Ezúttal nem a kosárlabda pattog a sportcsarnokban, hanem méretes pofonok zuhognak, ugyanis a Videoton Box Club vezetője, Kiliti Ferenc tető alá hozta első bunyós és K1-es eseményét, a Vass Küzdősport Gálát. A 18 órakor kezdődő rendezvény főmeccsét a tervek szerint 22 órakor vívja a profik táborában négy győzelmet számláló Kiliti Tamás.



– Komoly szervezőmunka előzi meg a rendezvényt, amelynek fő célja, hogy főként fehérvári sportolóknak biztosítsunk lehetőséget a bizonyításra, így a gála gerincét koronázóvárosi bunyósok által vívott összecsapások jelentik – mondja Kiliti Ferenc. – Öt amatőr, bemutató meccsre kerül sor, a program elején, két erőpróba az ökölvívás, három pedig a K1 szabályai szerint, továbbá öt profi bokszmeccset is bonyolítunk. A főmeccset az öcsém, egyben tanítványom, Kiliti Tamás vívja tíz menetben, a debreceni Szőke László ellen, aki eddig főként külföldön lépett szorítóba a profik táborában, tizenegyszer. A fehérvári Törteli Balázs neve is jól cseng, Simon Zsolt tanítványa ezúttal Lakatos Károllyal mérkőzik. A veszprémi Sárközi Attila is szerepel, valamint külföldi öklözők is megmutatják magukat. Az amatőr mérkőzéseken főként a Videoton Boksz Club bunyósai érintettek, Péntek Martin, Kovács Martin, Tasnádi Ádám, Pajor Patrik, Knitli Csaba és kötelek közé lép Szombathy Gergő, a Gábor Team Muay Thai sportolója is.