voltak elragadtatva a csapatok. A hazaiak hozták az előző hét visszafogott formáját és a Bodajk játékában sem az acélosság volt felfedezhető. Változatos iram és mindkét oldalon veszélytelen támadások jellemezték az első félórát. A 31.percben Vagyóczki Patrik jobb oldalról elvégzett szabadrúgása okozott a vendégeknél riadalmat, de Hornich Bálint remek védéssel ütötte szögletre a labdát. A 44. percben óriási lehetőséget hagyott ki a vendégcsapat, Klein Márk a kapu mellé gurította a kihagyhatatlannak látszó helyzetet. Szünet után a sárbogárdi kezdeményezések már több veszélyt jelentettek. Az 57. percben a felezővonaltól középre emelt labdát Horváth Attila a kaputól 14 méterre lekezelte, gyenge lövése a Hornichról Mayer Dávid elé került, aki higgadtan lőtt a hálóba, 1-0. A bekapott gól után a Bodajk „megtáltosodott”, zsinórban két lövést is kellett Nyári Bencének hárítani. A 70. percben Nagy Ferenc közeli fejesét védte a hazai hálóőr. A hajrájában Mayer villanása után nagy lövését Hornich szögletre ütötte. A vendégek a pontszerzést igyekeztek megvalósítani, de a bogárdi védelem stabilan, és szervezetten hárította kísérleteiket.



Tudósított: Szántó Gáspár



Sárosd –Martonvásár 1–2 (1–0)



Sárosd, 70 néző



Vezette: Szabó Dániel.



Sárosd: Rigó – Susa, Nagy T., Szabó E. (Kargl), Csányi (Vachler) - Vida, Majláth, Takács M. (Dvéri II Zs.), Kónya - Szekeres (Buza), Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor



Martonvásár: Sebestyén I. – Balogh B. (Pfeiffer), Kovács Á., Kádár, Waller - Jakab, Tóth R., Kovács A., Füzér - Gábor Á. (Herczeg, Gábor D.), Horváth B. Vezetőedző: Horváth László



Gól: Csányi (2.), ill. Füzér (48.), Kovács A. (74.)



Jók: Rigó, Csányi, ill. Sebestyén, I., Füzér, Jakab, Horváth B.



Sokat nem kellett várni az első gólra, mivel a Szabó Norberttől kapott labdát Csányi Dávid gólra váltotta az 1. perc végén, 1-0. Ezután is a hazai csapat támadott, Nagy Tamás indította Szekeres Marcellt, akinek közeli fejesét védte Sebestyén István. Az ezt követő negyed órában Rigó Ádám védte bravúrral a vendégcsapat sorozatban érkező lövéseit. A 23. percben Csányi által beadott szögletet Kónya Krisztián fejelte kevéssel a kapu fölé, kis idővel később Csányi szabadrúgása is felsőlécet fogott. Majd a 35. percben Susa Kirsztián büntetőjét Sebestyén hárította. Az egész félidőre jellemző volt, hogy folyamatos támadások alatt volt mindkettő kapu. A második félidő elejét a vendégek támadása rázta meg, amely találattal zárult, Füzér Zoltán egy 16-oson belüli kavarodásból vette be a kaput, 1-1. Hazaiak próbálták megszerezni a vezetést, először Szekeres M. szögletét Szabó N. fejelte a kapu mellé, utána Susa ívelt Szekeres elé, de Sebestyén védte a támadást. A 73. percben egy saját térfélen elvesztett labda után gyorsan jutott el a sárosdi kapuig a vendégcsapat, és Kovács András lőtt 15 méterről a kapuba, 1-2.



Tudósított: Németh Réka



Ikarus-Maroshegy –Mányi TK 2–0 (2–0)



Székesfehérvár, 75 néző



Vezette: Rózsa Ádám.



Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kecskés (Zelenák), Horváth Zs., Kókány (Csuti) - Kovács L. (Báles Zs.), Szamarasz, Patkós Á., Fövenyi - Farkas G., Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin



Mányi TK: Zabos – Kovács P., Juhász L., Gondos, Bukovecz - Kiss M., Lakatos G. (Dombai), Veress (Vass), Gulyás (Lakatos Gy.) - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán



Gól: Patkós Á. (16.), Kovács L. (40.)



Jók: Farkas G., Fövenyi, ill. Bukovecz, Dombai



A 16. percben Patkós Ádám gyakorolt nyomást a vendégek cselezésbe bocsátkozó kapusára, majd megszerezve tőle a labdát az üres kapuba passzolt, 0-1. A vendégek leginkább veszélyes beadásokkal, szöglettekkel próbálkoztak, de a mai napon jól zárt Matócza Dániel és a védelem. A 40. percben Fövenyi Kristóf szerzett labdát, majd Kovács Levente elé tálalt, aki a 16-oson belülről nem hibázott, 2-0. A második félidőben zömében mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, egy-egy veszélyes kontrán kívül nem történt említésre méltó szituáció az alacsony színvonalú mérkőzésen.



Tudósított: Mezővári Balázs



Lajoskomárom –Móri SE 0–4 (0–3)



Lajoskomárom, 100 néző



Vezette: Ibriksz Máté.



Lajoskomárom: Sári – Czéhmeiszter, Varga F., Labossa, Simon Gy. - Kövecses (Horváth P.), Gergye, Vései, Szenyéri - Vass, Victor. Vezetőedző: Szili Balázs



Móri SE: Meszlényi Á. – Végvári (Mészáros B.), Bezerédi (Fodor Máté), Ferencz, Varga Z. - Kovács K., Varga B. (Kosztolányi), Szöllősi (Kerek), Sötét - Tetzl, Radács (Erni). Vezetőedző: Németh Bálint



Gól: Bezerédi (22., 29., 50.), Ferencz (25.)



