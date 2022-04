A szerdai kvalifikáció során a 61 női pentatlonista két csoportban viaskodott. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen csak 36-an folytathatják a versenyt pénteken, mindkét csoportból az első 15, valamint a további hat legmagasabb pontszámmal bíró öttusázó lépett tovább. Gulyás Michelle (6.), Simon Sarolta (9.), Tóth Dorka Sára (18.) és Réti Kamilla (19.) meneteltek tovább az A csoportból. A Volán Fehérvár fiataja, Gyugyi Laura a 24. lett, kiesett, mint ahogy Dobronyi Dorina (31.) is. Az időjárás is hátráltatta a versenyzőket, ennek ellenére a B csoportban a még csak 16 éves Bauer Blanka a 22.-ről a második helyre futott fel, de neki nincs lovas képesítője, így nem folytathatja a versenyt. Innen Erdős Rita (7.), Guzi Blanka (10.), Barta Luca (18.) fért be az elődöntős mezőnybe, Papolczi Emília (25.) és Eszes Noémi (28.) kiestek.

A női selejtezővel egyidőben rendezték a férfiak elődöntős körvívását. Tíz magyar volt érdekelt, két fehérvárival. A volános Demeter Bence remekelt, 29 győzelemmel és hat vereséggel lett első. Klubtársa, Tamás József 20/15-tel, Regős Gergely és Viczián Bence 19/16-tal, Marosi Ádám és Bereczki Richárd 18/17-tel, Kardos Bence 17/18-cal, Szép Balázs 15/20-szal, Böhm Csaba 14/21-gyel, Klis Krisztián pedig 12/23-mal végzett. Ezeket az eredményeket magukkal viszik a csütörtöki csatározásokra, ahol két csoportban küzdenek a 18 döntős helyért.