A feladat egyértelmű, a Körmend és a Falco elleni vereség után az első diadal megszerzése a középszakaszban. Az Alba remek hajrával érkezett a felsőházba, zsinórban négyszer nyertek Vojvodáék, legyűrték a Kaposvárt, a Zalaegerszeget, az Oroszlányt és a Szegedet, a riválisok botlottak, így szerzett jogot a felsőházi, ezáltal a bajnoki végjátékban biztosan felsőházi rájátszást jelentő részvételre a Fehérvár. Az alapszakasz zárása után következett a magyar kupa nyolcas döntője, ami nem alakult a tervek szerint, lévén a DEAC magabiztos legyőzése után kikaptak a Szegedtől, majd a Kecskeméttől, nem szereztek érmet a debreceni eseményen.



A felsőházi küzdelmeket sem kezdték jól a fehérváriak, Körmenden kikaptak 90-80-ra, majd hazai pályán 93-89-re a bajnok Falco ellen. Vasban a vége előtt három perccel még vezettek, ám a folytatásban csak a hazaiak találtak be, a szombathelyiek elleni, múlt szombati derbin tartalékosan is remekül tartották magukat Matthias Zollner játékosai, azonban a sárga-feketék végül nyertek a Gáz utcában. Az utolsó negyedben a hazaiak kiváló játékkal elléptek kilenc ponttal, ám a Falco gyorsan visszajött a meccsbe, átvette az irányítást, majd nyert. Az utóbbi vereségekben komoly szerepet játszottak a távol maradók, sérülés miatt nem lehetett a parketten Fakuade, Smith, Stark és a fiatal saját nevelésű tehetség, Balsay sem. Fakuade már Debrecenben sem lépett pályára a második játéknapon a combja miatt, a bajnoki küzdelmeket Lenzelle Smith a sarka, Stark és Balsay a fájós gerince miatt hagyta ki. Utóbbi kettő ezúttal sem lehet ott a parketten, azonban Fakuade és Smith már edzett a héten, vállalják a játékot a friss kupagyőztes Olajbányász ellen.

Az alföldiek a felsőházi tabella második helyén várják a folytatást, az első fordulóban a Sopront verték 91-80-ra, legutóbb viszont 75-69-re kikaptak Körmenden. Az albások a két vereség ellenére tartják a negyedik helyet, ugyanis a küzdelmeket mögöttük, az 5. pozícióban kezdő Sopron is kétszer botlott.



– Az Egis és a Falco ellen is sok hiányzóval kellett felállnunk. Mindkétszer közel voltunk a sikerhez, de a végére fejben és fizikálisan is elfáradtunk. Remélem, a sérültek közül többen visszatérnek, és kimondottan jó mérkőzést vívunk a szolnokiakkal. Nehéz másfél órára számítok, bár legutóbb kikaptak, a bajnokság egyik legjobb formában levő csapatával találkozunk. Ha végig koncentrálunk, lesz esélyünk a győzelemre – mondta a válogatott bedobó, Lukács Norbert.