Jók: senki, ill. Bezerédi, Kovács K., Sötét



Az erősen tartalékos Lajoskomárom ellenében a 22. percben váltotta gólra mezőnyfölényét a Mór együttese. Egy jobbról középre adott labdát Bezerédi Ádám helyezte a hálóba, 0-1. Majd a következő percekben szerzett újabb két találattal korán eldöntötték a mérkőzést a vendégek. Előbb a 25. percben Ferencz Bálint, majd a 29. percben ismét Bezerédi volt eredményes, 0-3. Az 50. percben Bezerédi megszerezte a harmadik gólját, beállítva ezzel a végeredményt, 0-4.



Tudósított: Mosberger Mátyás



Kisláng –Ercsi Kinizsi 1–2 (0–1)



Kisláng, 100 néző



Vezette: Jónás Péter.



Kisláng: Ányos – Kovács T., Juhász M., Erdei, Árki - Dudar K., Dudar E., Kassai (Molnár A.), Juhász J. (Lévai) - Kovács L. (Baranyai), Willerding Zs. Vezetőedző: Erdei István



Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Holentoner, Mónus, Juhász B. – Szűcs O. (Petrás), Kun (Dankó), Lak, Jerzsabek - Rebők (Kondreska), Bálint. Vezetőedző: Lieber Károly



Gól: Juhász M. (67.), ill. Jerzsabek (38.), Kun (54.)



Jók: senki, ill. Jerzsabek, Kun, Bálint



A 10. percben Willerding Zsolt indította Juhász Mártont, aki a ziccerét nem tudta kihasználni, ugyanis a labda a kapu mellé ment. A 12. percben Kun Bálint került a 16-oson belülre, de Ányos Pál résen volt. A 16. percben Tóth Krisztián éles szögből bombázta a kapufára a labdát. A 25. percben Tóth K. centerezett középre Árki Péter mentett a vendégek elől. A 26. szögletből Mónus Márk fejelt A kapu fölé. A 29. percben szögletből a lepattanót Juhász M. vágta a kapu fölé. A 34. percben Tóth K. cselezte be magát, Árki megint résen volt, de a kipattanót Bálint Ábel rúgta üres kapura, de csak kapufáig jutott.

A 38. percben kontrából Kun indulhatott meg Ányos kiszaladt elé, Kun a közepen érkező Jerzsabek Botondot választotta, aki a hálóba lőtt, 0-1. A második félidő első helyzete a hazaiak nevéhez fűződött, Juhász M. éles szögből próbálkozott, a labda a kapu fölé ment. A 47. percben Juhász M. emelte át a vendég védőkön a labdát, Willerding Zs. pedig a kapussal szemben a kapu fölé lőtt. Az 54. percben Kun forgolódott a 16-oson belülről, majd betekerte a hosszú alsóba a labdát, 0-2. A 61. percben Tóth K. eresztett meg egy lövést, de labdája 17 méterről a kapu mellé szállt. A 67. percben Erdei Barnabás indította Juhász Mártont, aki miután egyet pattant a labda kilőtte a hosszú alsó sarkot, 1-2. A 68. percben Dudar Ervin nagy bedobását Willerding Zs. fejelte fölé. A 87. perben Dudar E. ismét nagy bedobásból hozta helyzete játékostársát, Erdei fejelt kapura, de Andrejev Illés bravúrral hárított. A 88. percben Jerzsabek került Ányossal szembe, de a kapu fölé helyzett.



Tudósított: Juhász Fanni



Tóvill-Kápolnásnyék –Főnix FC 2–1 (1–0)



Kápolnásnyék, 100 néző



Vezette: Rózsa József.



Tóvill-Kápolnásnyék: Scheilinger – Peng, Krajnc (Varga J.), Csörge, Zsigmond L. - Pigler, Molnár G., Czottner Á., Kiss Á. - Eipl, Ódor (Szente). Vezetőedző: Höltzl Richárd



Főnix FC: Szabó T. – Pataki (Jófejű), Szalai P., Csiba (Adorján), Büki – Klémán M., Patkós K. (Krán), Bolla Barnabás, Zoboki Á. – Király B., Bognár I. (Zoboki L.). Vezetőedző: Pavlik József



Gól: Czottner (2., 47.), ill. Szalai P. (65.)



Jók: Schelinger, Czottner Á., Zsigmond L, ill. Zoboki Á., Szalai P.



Mély talajú pályán találkoztak a csapatok vasárnap délután. Rögtön a mérkőzés 2. percében Krajnc Balázs szabadrúgása ment el négy Főnixes védő előtt, amelyre Czottner Ádám érkezett, és a hosszú sarokba fejelt, 1-0. A 14. percben Szalai P. ziccerét mentette Schelinger György szögletre. A második félidő elején ismét Czottner Á. volt a főszereplő, egy szögletet fejjel értékesített, 2-0. Szerkezetet váltott a vendég gárda, nagyobb nyomást helyezve nyékiekre. A nyomás a 65. percben érett góllá, Szalai Pál értékesítette helyzetét, 2-1. A hazaiak jobban akarták a győzelmet és megérdemelten nyertek.



Tudósított: Sziládi István



A góllövőlista állása:

1. Csepregi Imre (Enying) 15 gól

2. Szalai Pál (Főnix FC) 14 gól

3. Herczeg Simon (Martonvásár), Killer Máté (Sárosd), Kovács Levente (Ikarus-Maroshegy) 12-12 gól